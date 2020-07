Siri (iOS 14) vs Google Assistant : l’assistant vocal des smartphones Android reste le meilleur, et de loin !

Apple a amélioré Siri dans iOS 14, mais l’assistant reprend-il vraiment l’avantage face à Google Assistant ? C’est ce que tente de savoir la chaine In Depth Tech Reviews dans un comparatif vidéo. Pour la plupart des commandes, en particulier lorsqu’il s’agit de prendre le contexte en compte, l’assistant des smartphones Android reste bien meilleur que celui des iPhone !

Siri était parti avec un énorme avantage sur Google – lancé en 2011, il s’agit du tout premier assistant vocal du marché. Amazon Alexa sort à peine trois ans plus tard. Mais il a fallu attendre 2016 pour découvrir la première version de Google Assistant. Néanmoins dès le départ les deux firmes n’ont ni les mêmes ambitions ni la même stratégie. Google a en effet dévoilé son assistant en même temps que la première enceinte Google Home, dans le but de créer, comme l’expliquait alors le PDG de Google Sundar Pichai « une expérience d’ambiance qui se prolonge sur vos appareils ».

Google Assistant écrase Siri lorsqu’il s’agit de comprendre le contexte

Dès son lancement, on comprend que la domination de Siri est remise en cause. Google Assistant comprend tout simplement plus de commandes. Les années suivantes n’ont fait qu’asseoir la domination d’Amazon Alexa et de Google Assistant sur le marché. Une situation sans doute amplifiée par le flop commercial du HomePod et par le peu de nouveautés apportées par Apple à son assistant. On attendait donc beaucoup du nouvel assistant Siri de la mise à jour iOS 14. D’autant que sur cette version Apple semble vouloir réduire l’écart avec Android.

C’est dans ce contexte que la chaîne Youtube In Depth Tech Reviews a décidé de comparer Siri et Google Assistant dans leurs dernières révisions – d’un côté sur iOS 14 et de l’autre sur un Pixel 4 XL sous Android 11 Developer Preview. On comprend vite les qualités et les défauts des deux assistants. Mais ce qui est clair, c’est que Google a beaucoup d’avance lorsqu’il s’agit de comprendre le contexte. Par exemple lorsque vous êtes dans WhatsApp, et que vous demandez « Envoie cette photo à ma mère », Google Assistant sera capable de comprendre de quelle photo il s’agit et à qui l’envoyer.

Mais pas Siri. On note toutefois que dans les applications natives du smartphone comme Messages, Siri comprend correctement le contexte, mais cela représente un très faible pourcentage d’applications. Le seul point où Siri se rattrappe un peu, c’est sur le volet de l’interaction suivie. Google Assistant a tendance à s’arrêter trop souvent après avoir honoré la dernière commande vocale. Alors que Siri va donner un complément d’information et demander à l’utilisateur ce qu’il souhaite faire après. On vous laisse juge des performances des deux assistants dans cette vidéo :