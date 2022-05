Freebox Pop : testez en avant-première la nouvelle interface sous Android 10

La Freebox Pop doit passer prochainement sous Android 10 TV. Dans l'optique de corriger un maximum de bugs avant le lancement auprès du grand public, l'opérateur annonce l'ouverture du bêta pour tester la nouvelle version du logiciel de la box. Attention toutefois, l'opération n'est pas risque…

Présenté en juillet 2020, la Freebox Pop de Free a été un véritable carton avec un million d'exemplaires au 1er janvier 2021. Or en 2022, la box du trublion de l'internet s'apprête à franchir une nouvelle étape en passant sous Android 10 TV. Pour l'occasion, l'opérateur a annoncé l'ouverture sur son site dédié aux développeurs d'une période de bêta ouverte au public.

“Dans le cadre de l'amélioration continue des services et fonctionnalités de nos produits, nous sommes à la recherche de testeurs pour le déploiement futur de notre version Android 10 TV pour le Player Pop”, écrit l'entreprise. L'occasion pour nous et les utilisateurs d'en apprendre plus sur les nouveautés à venir.

À lire également : Disney+ n’est désormais plus offert sur les Freebox Delta, Pop et mini 4K

Free cherche des volontaires pour tester Android 10 TV sur la Freebox Pop

Si le passage sous Android 10 TV est en réalité plutôt anecdotique, la principale nouveauté de cette version réside dans l'intégration d'un nouveau launcher made-in Free. D'après l'opérateur, il offrira une expérience “plus simple, et se concentre sur Afficher les applis, et les réorganiser par dernier usage pour y accéder plus rapidement”. Voici dans le détail les différentes améliorations annoncées par Free :

Ajout d'un pilote audio alternatif à activer dans les paramètres qui permet de faire du passthrough de PCM 2ch, DTS, DTS-HDMA, DTS-HDMR, Dolby TrueHD, Dolby Atmos in TrueHD, Dolby Digital+, Dolby Atmos in Digital+, DTS:X

Un appui long sur le bouton Free pour stopper toutes les applications quand la mémoire vive de la box arrive à saturation (ce qui souvent le cas)

quand la mémoire vive de la box arrive à saturation (ce qui souvent le cas) Ajout d'une option pour les contenus stéréos ne soient plus forcés en 5.1

Amélioration de la mise en veille pour réduire globalement la consommation électrique

Meilleure prise en charge du Chromecast en mode veille profonde

Sans surprise, Free rappelle que l'opération n'est pas sans risque. En effet, les bêta testeurs rencontreront de nombreux bugs, et certains pourraient même aboutir à une panne pure et simple de la box pendant plusieurs jours. En cas de défaut majeur, il sera possible d'installer un firmware correctif via une clé USB formatée en FAT. Et dans le pire des cas, Free s'engage à vous renvoyer une Freebox Pop via UPS dans un délai moyen de 24 heures. Vous voilà prévenu.

Source : Free