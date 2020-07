Freebox Revolution, Delta, Mini 4K : comment changer d’offre et migrer vers la Freebox Pop (V8)

Vous êtes déjà abonné à Free et souhaitez savoir comment changer et profiter de la nouvelle Freebox Pop ? Si la migration n’est pas encore possible, elle ne saurait tarder. Voici tout ce qu’il y a à savoir avant de migrer.

Si Free vient tout juste de dévoiler sa nouvelle Freebox Pop et la présente comme une box grand public et de milieu de gamme, celle-ci est réservée pour le moment aux nouveaux abonnés. Les personnes qui ont déjà souscrit à une offre Free fixe sont-elles pour autant laissées pour compte ? Pas du tout : Free a déjà prévu de rendre possible la migration. Si l’opération n’est pas disponible dans l’immédiat, nous vous expliquons ce qui vous attend si vous désirez changer d’offre.

La Freebox Pop a décidément tout pour séduire, ou presque : un débit de 5 Gb/s en entrée et de 700 Mb/s en sortie, un format hyper compact, un système tournant sous Android TV, la possibilité de revoir tous les buts des matchs de la ligue 1, d’accéder à Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Si certains lui reprochent l’absence de Wi-Fi 6, la box est néanmoins proposée au prix hyper attractif de 39,99 €/mois (29,99 € la première année). Difficile de faire la fine bouche dans de telles conditions. Et pour 9,99 €/mois supplémentaires, il est même possible de profiter d’un abonnement mobile en 4G+ en illimité. De quoi satisfaire tous les besoins et surtout toutes les bourses.

Comment migrer vers la nouvelle Freebox Pop quand on est déjà abonné à Free ?

Mais voilà : comment faire lorsque l’on est déjà à Free ? Car la Freebox Pop est réservée aux nouveaux abonnés pour le moment. Doit-on alors résilier son abonnement en cours , puis souscrire à la nouvelle offre de la Freebox Pop ? À l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’est pas encore possible de migrer d’une offre Free préexistante ver la Freebox Pop.

Pas de panique, en revanche : cela ne devrait pas tarder. Free explique ainsi aux abonnés actuels que « la possibilité de changer d’offre arrive très vite !« , comme le montre la capture d’écran ci-dessous issue d’un compte abonné à la mini 4K.

Si vous désirez migrer vers la Freebox Pop, les frais de migration vous coûteront 49 €, frais qui vous seront débités sur la facture à réception des nouveaux équipements. Free rappelle également que l’envoi de chaque « équipement » supplémentaire, que ce soit le player ou un répéteur, vous coûtera 10 €.

Pour changer d’offre, il vous suffira de vous rendre à l’adresse https://free.fr/freebox. Cliquez ensuite l’option sur Espace abonné située en haut à droite. Rendez-vous ensuite sur Se connecter puis, dans la colonne de droite, cliquez sur l’onglet Mon abonnement. Vous devriez y trouver l’option Echanger ma Freebox par une Freebox Pop.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’évolution de la situation et de mettre à jour cet article dès que la migration sera rendue possible par l’opérateur.