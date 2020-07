Freebox Pop : la migration depuis la Freebox Mini 4K est gratuite

La Freebox Pop a été présentée la semaine dernière par la société française. Si vous êtes client chez Free et que vous utilisez la Freebox Mini 4K, la migration sera gratuite. Ce sont nos confères d’Univers Freebox qui ont repéré la chose.

La Freebox Pop de Free a beaucoup fait parler depuis son annonce le 7 juillet dernier. Si vous souhaitez profiter de ce nouveau produit alors que vous êtes déjà sur une Freebox Mini 4K, il sera possible de faire gratuitement la transition. Le site Univers Freebox indique en effet que les 49 euros annoncés pour l’opération ne seront finalement pas de mise pour un temps.

Plus encore, puisque que les frais de ports, qui s’élevaient à hauteur de 10 euros, seront également offerts par Free. La société a d’ailleurs confirmé la chose. En clair, lorsque vous souhaitez passer d’une Freebox Mini 4K à une Freebox Pop, l’opération sera gratuite.

Mais la générosité de Free a des limites, puisque cette offre ne sera disponible que pendant un mois. Après, il faudra payer les 49 euros nécessaires, ainsi que les frais de port et d’expédition.

La Freebox Pop, la nouvelle box de Free

Dévoilée le 7 juillet, la Freebox Pop propose un nouveau design en cercle et offre un répéteur Wifi intelligent ainsi qu’un débit de 5 Gb/s. Elle est accompagnée d’une box TV toute petite qui propose beaucoup de choses intéressantes.

Tournant sous Android TV, elle intègre Netflix, Canal Plus et Amazon Prime par défaut et donne la possibilité de profiter du 4K HDR en plus de disposer d’un Chromecast intégré. Plus encore, elle propose de suivre gratuitement la Ligue 1. Avec cet accord, Free peut diffuser les buts de votre équipe préférée en léger décalé sans payer. Des résumés approfondis des matchs seront également proposés.

Tout cela est donc disponible dans la nouvelle Freebox Pop et vous pourrez en profiter de manière gratuite si vous êtes possesseur d’une Mini 4K. Il serait bête de ne pas en profiter. Et vous, êtes-vous sur une Freebox Mini 4K ? Si oui, allez-vous sauter sur cette occasion de passer sans surcoût vers la Freebox Pop ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Univers Freebox