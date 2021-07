Free lance une offre incluant l’Apple TV 4K à 2 €/mois seulement avec une Freebox Pop ou Delta

Free lance une nouvelle offre incluant l’Apple TV 4K. Le boitier de la firme de Cupertino est vendu à 96 euros, ou 2 euros par mois pendant 2 ans. Soit deux fois moins cher que le prix pratiqué par Apple. Les nouveaux abonnés aux offres Freebox Pop ou Delta peuvent choisir de remplacer leur Freebox Player par cette Apple TV 4K « customisée » et les anciens peuvent l’acheter au même tarif, mais doivent souscrire à l’option Multi TV.

Free dévoile une nouvelle option ses offres Freebox Pop et Freebox Delta. Cette nouvelle option permet aux nouveaux abonnés d’acquérir une Apple TV 4K. Cette option coûte 2 euros par mois pendant 48 mois, ou bien 96 euros si vous souhaitez vous acquitter de la somme dès le départ. Le boitier vous appartient dès que vous avez fini de payer, à l’image du boitier Devialet vendu avec la Freebox Delta.

L'Apple TV 4K est vendu 2 €/mois avec une Freebox Pop ou Delta

Cette offre est réservée en avant-première aux nouveaux abonnés. Ces derniers devront alors choisir, lors de la souscription à la Freebox Pop ou Delta, le « Player » qu’ils souhaitent adopter. Le Pop Player. L’Apple TV 4K. Ou le Player Devialet dans le cadre de l’offre Freebox Delta. Le prix de l’abonnement ne change pas : 40 euros par mois pour l’offre Freebox Pop et 50 euros par mois pour l’offre Freebox Delta (tarifs appliqués à partir du 13e mois, comme toujours).

Les anciens abonnés Freebox (Pop, Delta, Revolution, Mini 4K) peuvent également bénéficier de cette offre. Et ce au même tarif : 96 euros ou 2 euros par mois pendant un an. En revanche, ils ne peuvent décider de renvoyer leur Freebox Player pour l’échanger contre une Apple TV 4K. Il leur faudra souscrire à l’option Multi TV dont le montant s’élève à 5 euros par mois. C’est déjà moins intéressant.

Le principal intérêt de cette offre est évidemment le prix de l’Apple TV 4K. Il est deux fois moindre que le tarif pratiqué par la firme de Cupertino. En effet, une Apple TV 4K coûte 199 euros en version 32 Go et 299 euros en version 64 Go. Ici, le montant est de 96 euros. Bien évidemment, la différence de prix est amortie par les économies réalisées par Free (qui ne fournit pas de Freebox Pop) et par l’option multi TV que les anciens abonnés doivent souscrire.

Cette nouvelle option pose quelques questions, notamment en cas de résiliation de la ligne. L'Apple TV 4K fournie par Free appartient théoriquement à l'abonné une fois la somme dument payée (comme le Player Devialet). Mais le boitier est-il toujours entièrement fonctionnel après la résiliation de la ligne ? Ce n'est pas si évident.

Cette offre s’adresse plus particulièrement aux abonnés qui sont majoritairement équipés avec des produits de la marque Apple et qui souhaitent bénéficier d’un réseau domestique homogène. En effet, malgré les particularités de cette Apple TV 4K customisée, ce boitier reste une Apple TV. Il profite donc de l’écosystème d’application sur l’App Store, du partage d’écran avec les iPhone, les iPad et les MacBook et de l’accès à tous les services de contenus (Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+, etc.). Notez aussi que Free offre trois mois d'abonnement à Apple TV+ pour tous ceux qui achètent l'Apple TV 4K.

L'Apple TV 4K de Free est customisée

Notez que Free ne commercialise pas une Apple TV 4K comme les autres. Si elle est esthétiquement identique à celle d’Apple, plusieurs particularités séparent les deux modèles. D’abord, l’application OQEE TV est préinstallée dans cette Apple TV. Les abonnés Pop connaissent bien cette application : elle sert à accéder aux chaînes de télévision du bouquet Freebox (avec contrôle du direct), ainsi qu’aux services de Replay, au guide des programmes interactif et aux enregistrements (toujours 100 heures incluses).

Bien sûr, comme Netflix, Prime Video ou Disney+, les contenus d’OQEE TV sont intégrés à l’application Apple TV. Ils profitent donc du système de recommandation et du moteur de recherche intégré. Notez que les abonnés Freebox ayant déjà une Apple TV peuvent aussi installer sur leur boitier l’application et bénéficier des mêmes avantages.

Deuxième changement : comme tout autre Freebox Player (Devialet ou Pop, par exemple), l’Apple TV 4K fournie par Free est identifiée automatiquement par le Freebox Server (la partie modem de la Freebox). Vous n’avez pas besoin de vos identifiants Freebox pour connecter l’application OQEE TV. C’est pratique.

Dernier changement et pas des moindres : l’Apple TV 4K de Free est livrée avec une télécommande différente de celle fournie avec le modèle de base. Cette télécommande, marquée de la griffe de l’opérateur, est esthétiquement un mélange entre celle de la Freebox et celle de l’Apple TV : vous retrouvez la même iconographie sur les touches et le même cercle de navigation que la télécommande d’Apple, mais la disposition est différente. Et quelques supplémentaires sont intégrées, comme un raccourci vers le guide des programmes d’OQEE TV.