Freebox Pop (V8) : les meilleurs moments de la Ligue 1 disponibles sur le boîtier TV Freebox

La Freebox Pop proposera des extraits de matchs de la Ligue 1 gratuitement à ses utilisateurs. Si les matchs dans leur totalité ne seront pas disponibles, il sera possible de profiter des buts et des meilleures actions de votre équipe préférée, et ce en direct.

C’est une surprise de taille qu’a réservé Free à ses futurs utilisateurs de Freebox Pop : un partenariat avec la Ligue 1 Uber Eat pour suivre facilement et gratuitement votre équipe favorite. S’il ne sera pas possible de profiter des matchs en entier sans payer, Free propose tout de même des fonctionnalités intéressantes. Ainsi, Xavier Niel a indiqué qu’il sera possible de voir la totalité des buts et les actions les plus intéressantes des matchs de manière gratuite sur votre Freebox. La chose sera disponible dès le début de la saison prochaine.

Il ne s’agit pas ici de proposer un résumé des matchs comme sur Youtube, mais de vous informer en temps réel des performances de votre équipe. Niel a donné un exemple concret : vous êtes en train de regarder Top Chef sur votre box et pendant ce temps, Kylian Mbappé marque un but. Si vous suivez l’actualité du PSG, une petite fenêtre s’ouvre alors dans le coin de l’écran. Libre à vous de l’agrandir pour voir l’action en entier. Une fois le but passé, votre écran revient automatique sur Top Chef.

Désactivation possible

Niel précise que l’on peut configurer la chose de plusieurs manières : on peut choisir de voir tous les buts du championnat, sélectionner seulement les buts de certaines équipes ou d’une seule. Si vous n’aimez pas le football, il est également tout à fait possible de désactiver ces alertes.

Notons que ce partenariat ne semble concerner que la Ligue 1. Impossible donc de suivre les aventures de l’ASNL en Ligue 2 en passant par Free. Une annonce qui intéressera les footeux uniquement, mais qui est originale sur le marché et qui saura séduire quelques utilisateurs.

Et vous, cette fonctionnalité pourrait-elle vous persuader de passer sur ce nouveau boîtier TV ? Seriez-vous enclins à craquer pour suivre votre équipe préférée ? Dites-le-nous dans les commentaires !