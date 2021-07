Free : grâce à l’application Oqee, regardez maintenant la TV sur Android, iPhone et iPad

Les abonnés Freebox peuvent désormais accéder à OQEE TV depuis leur iPad et leur iPhone. L’application télévisuelle de la Freebox Pop a été déclinée sur iOS et iPadOS en même temps que sur tvOS. L’arrivée d’OQEE TV sur les plates-formes Apple suit l’annonce d’une nouvelle offre Freebox incluant une Apple TV 4K.

Ce matin, Free a annoncé une nouvelle option destinée aux offres Freebox Pop et Delta. Cette option permet d’acquérir une Apple TV 4K légèrement customisée pour 96 euros (ou 2 €/mois pendant deux ans). Les nouveaux abonnés à ses deux offres peuvent choisir de remplacer le Freebox Pop Player sous Android TV par une Apple TV 4K. Et les anciens abonnés peuvent adopter une Apple TV 4K au même prix, mais en souscrivant à l’offre Multi TV (5€/mois) tout en gardant leur player actuel.

L’Apple TV 4K fournie par Free est particulière. Elle embarque dès sa sortie de boîte l’application OQEE TV, auparavant disponible uniquement sur le Freebox Pop Player. Elle se connecte directement aux services Free sans saisie d’identifiant préalable. Et elle est accompagnée d’une télécommande. Les abonnés Free qui sont déjà propriétaires d’une Apple TV peuvent également télécharger l’application OQEE TV. Car celle-ci est désormais disponible sur l’App Store de tvOS.

L'application OQEE de Free arrive sur iPad, iPhone et Android

Et ce n’est pas le seul système d’exploitation où OQEE TV est désormais proposé. Free annonce, en marge du lancement de son offre Apple TV 4K, la mise à disposition de son application sur Android, iPadOS et iOS. Elle est compatible avec la version 7.1 d’Android (ou supérieure) ou avec la version 11 d’iOS / iPadOS (ou supérieure). Free annonce également qu’elle est disponible sur les télévisions connectées de Samsung.

La déclinaison tablette et smartphone de l’application sert essentiellement à une chose : accéder au bouquet de chaînes de Free sur un écran secondaire. Les 550 chaînes sont concernées, qu’il s’agisse des 220 chaînes gratuites (ou 280 pour les abonnés Freebox Delta) ou des chaînes payantes. Les services de Replay sont également accessibles sur cette application, ainsi que les autres services d’OQEE TV : contrôle du direct, Start-Over, accès aux enregistrements, profils personnalisés. Il suffit de se connecter avec les identifiants Free pour en bénéficier.

Tous les avantages du Multi TV sans les contraintes ni le coût

Cette application a trois avantages considérables. D’abord, elle permet de regarder les chaînes de télévision sur un écran secondaire sans avoir besoin de souscrire à l’option multi TV. Ensuite, cela permet de multiplier les écrans qui peuvent recevoir les programmes de la télévision. Il est possible de connecter jusqu’à 5 écrans simultanément. Ainsi, chaque membre de la famille peut regarder son programme favori. Enfin, l’application permet de regarder les chaînes même en dehors de chez soi et même de reprendre un programme là où il a été arrêté précédemment sur un écran différent (en passant de la Freebox Pop à un iPhone, d’un iPhone à une tablette Android, etc.).