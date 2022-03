Disney+ n’est désormais plus offert sur les Freebox Delta, Pop et mini 4K

Aujourd’hui, les abonnés Free se réveillent avec une double mauvaise nouvelle. D’une part, Disney+ disparaît des services offerts avec les Freebox Delta, Pop et mini 4K, quelques mois seulement après son apparition. De plus, le quota d’enregistrement passe de 100 à 10 heures seulement. Tout excédent sera facturé, à raison de 2 centimes par mois.

Face à la montée en puissance des services de streaming, les opérateurs français se bousculent pour attirer les abonnés en offrant des abonnements. Free ne déroge pas à la règle : en 2020, le trublion des télécoms à frapper fort en offrant Disney+ à ses utilisateurs sur la Freebox Delta, mais aussi sur la Freebox Pop. La Freebox mini 4K reviendra également rejoindre les rangs. Pour en profiter, il suffit d’activer manuellement la promotion depuis l’espace client.

Du moins, il suffisait. En effet, cette dernière a depuis disparu de toutes les box. Il n’est plus possible d’activer les 6 mois gratuits. Pour des millions d’utilisateurs, c’est donc retour à la case départ : il faudra payer l’abonnement de 8,99 euros par mois pour accéder au service de streaming. Une bien mauvaise nouvelle, qui ne vient malheureusement pas seule.

Free réduit le quota d’enregistrement de ses box à 10 heures

Sur Tweeter, c’est avec une simple réponse à un utilisateur que l’opérateur annonce la couleur. « Les abonnés Freebox Révolution et mini 4K avec multi-TV Player Pop ou Apple TV bénéficient désormais officiellement de 10 h d’enregistrement inclus avec l’application OQEE ». Pour rappel, ce quota était auparavant fixé à 100 heures. Il va sans dire que l’excédent sera facturé à l’abonné.

Sur le même sujet : Freebox Révolution, Pop, Delta — la mise à jour corrige les bugs de femtocell et offre une nouvelle option de VPN

Ainsi, toute heure supplémentaire coûtera 0,02 € par mois. Un surcoût qui pourrait ne pas se faire ressentir sur la facture, mais qui pourrait embêter les plus férus de télévision et de cinéma. Si vous avez déjà dépassé votre quota de mars, pas de panique, cette mesure sera mise en vigueur uniquement à partir d’avril 2022. Comme l’explique Free, les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta ne sont donc pas concernés par cette nouveauté.