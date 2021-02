FreeWifi, c’est fini : l’opérateur coupe le service sur toutes les Freebox

Le réseau communautaire FreeWifi n'existe plus. Déjà disparu des Freebox Pop et Delta, l'opérateur semble avoir coupé le service sur toutes ses autres box. Disponible depuis 2009, Xavier Niel estime que la montée en puissance de la 4G a rendu ce dernier obsolète.

Dites adieu à FreeWiFi. Ce service communautaire, qui permettait à des abonnés Free de se connecter au réseau d'une autre box Free, n'existe désormais plus. On se doutait que ses jours étaient comptés. En effet, il a déjà disparu des Freebox et Delta en début d'année. L'opérateur de Xavier Niel a donc porté le coup de grâce au service, qui n'apparaît plus dans la liste des réseaux disponibles lorsqu'il est activé sur les Freebox Revolution et mini 4K.

Lancé en 2009, FreeWifi peut se targuer d'avoir été le plus grand réseau communautaire du monde, qui s'est avéré très utile pour bon nombre d'abonnés dont l'enveloppe de données mobiles n'offrait pas toujours de quoi naviguer sur le web en dehors de chez soi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et Xavier Niel estime que “le besoin est moindre”, ce qui l'a poussé à couper les frais. En effet, le déploiement à grande échelle de la 4G, et désormais de la 5G, a fini par rendre le service obsolète.

La 5G enterre FreeWifi

Toutefois, le service FreeWifi_Secure reste quant à lui toujours disponible. Ce dernier fonctionne de la même manière que FreeWifi, à la différence près qu'il s'adresse aux utilisateurs de smartphones. Les abonnés Free Mobile peuvent ainsi se connecter au réseau Wi-Fi d'une Freebox en le sélectionnant dans la liste disponible, sans qu'aucun mot de passe ne lui soit demandé.

Les abonnés devront donc désormais s'appuyer sur leur enveloppe de données mobiles pour utiliser des services web loin de leur box Internet. Free a récemment poussé son offre 5G, qui propose par ailleurs des débits pour le moins satisfaisants, avec un record atteint à 723 mb/s en téléchargement. Pour ce qui est du réseau FreeWifi, c'est la fin d'une ère.

Source : Univers Freebox