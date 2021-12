La Freebox Pop va bientôt se mettre à jour vers Android 10

Après plus d’un an sur Android 9, la Freebox Pop s’apprête à passer sur Android 10. C’est ce que révèle la Google Play Console, repérée par Android TV Guide. On ne sait pas quand la mise à jour aura lieu ni les nouveautés qui viendront avec.

Début décembre, Google a lancé le déploiement d’Android TV 12. Les nouveautés sont notables bien que relativement mineures, mais positionnent encore un peu plus le système d’exploitation comme un véritable acteur du secteur télévisuel. Les constructeurs mais aussi les opérateurs ne s’y trompent pas. Attirés par son caractère open source, ils sont ainsi nombreux à avoir opté pour l’OS pour faire tourner leur box. On y retrouve notamment Free avec sa Freebox Pop.

Sortie en juillet 2020, la petite dernière du trublion des télécoms a connu un succès éclair, malgré son choix d’intégrer Android 9. Légèrement dépassé sans être totalement obsolète, le système d’exploitation a tout de même bien besoin d’une petite mise à jour, plus d’un an après la sortie de la box. Fort heureusement, il semblerait que celle-ci soit dans les tuyaux. Sur Twitter, Android TV Guide a posté une capture de la Google Play Console pour les développeurs qui va de ce sens.

Android 10 débarque sur les Freebox Pop

En effet, cette dernière fait bien mention d’Android 10 dans le SDK 29 de la Freebox Pop. En revanche, aucun signe d’une date de déploiement ni des modifications qui seront apportées au firmware. Ceci étant dit, mieux vaut ne pas s’attendre à une grande révolution. La Nvidia Shield, en outre, a décidé de se passer de cette mise à jour, estimant que les changements intégrés sont trop mineurs pour être vraiment intéressants.

Reste qu’il est bon de voir Free maintenir sa box à niveau, ne serait-ce que pour les utilisateurs qui ne disposent pas d’une télévision munie d’Android TV. On vous rappelle par ailleurs que si vous ne possédez ni l’un ni l’autre, les frais de migration vers la Freebox Pop sont gratuits si vous êtes encore sur la Freebox Mini 4 K.