Freebox POP (V8) : pourquoi la box de Free n’est pas compatible Wi-Fi 6

La Freebox POP vient tout juste d’être présentée. Si elle possède certains arguments de poids, comme d’excellentes performances sur la partie connectivité, le choix de Free de ne pas l’équiper du Wi-Fi 6 étonnent et agacent certains utilisateurs. L’opérateur français est revenu sur les raisons de cette décision.

L’espace médiatique de ce mardi 7 juillet est majoritairement occupé par Free, et pour cause. L’opérateur français a présenté ce matin devant un parterre de journalistes sa nouvelle Freebox POP, une box 4K sous Android TV sans engagement à 29,99 € par mois. Cet box intermédiaire, qui se place comme la remplaçante de la Freebox One, est compatible avec la fibre, ADSL2+, VDSL2 jusqu’à 5 Gbit/s en download et jusqu’à 700 Mbit/s en upload.

Concrètement, ces débits restent supérieurs à ce que proposent les autres fournisseurs d’accès Internet. Un bon point pour Free donc, qui propose également un répéteur Wi-Fi (Mesh) qui permet « de couvrir toutes les pièces de la maison ». Free frôlait donc le sans-faute jusqu’à annoncer que la Freebox POP ne serait pas compatible Wi-Fi 6. En effet, la box embarque une simple puce Wi-FI ac 2100 (Wi-Fi 5).

Pour rappel, le Wi-Fi 6 permet de booster le débit de 40%, offrant ainsi un débit maximal de 10 Gbit/s. Grâce à des performances bien supérieures au Wi-Fi 5, le Wi-Fi 6 améliore également la qualité de la connexion sur plusieurs appareils, que ce soit à domicile ou dans les lieux publics. Plusieurs journalistes, étonnés du choix de l’opérateur, ont directement demandé des explications au PDG Xavier Niel durant la Keynote Free.

Pas digne d’intérêt

Pour le patron, le Wi-Fi 6 n’est pas digne d’intérêt. Si la technologie est effectivement présente sur les smartphones haut de gamme récents, elle ne s’est pas encore suffisamment démocratisée à ses yeux. Selon ses dires, le Wi-Fi 6e se montre bien plus avantageux, grâce à son exploitation de la bande de fréquence 6 GHz. Cela permet de nettement augmenter les débits tout en réduisant la latence.

En outre, le PDG affirme que ses équipes ont procédé à plusieurs analyses. D’après les résultats obtenus, l’écart entre les performances du Wi-Fi 5 et 6 dans une maison ou un appartement n’est pas suffisamment grand pour justifier l’intégration du Wi-Fi 6. Sans l’avoir abordé de manière explicite, on se doute que la décision d’opter pour le Wi-Fi 5 a également été motivée par des questions de coût, afin d’assurer un prix d’abonnement à 29,99€ par mois (pour la première année).

