Freebox Pop : Xavier Niel annonce 1 million de ventes, malgré de gros problèmes de livraison

La Freebox Pop est un énorme succès, avec près d'un million de ventes selon Xavier Niel. En septembre dernier, la firme comptait seulement 100 000 abonnés. Une nette progression donc, qui est malheureusement entachée par de nombreux problèmes de livraison, que le PDG de Free explique par de nouvelles méthodes de transport.

Xavier Niel a de quoi être satisfait. Sur le plateau de BFM Business, le PDG de Free a annoncé que la dernière box de la firme, la Freebox Pop, s'est vendue à près d'un million d'exemplaires. Une progression exponentielle, puisque 50 000 utilisateurs se l'étaient procurée en l'espace de 2 semaines, jusqu'à ce que la box compte 100 000 abonnés en septembre dernier.

Selon Xavier Niel, la moitié de ces abonnés sont équipés de la fibre optique, dont les premiers déploiements ont eu lieu en 2006. Ces deux dernière années, Free a ainsi assisté à une explosion de la demande en connexion haut débit, qui pourrait donc expliquer le succès de sa dernière offre. À ce jour, 20 millions de foyers sont éligibles à la fibre de Free.

Les abonnés Freebox Pop peinent à se faire livrer

Toutefois, cette réussite cache d'importants problèmes de livraison. Certains abonnés attendent toujours leur box alors qu'ils ont passé commande dès sa sortie, à l'été 2020. “On est en rupture de stock”, s'explique Xavier Niel. “On se fait disputer parce qu’on a repris la [Freebox] Delta, on l’a repackagée avec un player différent. Et maintenant on a plusieurs mois de retard sur les migrations ». Résultat : de nombreux utilisateurs mécontents ont demandé des comptes à la firme sur les réseaux sociaux.

Le PDG évoque également les nouveaux moyens de transports empruntés par le groupe pour livrer ses produits. “On a décidé d'arrêter le transport aérien pour des raisons écologiques. On fait donc du transport routier et du transport par bateau. Malheureusement, on s'est retrouvé avec des moyens de transport saturés liés au transport de masques et d'autres produits”. La pandémie de COVID-19 aurait ainsi entraîné les retards de livraison. Xavier Niel n'a pas donné d'information sur un éventuel retour à la normale.