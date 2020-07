Free a présenté le 7 juillet dernier la Freebox Pop dont le décodeur fonctionne avec Android TV. Il s’agit du second matériel après la Mini 4K, sortie en 2015, à embarquer ce système d’exploitation. Voilà donc l’occasion idéale de mettre face à face la Freebox Pop avec son ainée et de constater que la plus récente n’a pas toujours le dernier mot.

Le 7 juillet dernier, Free a présenté sa nouvelle box compatible ADSL et fibre optique : la Freebox Pop (auparavant appelée Freebox V8 avant que l’opérateur confirme son nom commercial). Il s’agit d’une « box » constituée comme pratiquement toujours d’un boitier routeur (« server ») et d’un boitier décodeur (« player »). Et, évolution des offres chez Free, les deux appareils peuvent être accompagnés, si besoin, d’un troisième appareil. Il s’agit d’un répéteur WiFi.

Cette Freebox Pop est proposée avec un abonnement fibre optique ou ADSL dont le prix est de 30 euros par mois la première année, puis 40 euros par mois à partir du 13e mois. Ce prix comprend un répéteur WiFi, la téléphonie illimitée, les 220 chaînes incluses et une connexion dont le débit en téléchargement peut monter jusqu’à 5 Gb/s. Le boitier décodeur est animé par Android TV et permet d’installer de nombreux jeux et applications.

Cette offre remplace celle proposée avec la Freebox One et non celle de la Freebox Mini 4K. Cette dernière est toujours l’offre la moins chère de l’opérateur, puisqu’elle est positionnée à 35 euros (tarif appliqué à partir du 13e mois). Une offre qui comprend aussi deux appareils, dont un boitier compatible Android TV. Ce sont donc deux propositions très proches. Et la plus chère n’est pas toujours la meilleure. Pour bien faire la part des choses, nous avons donc décidé de les mettre face à face, dans un duel entre sœurs !

Fiche technique comparative

Freebox Pop (V8) Freebox Mini 4K Prix abonnement 29,99€/mois pendant un an, puis 39,99€/mois 14,99€/mois pendant un an, puis 29,99€/mois Appels Appels illimités

Vers mobiles et fixes vers 110 destinations dont France métrop. & DOM Appels illimités

Vers mobiles et fixes vers 110 destinations dont France métrop. & DOM Offre TV et VOD 220 chaînes incluses et services Replay.

Les meilleurs moments de la Ligue 1 inclus

Netflix, Prime Video et Canal Play en options 220 chaînes incluses et services Replay.

Netflix et Canal Play en options Débit Internet Fibre optique :

5 Gbit/s en débit descendant

700 Mbit/s en débit montant

ADSL2+, VDSL2 Fibre optique :

1 Gbit/s en débit descendant

600 Mbit/s en débit montant

ADSL2+, VDSL2 Connectivité du serveur WiFi ac MU-MiMo

Bluetooth 5.0

2 ports Ethernet 1 Gb/s

1 port Ethernet 2,5 Gb/s

1 répéteur WiFi inclus WiFi n MiMo

Bluetooth 5.0

4 ports Ethernet 1 Gb/s

2 ports USB 2.0

1 port e-SATA

Freeplugs inclus Connectivité du décodeur 1 port HDMI

1 sortie audio optique

1 port USB 3.0

1 port microSDXC

Tuner TNT HD

1 port Ethernet 1 Gb/s 1 port HDMI

1 sortie audio optique

3 port USB 2.0

1 port SDXC

Tuner TNT HD

1 port Ethernet 1 Gb/s Affichage 4K HDR

DolbyVision

Dolby Atmos

Dolby Audio

DTS HD 4K OS Android TV 9.0

Interface TV OQEE Android TV 7.1.1 Compatible Google Cast Oui Oui Assistant intelligent Google Assistant Google Assistant

Quels sont les abonnements et les options pour les deux box ?

Les deux Freebox ne sont pas proposés avec les mêmes abonnements. Le prix à payer chaque mois pour la Freebox Pop est un peu plus élevé que celui de la Freebox Mini 4K. Et les services offerts ne sont pas tout à fait les mêmes.

Celui de la Freebox Pop est proposé à 30 euros la première année, puis 40 euros à partir du 13e mois. Ce prix comprend Internet, la téléphonie en illimité vers les fixes (110 destinations) et certains mobiles, ainsi que l’accès à un bouquet de 220 chaînes de télévision. De nombreuses chaînes sont accessibles en replay. Les meilleurs moments de la ligue 1 sont également offerts dans cette offre. Ils sont diffusés en « quasi-direct ». Cela veut dire que ce n’est pas du vrai direct.

L’enregistreur numérique est inclus jusqu’à 100 heures de programmes. Après avoir dépassé cette limite, vous devrez payer 2 centimes d’euro par heure d’enregistrement et par mois. Pour éviter de dépasser cette limite, vous devez effacer les anciens programmes sauvegardés.

Un répéteur « WiFi Pop » est inclus, sur demande. Attention, il faut bien le demander lors de l’inscription, car l’envoi sera facturé 10 euros si ce n’est pas le cas. De même pour le décodeur dont la livraison est payante si vous avez souscrit une offre sans le Player et que vous vous ravisez. Notez qu’une option à 5 euros par mois vous permet de profiter d’un second boitier TV. L’envoi est payant pour lui aussi. Les frais de mise en service s’élèvent à 49 euros et les frais de résiliation de 49 euros.

Enfin, dernier détail très important, si vous êtes abonné à Free Mobile avec le forfait illimité, vous bénéficiez d’une réduction. Elle n’est pas de 4 euros par mois, comme avec la Freebox Mini 4K, mais de 10 euros. Soit le forfait Free Mobile illimité à 10 euros par mois. Cela veut dire qu’un abonnement Freebox Pop avec forfait mobile illimité vous coûtera moins de 50 euros par mois après les 12 premiers mois. C’est imbattable.

Passons à la Freebox Mini 4K. Celle-ci est proposée à 15 euros la première année, puis 35 euros à partir du 13e mois. L’offre comprend ici aussi Internet en fibre ou en ADSL, la téléphonie sous les mêmes conditions et la télévision (220 chaînes et services de replay). Le kit complet comprend le serveur, le décodeur et deux Freeplugs. Ce sont des prises murales qui sont également des modules CPL (courant porteur de ligne).

Les frais d’installation sont ici aussi de 49 euros (mais ils sont souvent offerts aux nouveaux abonnés) et les frais de résiliation de 49 euros également. Une option multi-TV est également proposée pour les abonnés en fibre optique (5 euros par mois plus les frais d’envoi). Enfin, vous disposez d’une réduction de 4 euros sur le forfait Free Mobile illimité, pour un coût total de 51 euros par mois en quadruple play.

Verdict : Si vous n’êtes pas intéressé par vous abonner à Free Mobile et profiter de la ristourne de 10 euros sur le forfait illimité, la Mini 4K reste une excellente affaire. Même si certains services ont été ajoutés, la différence entre les deux propositions ne justifie pas forcément les 5 euros supplémentaires à payer. En outre, si le répéteur WiFi inclus est une bonne idée, cet équipement ne fait que remplacer la suppression des très pratiques Freeplugs.

Quelle est la connectivité des deux box ?

Les deux Freebox profitent d’une connectivité à première vue assez similaire. Mais quelques différences sont à relever. Notamment sur les débits proposés en fibre et sur les moyens de connecter le serveur avec le décodeur.

Le serveur de la Freebox Pop est compatible ADSL (vDSL2) et fibre optique (jusqu’à 5 Gb/s en descente et 700 Mb/s en montée). La connexion 5 Gb/s est en débit partagée. Cela veut dire que la box ne propose aucun moyen (WiFi ou Ethernet) permettant d’atteindre ce débit avec une seule connexion.

Le routeur Freebox Pop est compatible WiFi ac dual band MU-MiMo (avec protocole de chiffrement WPA3). Il est également compatible Bluetooth. Il dispose de trois ports Ethernet : un port gigabit classique, un port gigabit alimenté (« Gbits+Power ») et un port 2,5 gigabits. Il est alimenté par un port USB 3 type-C. Il n’y a pas de port USB pour brancher un disque dur sur le serveur.

Le décodeur Freebox Pop est équipé d’un port HDMI, d’un port antenne (tuner TNT intégré), d’une sortie audio optique, d’un port Ethernet gigabit (pour le brancher directement au serveur), d’un port microSD dur le côté gauche et d’un seul port USB 3.0 sur le côté droit. Il est compatible Bluetooth 5.0 et WiFi ac. Il intègre 16 Go de stockage. Il n’est pas alimenté par un port USB type-C, mais par un boitier plus classique.

Le serveur de la Freebox Mini 4K est compatible ADLS (vDSL2) et fibre optique (jusqu’à 1 Gb/s en descente et 600 Mb/s en montée). Il est compatible WiFi n MiMo dual band. Il y a deux ports USB 2.0, un port e-SATA, quatre ports Ethernet gigabits et une entrée / sortie audio stéréo. La Freebox Mini 4K est livrée avec deux prises secteurs qui sont également des adaptateurs CPL (les fameux Freeplugs). Ainsi, il est possible de relier le serveur et le décodeur sans encombrer le WiFi ou les ports Ethernet.

Le décodeur de la Freebox Mini 4K est équipé d’un port Ethernet pour le brancher directement au serveur ou en passant par le CPL. Il est dispose aussi d’un port HDMI 2.0, d’un port audio optique, d’un port antenne (avec décodeur TNT intégré), de trois ports USB 2.0 (dont un en façade), d’un port carte mémoire au format SD. Le décodeur est compatible WiFi (pour accéder au réseau du serveur quand cela ne passe par le Freeplug ou un câble Ethernet) et Bluetooth, pour la télécommande ou une manette de jeu, par exemple.

Verdict : Les deux box offrent pratiquement la même connectivité. La Freebox Pop promet une meilleure connexion grâce à la fibre à 5 Gb/s, le port Ethernet 2,5 gigabits et le WiFi ac. C’est d’autant plus vrai que le répéteur WiFi fourni permet d’étendre cette connectivité. Mais cet avantage n’est pas si fort. En effet, la présence de boitiers CPL avec la Mini 4K offre une meilleure adaptabilité : la télévision ne vient jamais encombrer le WiFi qui reste donc dédié à la connexion des autres appareils. D’autant que le WiFi n’est « WiFi ac » et non WiFi 6 et que le serveur n’inclut que trois ports Ethernet. L’absence de ports USB sur le serveur de la Pop est aussi décevante. La Mini 4K remporte cette deuxième manche du duel.

Quelle expérience audiovisuelle proposent les deux box ?

Les Freebox Mini 4K et Pop offrent toutes les deux une expérience audiovisuelle théoriquement comparable. Elles ont toutes les deux le même nombre de chaînes proposées dans l’abonnement (220 chaînes), les mêmes options sur les bouquets payants, ainsi que la même boutique de vidéo à la demande, alimentée par Canal Plus, partenaire historique de Free depuis la Freebox Revolution. Et les deux décodeurs sont capables d’afficher des images en Ultra HD. Autrement dit, en 4K !

Mais tout n’est pas aussi simple que cela. Parce qu’elle est plus récente, la Freebox Pop optimise cette expérience audiovisuelle. Elle est compatible 4K, certes, mais aussi HDR (bien sûr, si vous avez une télévision Full HD, vous ne verrez pas la différence). La Freebox Pop est également compatible Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS HD et Dolby Audio. Ce n’est pas le cas de sa petite sœur.

La Freebox Pop dispose d’un disque dur interne pour l’enregistrement des programmes, ce qui n’est pas le cas de la Freebox Mini 4K qui demande à l’utilisateur d’en brancher un en USB. La Freebox Mini 4K dispose d’un client Netflix préinstallé. La Freebox Pop en profite également, mais propose aussi des clients Prime Video et Prime Music (lesquels sont incompatibles avec la Freebox Mini 4k, même si vous vous rendez sur le Play Store pour les installer manuellement).

La Freebox Pop profite aussi de la nouvelle interface Free, appelée OQEE (et également disponible sur la Freebox Delta grâce à une mise à jour). Cette interface permet d’accéder aux programmes en direct sur les chaînes de télévision, ainsi qu’aux services de replay et de VOD. Elle s’adapte aussi aux utilisateurs en mettant en avant des émissions, des films et des séries en lien avec ce que le téléspectateur a regardé précédemment. La Freebox Pop profite d’un service exclusif pour les fans de Foot : les meilleurs moments de la Ligue 1, poussés en quasi direct dans l’interface OQEE grâce à un système de notification vidéo en Picture in Picture.

Les deux Freebox, ainsi que les appareils domotiques compatibles, sont configurables depuis une application mobile. Cependant, celle de la Freebox Pop est plus moderne. Et, à terme, elle permettra même de regarder les programmes de Free TV depuis un écran secondaire (un smartphone ou une tablette, par exemple).

Verdict : la Freebox Pop remporte ici la manche grâce à sa modernité. Elle profite des nouveaux standards audiovisuels des dernières années, lesquels sont technologiquement incompatibles avec la Freebox Mini 4K. Notez cependant que cette dernière ne démérite pas et que vous ne verrez pas la différence si votre téléviseur est lui aussi un peu âgé.

Les deux box sont-elles animées par la même version d’Android ?

Les décodeurs de la Freebox Pop et de la Freebox Mini 4K sont tous deux animés par Android TV et ont tous deux accès au Play Store. Mais les deux boitiers ne profitent pas de la même version du système d’exploitation. Celle de la Freebox Pop est la plus récente. Il s’agit d’Android TV 9.0. La dernière version déployée par Free auprès des abonnés Mini 4K à l’heure où nous écrivons ces lignes est Android TV 7.1.1.

Il y a donc deux générations de différence. Ce qui est suffisant pour que certaines applications accessibles sur le Play Store ne soient pas compatibles avec la Freebox Mini 4K, mais le soient avec la Freebox Pop. C’est notamment le cas de l’application Amazon Prime Video, laquelle est même préinstallée par l’opérateur dans la Freebox Pop.

Aucune autre mise à jour ne sera certainement déployée par Free auprès des abonnés Mini 4K, même pour le patch de sécurité (le dernier installé est daté du mois de mai… 2019). Sinon, cela ferait longtemps que l’opérateur se serait donné la peine d’offrir un patch de sécurité plus récent. Il est également évident que la nouvelle interface OQEE ne sera pas déployée sur l’ancienne Freebox. Car c’est argument pour amener les abonnés à changer de forfait.

Verdict : La Freebox Pop gagne cette manche grâce à la recense de la version d’Android TV, laquelle permet d’installer des applications incompatibles avec la version installée sur la Mini 4K. D’autant que la Freebox Pop continuera d’être mise à jour, tandis que la Freebox Mini 4K risque bien de ne plus l’être.

Quelles sont les différences sur le design des deux box ?

L’ergonomie des deux box est très différente. L’une reprend le design parallélépipédique de la Freebox Revolution, tandis que la seconde adopte une nouvelle forme géométrique : le cercle. Entrons dans le détail.

La Freebox Pop est constituée de trois appareils circulaires légèrement épais. Le diamètre du décodeur et du répéteur est de 12,6 cm, tandis que celui du routeur est de 16,1 cm. Le décodeur est le seul boitier de la Freebox Pop a être noir. Free explique avoir fait ce choix pour mieux l’intégrer dans un salon, à l’image des téléviseurs, des barres de son et d’autres appareils audiovisuels. Il arbore une petite LED de notification en façade. Le répéteur WiFi est plus épais que le décodeur. Il est blanc. Et il dispose aussi d’une LED en façade.

Le serveur de la Freebox Pop est le plus grand. Il est blanc. Et il dispose d’un écran sur le dessus. Cet écran sert à afficher l’heure, ainsi que quelques informations techniques lors du démarrage de la box. Il permet également d’afficher un QR Code contenant le SSID et le mot de passe du réseau WiFi. C’est très pratique. Le design de cet écran est directement inspiré de celui de la Freebox One.

La Freebox Mini 4K hérite, en partie, du design de la Freebox Revolution. Les deux boitiers sont parfaitement parallélépipédiques. Le décodeur de la Freebox Mini 4K est le plus petit des deux. 15 cm en largeur, 11,5 cm en profondeur et 3,5 cm en hauteur. Le décodeur est quant à lui plus grand. 18 cm en largeur. 19 cm en profondeur et 4,5 cm en hauteur.

À l’avant du décodeur Mini 4K se trouve une simple LED de notification. Inutile de s’attarder dessus. L’avant du routeur Mini 4K est équipé d’un écran LCD qui affiche l’heure (design très proche de celui de la Freebox Revolution), l’état de la connexion lors du démarrage et des informations supplémentaires selon les situations. Quatre touches tactiles de navigation dans le menu de paramétrage sont également présentes.

Verdict : le design de la Freebox Mini 4K est désormais un peu dépassé, même s’il semble mieux s’intégrer dans le décor d’un salon. Les boitiers de la Freebox Pop sont plus petits et plus faciles à dissimuler dans un meuble TV. Et cette rondeur est très rafraichissante. La Freebox Pop remporte cette manche esthétique.

Les télécommandes des deux box sont-elles différentes ?

Oui les télécommandes sont différentes. La Mini 4K dispose de la télécommande Bluetooth. Ce modèle est une évolution de celle proposée avec la Freebox Revolution et une variante de celle incluse avec la Freebox Crystal. Contrairement à cette dernière, les touches numériques sont au-dessus des quatre touches de couleur historiques (lesquels ont disparu depuis la Freebox One). La croix directionnelle est au centre. Et les touches multimédias (pause, marche, retour et avance) sont situées à côté du contrôle du son et des chaînes. Vous y retrouvez des touches spécifiques à Android TV : « home » et « retour ».

La Freebox Pop profite d’une toute nouvelle télécommande. Également Bluetooth, elle est pourvue d’un design moins recherché (voire pointu) que celles des Freebox One et Delta. Contrairement à ces dernières, les touches numériques sont en bas. Les contrôles des chaînes et du volume sont coincés entre ce pavé et la croix directionnelle (laquelle est ronde, comme les télécommandes Freebox les plus récentes).

Deux raccourcis Android TV sont intégrés pour revenir à l’interface de l’OS et activer Google Assistant. Enfin, tout en haut de la télécommande, vous retrouvez les raccourcis vers OQEE, Netflix et Amazon Prime Video.Nous aurions trouvé ça plus logique si Prime Video ou Netflix était inclus dans l’abonnement.

Verdict : la Freebox Pop gagne cette manche, grâce à plus de modernité, même s’il aurait été préférable de consacrer l’espace offert à Netflix et Prime Video à des touches de raccourcis paramétrables.

Conclusion

Techniquement, la Freebox Pop est meilleure que la Mini 4K, il n’y a aucun doute là-dessus. Cependant, certaines différences notées tout au long de ce face à face montrent que certains changements ne valent pas forcément le coût supplémentaire que l’abonné devra payer pour profiter de ces améliorations. À 35 euros par mois, la Freebox Mini 4K reste l’offre fibre optique 1 Gb/s la moins chère du marché. Même si elle n’est pas toujours la plus complète et la plus moderne, elle offre tout ce qui est nécessaire à une offre triple play. L’aspect financier est son véritable atout.

Et si l’aspect bassement financier n’est pas important, vous n’aurez peut-être pas forcément besoin de la Freebox Pop. Votre téléviseur est Full HD ? Ou bien 4K, mais pas HDR ni Dolby ? Vous n’enregistrez jamais rien ? Vous êtes abonné à Canal ou Netflix, mais pas à Amazon ? Tous ces services sont d’ores et déjà proposés par la Mini 4K. Inutile donc de payer 5 euros par mois de plus. Enfin, dernier point en faveur de la Mini 4K : quelques choix techniques sur la Pop sont contestables : suppression des Freeplug, absence de WiFi 6, présence d’un seul port USB, réduction du nombre de port Ethernet.

Pourquoi choisir la Freebox Pop, alors ? Trois raisons selon votre situation. D’abord, parce que vous avez une télévision récente et un bel équipement audio. Vous profiterez alors d’une meilleure expérience. Ensuite, parce que vous consommez beaucoup de bande passante (jeu en streaming, option multi-TV, travail à distance). Avec 5 Gb/s en téléchargement, il sera difficile d’expérimenter des ralentissements. Enfin, parce que vous avez un abonnement Free Mobile illimité. En combinant ce dernier avec la Freebox Pop, il vous en revient moins de 50 euros par mois, même après le 13e mois d’abonnement. C’est moins cher (d’une courte tête) que la même combinaison avec la Freebox Mini 4K.

