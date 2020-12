Free offre Canal+ Séries pendant 1 an aux abonnés Freebox Pop et Delta

Free fête Noël en offrant 1 an d'abonnement aux abonnés Freebox Pop, Delta+Pop ainsi qu'aux propriétaires d'un Player Devialet. L'option est normalement facturée 6,99 € par mois.

Bonne nouvelle pour les abonnées Freebox Pop, Delta+Pop ainsi que pour les propriétaires d'un Player Devialet : Free offre l'option Canal+ Séries pendant 12 mois. Un beau cadeau vu que cette option est normalement facturée 6,99 euros par mois (soit 83,88 euros au total sur 12 mois).

L'offre comprend un accès sur une TV + 2 accès concurrents via l'application myCanal. En profiter est très simple : il vous suffit d'appuyer sur la touche Free de votre télécommande puis d'aller dans la rubrique Vidéo Club. L'offre est déjà disponible, alors même que Free n'a pas encore communiqué la promotion à ses abonnés. Comme vous pouvez le constater dans la capture en fin d'article, l'offre apparaît néanmoins désormais dans la version web de l'espace abonné Free.

Free offre Canal+ Séries pendant 1 an pour fêter Noël

Lancée le 12 mars 2019 pour remplacer Canalplay, Canal+ Séries est une sorte de Netflix qui propose une offre variée de séries américaines, françaises et britanniques. On y trouve entre autres Game of Thrones, The Big Bang Theory, Young Sheldon, Sons of Anarchy, X-Files, mais aussi Borgia, Baron Noir ou encore Le Bureau des Légendes.

L'avantage de Canal+ Séries sur d'autres offres, c'est que la plateforme diffuse aussi des séries américaines quelques heures après leur diffusion aux États-Unis en version originale sous-titrée. Free propose au total 7 services de vidéo à la demande ce qui représente au total quelques 40 000 contenus à regarder sans modération.

Outre Canal+Series, Free propose Canal VOD qui permet de louer des milliers de films très récents 4 mois après leur sortie en salle dès 1,99 € par film. On a également MYTF1VOD le service de vidéo à la demande du groupe TF1. Là encore il s'agit d'un service de VOD où on peut louer des films récents 4 mois après leur sortie en salle, dès 0,99 euros pour 48 heures.

Faire découvrir l'offre VOD et SVOD de Freebox TV

Mais aussi des séries, avec une spécialisation séries US qui sont diffusées juste après leur diffusion de l'autre côté de l'Atlantique. On trouve également des spectacles des plus grands humoristes du moment, des documentaires, des concerts et des dessins animés.

Parmi les autres services on trouve ABCTEK, où il s'agit davantage d'acheter des séries de la chaîne ABC comme Grey's Anatomy. Avec comme originalité l'envoi d'une version DivX (avec DRM limité au visionnage sur 6 appareils) des séries que vous avez achetées. DISNEYTEK où c'est le même principe, mais avec le catalogue Disney.

Il y a également FilmoTV qui propose l'accès à 500 films en illimité pour 6,99 euros par mois (avec 1 mois offert). Le replay FreeboxTV qui est inclus. Et enfin Frissons Extrêmes, une plateforme SVOD avec plus de 5000 films pour adultes, dès 9,99 euros par mois.