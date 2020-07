Freebox a dévoilé sa nouvelle box Internet, la Pop, ainsi que son nouveau boîtier TV. Tournant sous Android TV, il intègre par défaut les services vidéo Amazon Prime et Netflix. Il se dote également d’une nouvelle interface plus moderne.

La Freebox Pop est la nouvelle box Internet du constructeur Free. Elle est bien entendu accompagnée d’un boîtier TV. Tout petit, il se présente comme un boîtier noir d’une dizaine de centimètres de diamètre.

La box TV Freebox Pop, qui fonctionne sous Android TV, propose une toute nouvelle interface, nommée OQEE. Pensée sur le modèle de Molotov, elle met en avant les programmes populaires disponibles en replay et il est possible de profiter de plus de 220 chaînes gratuites. Comme sur Molotov, OQEE laisse la possibilité à l’utilisateur d’enregistrer des programmes, mais également de reprendre depuis le début un programme en cours, au cas où vous avez raté le début. Pratique.

Il sera aussi possible de télécharger des applications du PlayStore, comme VLC, Youtube ou encore Twitch. Notons que Netflix, Canal + et Prime Video sont inclus par défaut dans le boîtier, avec même deux boutons dédiés sur la télécommande ! Ces services ne sont pas obligatoires dans votre abonnement et ce sera donc à vous de choisir si vous les utilisez ou non. Notons que Free est partenaire de la Ligue 1, ce qui permet de profiter des meilleurs moments de votre équipe préférée de manière gratuite.

Profiter du contenu en 4K HDR

Côté technique, la Box est dotée de 2 Go de RAM et de 16 Go de stockage (SoC inconnu), du Wifi 11AC et du bluetooth 5.0. Elle laisse également la possibilité de profiter des contenus en 4K HDR sur votre téléviseur s’il est compatible, et ce même pour les chaînes TNT. Un Chromecast est intégré dans le boîtier, ce qui vous permettra d’afficher les images de votre terminal Android sur votre écran. Côté connectivité, la box dispose d’un port Ethernet 1 Gb/s, un port HDMI 2.1, un port S/PDIF, un port USB 3.0 ainsi qu’un port microSD.

Une belle box TV qui tente de moderniser la télévision en s’inspirant des meilleures box Android TV, comme la Nvidia SHIELD. Elle sera bien entendu disponible avec le boitier Internet.