Freebox Pop (V8) officielle : Free lance une box sous Android TV avec Chromecast intégré à 29,99€ par mois

La Freebox Pop est enfin officielle ! Bien décidé à séduire les sceptiques de la Freebox Delta, Free vient de lever le voile sur une box Internet milieu de gamme destinée à remplacer la Freebox Mini 4K. Elle se distingue surtout par un design en cercle, de la 4K, Android Tv et un Chromecast intégré. Elle est proposée à 39,99 euros par mois.

Après plusieurs semaines de teasing, Free a finalement dévoilé la Freebox Pop (V8) lors d’une conférence à son siège parisien. Avec cette nouvelle box abordable, l’opérateur de Xavier Niel cherche à étoffer son offre sur le milieu de gamme et récupérer les abonnés déçus par les Freebox Delta et Freebox One.

Freebox Pop : Android TV, 4K, Chromecast intégré et répéteur WiFi intelligent…voici les nouveautés

D’après Xavier Niel, Free a longuement écouté les demandes de sa communauté pour mettre au point cette nouvelle Freebox plus accessible. Selon le dirigeant, la box se distingue d’abord par son excellente connectivité Internet, un accès aisé à un maximum de contenus et un rapport qualité prix « imbattable et exceptionnel ». Côté design, Free opte pour une box en cercle accompagnée d’un player du même acabit. « Elle est minuscule » souligne Xavier Niel lors de la conférence. Le player tient d’ailleurs dans la proche du fondateur.

Selon Free, la Freebox est faite pour la fibre. Elle offre un débit de 5gbit/s sur « tous les appaires de votre foyer ». En upload, la V8 offre un débit de 700 Mbit/s. La box est compatible avec la fibre, ADSL2+, VDSL2 et le WiFi AC2100. Pour configurer le réseau WiFi, il suffit de scanner le code QR sur le dessus de la box Internet. On notera que la box fait l’impasse sur le WiFi 6. Côté connectique, la Freebox est dotée d’un port d’alimentation USB-C, d’un Port USB 3, de 3 ports Ethernet, d’un port SFP pour la fibre optique et d’un connecteur RJ11 DSL.

La box est accompagnée d’un répéteur WiFi inclus dans l’offre et conçu de A à Z à par Free. Il s’agit d’un « répéteur intelligent » qui permet de couvrir toutes les pièces de votre maison. Pour les grandes surfaces, il faut évidemment utiliser plusieurs répéteurs. Entièrement intégré à l’écosystème Freebox, la box se connecte automatiquement à votre box Free. Xavier Neil compare le répéteur au Google Nest WiFi, qui offre une expérience analogue.

Lors de la conférence, le trublion des télécoms a aussi annoncé l’arrivée d’une nouvelle application mobile, Freebox Connect. Cette application permet de partager votre réseau, de filtre des adresses Mac, de programmer des heures d’allumage ou d’extinction ou de contrôler la consommation énergétique de son réseau.

Le player de la box intègre de la 4K, du Dolby Altmos, la HD, du WiFi 11 AC, est compatible Bluetooth 5.0. Son intérêt principal c’est son Chromecast intégré. Grâce à cet appareil, le player peut diffuser facilement des contenus de votre smartphone à votre téléviseur. Le player dispose d’un port USB 3 et d’un port Ethernet. Enfin, le player se distingue par son interface Oqee revue et améliore, « lisible et épurée », note Xavier Niel. L’interface offre du replay, du Start-over et permet d’accéder au catalogue VOD de Canal+.

Sans surprise, le player de la box permet aussi de regarder Netflix, le leader de la VOD et Amazon Prime Video. Free a renouvelé son partenariat avec Canal+, offrant ainsi in fine l’accès à Disney+. Enfin, on retrouve un accès au Play Store d’Android. Comme prévu, elle tourne sous Android TV. La Freebox Pop est dotée d’un télécommande « simple et ergonomique » équipée d’un bouton pour le Google Assistant et d’un bouton dédié aux services de VOD.

Cerise sur le gâteau, la Freebox Pop permet de regarder tous les matchs de la Ligue 1. « Vous pourrez voir 100% des matchs dans l’offre Freebox Pop » promet Xavier Niel. Il s’agit visiblement d’un partenariat exclusif, « aucune offre ne permettra de voir tous les buts dans les années à venir ». Des alertes permettront aussi de suivre les buts même si vous regardez autre chose sur votre téléviseur.

L’opérateur assure que la Freebox V8 a une durée de vie de 10 ans. Free lutte ainsi contre l’obsolescence programmée, avance Xavier Niel. La Freebox Pop est 5x plus rapide mais consomme 40% d’énergie en moins que la Freebox Revolution.

La Freebox Pop est disponible au prix de 39,99 euros par mois sans engagement. Pour la première année, les nouveaux abonnés ne paieront que 29,99 euros par mois. Contrairement en 2018 avec la Delta, Free laisse ses clients choisir les équipements dont il a vraiment besoin. L’opérateur offre aux clients Pop un abonnement mobile 4G illimitée à 9,99 euros par mois. L’offre est d’ores et déjà disponible sur le site de Free pour les nouveaux abonnés. Les clients actuels pourront en profiter rapidement.