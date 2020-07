Free stoppe la commercialisation de la Freebox One. Avec l’arrivée de la toute nouvelle Freebox Pop, l’opérateur français a décidé de mettre un terme à la carrière de la Freebox One. La Freebox Delta est elle toujours disponible.

Lancée en 2018, la Freebox One termine malheureusement sa carrière en ce mardi 7 juillet 2020. En effet, l’opérateur a publié sa nouvelle brochure tarifaire et la Freebox One n’est plus mentionnée dans la liste des box disponibles, contrairement à la Freebox Delta. Pour rappel, la Freebox One s’imposait comme une box intermédiaire, à l’instar de la récente Freebox Pop.

Son prix était de 29,99 € par mois, et incluait un abonnement Netflix. La Freebox One proposait une comptabilité 4K HDR avec un flux vidéo maximal de 15 Mbps. Cette box compacte était avant tout destinée aux utilisateurs n’ayant pas forcément l’envie ou le besoin d’avoir une box Free haut de gamme. Si sa commercialisation est certes arrêtée, les utilisateurs de la Freebox One n’ont pas à s’inquiéter.

Il n’y aura aucun impact sur le montant de l’abonnement, et les abonnés pourront toujours bénéficier des mises à jour logicielles sur leur Freebox One. L’opérateur n’a pas précisé jusqu’à quelle date ce suivi sera toutefois assuré.

À lire également : Keynote Free – résumé des annonces et comment revoir la conférence

Au revoir Freebox One, bienvenue Freebox POP

Pour rappel, Free a lancé ce matin la Freebox Pop, une nouvelle box 4K sous Android TV sans engagement à 29,99 € par mois. Selon les dires du PDG Xavier Niel, la Freebox Pop va se distinguer par son excellente connectivité Internet, son accessibilité, ses options multimédias et son rapport qualité-prix « imbattable et exceptionnel ». Parée pour la fibre, la Freebox Pop offre un débit de 5 Gbit/s sur « tous les appareils du foyer ». C’est en tout cas ce qu’affirme l’opérateur.

En outre, la box s’accompagne d’un répéteur Wi-Fi inclus dans l’offre, et conçu à 100% par Free. Il permet de couvrir toutes les pièces de la maison et propose d’après Xavier Niel une expérience similaire au Google Nest Wi-Fi. Enfin, on notera également que la Freebox Pop intègre Netflix, Canal+ et Amazon Prime dans le boitier.

Source : Free