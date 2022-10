Free : le Wi-Fi 6E débarque sur les Freebox Pop, et le prix reste le même

Après avoir intégré le Wi-Fi 6E sur ses Freebox Delta, l'opérateur vient d'annoncer l'arrivée de la dernière norme Wi-Fi sur les Freebox Pop. Et bonne nouvelle, les tarifs restent inchangés.

Depuis quelques mois, les opérateurs font en sorte d'intégrer le Wi-Fi 6E sur leurs dernières box. Bouygues Telecom a été le premier à le faire en France avec ses Bbox Ultym, et Orange a suivi ensuite avec la Livebox Wi-Fi 6E.

En juin 2022, Free a décidé de rattraper le retard face à la concurrence en proposant la prise en charge du Wi-Fi 6E sur les Freebox Delta pour les nouveaux utilisateurs. Pour les autres, il aura fallu attendre août 2022 pour pouvoir migrer sur l'offre Freebox Delta Wi-Fi 6E.

Or, l'opérateur français vient d'annoncer l'arrivée du Wi-Fi 6E sur ses Freebox Pop ce 6 octobre 2022. Attention toutefois, seuls les nouveaux abonnés pourront en profiter. Comme dans le cas de la Freebox Delta, les clients actuels devront patienter un peu avant de pouvoir migrer sur cette nouvelle version de la Freebox.

Le Wi-Fi 6E débarque sur les Freebox Pop

D'après l'entreprise menée par Xavier Niel, l'intégration du Wi-Fi 6E est “la consécration de plusieurs mois de travail en interne supportés par les équipes de R&D en partenariat avec les constructeurs de micro-processeurs”.

Ainsi, l'opérateur précise que la Freebox Pop offre un Wi-Fi 6 stable et performant, avec des débits descendants à plus de 1 Gbit/s obtenus grâce à une meilleure modulation et l'utilisation de deux fois plus de spectre (160 MHz).

“Ce Wi-Fi 6 répond par ailleurs aux évolutions du marché. Au cours de ces dernières années, cette norme s'est généralisée, sur le 1er semestre 2022, 70 % des ventes de mobiles avec Free Flex concernant des smartphones avec Wi-Fi 6 et toutes les dernières nouveautés Apple et Samsung intègrent le Wi-Fi 6/6E”, assure l'opérateur.

Notez que l'arrivée du Wi-Fi 6E ne s'accompagne pas d'une revalorisation tarifaire. Le prix de l'offre Freebox Pop reste le même, soit 29,99 € par mois la première année, puis ensuite 39,99 € par mois. Rappelons que Free vient tout juste de changer l'option Booster du forfait à 2 €. Cette option permettait d'obtenir 1 Go de données mobiles supplémentaires ainsi que les appels en illimité. Seulement, les clients intéressés devaient verser 10 € de frais d'activation. Devant la colère des utilisateurs, Free a décidé d'abolir ces frais d'activation… Mais en contrepartie, l'enveloppe de data a été diminuée, passant à 600 Mo au lieu d'1 Go.

