iPhone SE vs OnePlus Nord vs Galaxy A71 5G : lequel est le meilleur ?

L’iPhone SE 2020, le OnePlus Nord et le Galaxy A71 5G sont les stars du segment milieu de gamme de l’industrie des smartphones en cette mi-2020. Vous n’êtes pas sûr de savoir lequel est fait pour vous ? Notre comparatif va vous aider à choisir en fonction de vos besoins et du rapport qualité-prix de ces trois modèles de mobile.

Tout le monde n’a pas besoin d’un smartphone haut de gamme, ou n’a tout simplement pas l’envie d’investir une fortune dans un mobile. Pour ces consommateurs, les constructeurs proposent des produits de milieu de gamme, bien moins chers que les flagships au sacrifice de quelques compromis, mais qui offrent tout de même une expérience utilisateur tout à fait pertinente. D’ailleurs, ces dernières années, le segment milieu de gamme est devenu de plus en plus intéressant, notamment grâce à des marques comme Xiaomi, qui a conquis le public et poussé la concurrence à se remettre en question.

Si vous êtes à la recherche d’un bon appareil de ce style sorti récemment, vous êtes gâté puisqu’entre avril et juillet 2020, ont été lancées trois références plutôt attrayantes : l’iPhone SE 2020 d’Apple, le OnePlus Nord et le Galaxy A71 de Samsung. Mais lequel des trois faut-il acheter ? Éléments de réponse dans ce dossier comparatif.

Comparatif des fiches techniques

Pour commencer, vous pouvez retrouver ci-dessous un aperçu des spécifications techniques des trois smartphones pour vous donner une première idée des forces et faiblesses en présence. Nous revenons plus en détail par la suite sur chaque caractéristique pour approfondir le sujet.

iPhone SE 2020 OnePlus Nord Galaxy A71 5G Ecran Retina IPS 4,7"

750 x 1334

326 pixels par pouce 6,44"

AMOLED

1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (408 ppi)

90 Hz 6,7 pouces FHD+ Super AMOLED

Écran Infinity-O (1080 x 2400 pixels) Chipset A13 Bionic (7nm+) Snapdragon 765G (7 nm) Exynos 980 OS iOS 13 Android 10 + OxygenOS 10.5 Android 10 + One UI 2.1 RAM 3 Go 8/12 Go 8 Go Stockage 64/128/256 Go 128/256 Go 128 Go microSD Non Oui Oui (jusqu'à 1 To) Capteur principal 12 MP, f/1.8, PDAF OIS

4K en vidéo 48 MP (f/1.75)

8 MP, objectif grand-angle f/2.25

5 MP, capteur profondeur (f/2.4)

2 MP macro (f/2.4) Principal : 64 MP, F1,8

Ultra grand-angle : 12 MP, F2.2

ToF : 5 MP, F2.2

Macro : 5 MP, F2.4 Capteur selfie 7 MP, f/2.2 32 MP (f/2.45) 1/2 .74’’

8 MP (f/2.45) 1/4’’ultra grand angle 105° 32 MP, f/2.2 Batterie 1810 mAh

Charge rapide 18W

Charge sans fil 4,115 mAh

Recharge rapide Warp Charge 30T de 30W 4500 mAh

Recharge rapide 25W 5G Non Oui Oui Biométrie Touch ID Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran

Design

Quand on observe l’iPhone SE, on a bien du mal à croire qu’il s’agit d’un smartphone lancé en 2020 par l’une des plus importantes capitalisations boursières au monde. Même des mobiles Android entrée de gamme à moins de 150 euros sont plus sexy. Et pourtant, Apple a pris le pari d’un design tout droit sorti du passé. On pense forcément au châssis de l’iPhone 8 sorti en 2017 (et qui était déjà en retard sur la concurrence à l’époque) en regardant l’iPhone SE. Les grosses bordures en haut, en bas et sur les côtés devraient rebuter ceux qui ont déjà goûté à la finesse des bordures d’aujourd’hui. La firme de Cupertino fait également l’impasse sur un lecteur d'empreintes sous l’écran, préférant intégrer un bouton physique pour l’authentification biométrique par Touch ID, comme à l’ancienne. Ces bordures font que malgré la petitesse de la dalle, le mobile n’est finalement pas à un format si mini que l’on pourrait le penser, même s’il est plutôt léger.

Le OnePlus Nord est bien plus raccord avec les standards du moment. Les bordures sont logiquement un peu plus épaisses que sur les OnePlus 8, mais leur taille est plus qu’acceptable pour un appareil milieu de gamme. Le lecteur d'empreintes est intégré à l’écran. Esthétiquement, le smartphone est plutôt beau et correspond aux attentes, sans pour autant être incroyable. Certains seront peut-être gênés par le poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran. Celui-ci est assez imposant, car il abrite deux capteurs photo frontaux.

Le Galaxy A71 5G fait lui aussi dans le classique. À l’avant, la principale différence avec le OnePlus Nord est le poinçon, qui est recentré au milieu de l’écran ici et qui se montre plus discret puisqu’il n’y a qu’une unique caméra. En termes d’intégration de la dalle, les deux mobiles sont très ressemblants. Au dos, le téléphone de Samsung adopte la fameuse configuration « plaque de cuisson » avec les capteurs photo très apparents, ce qui ne fait pas forcément très élégant. Les quelques motifs (selon la version) apportent une petite touche d’originalité, qui plaît ou non selon les goûts.

Vainqueur : OnePlus Nord ou Galaxy A71 5G

Écran

Là encore, on retrouve deux écoles bien distinctes. D’un côté, l’iPhone SE 2020 est équipé d’un écran de seulement 4,7 pouces, une anomalie sur le marché actuel. Faiblesse pour les uns, ce format est un point fort pour d’autres qui cherchent désespérément un smartphone doté d’une petite dalle, phénomène en voie d’extinction depuis quelques années maintenant, et ce même sur l’entrée de gamme. Cela permet notamment d’utiliser facilement le mobile à une main, un argument qui peut s’entendre. Mais avec le mode « une main » des smartphones et l’apparition de la navigation par geste, les grands écrans ne sont plus vraiment un problème. L’iPhone SE 2020 aurait été plus intéressant avec une telle dalle si l’appareil lui-même était réduit, mais son châssis imposant réduit l’intérêt d’un petit écran. Celui-ci exploite la technologie IPS. Il devrait s’agir du dernier iPhone dans ce cas, Apple devrait passer à l’OLED sur tous ses futurs modèles selon plusieurs sources industrielles. La définition d’image affichée est de seulement 750 x 1334 pixels, soit une densité de 326 pixels par pouce.

Les deux smartphones Android ont des écrans très différents de l’iPhone SE 2020 et qui se ressemblent beaucoup entre eux. OnePlus et Samsung ont opté pour la technologie AMOLED, qui permet notamment de bénéficier d’un meilleur contraste et de noirs vraiment profonds. Le Galaxy A71 5G est plus grand : 6,7 pouces, contre une diagonale de 6,44 pouces pour le OnePlus Nord. Ils offrent tous deux le même ratio 20:9 ainsi que la même définition FHD+, à savoir 1080 x 2400 pixels. De par la taille de l’écran, le OnePlus Nord bénéficie donc d’une résolution légèrement supérieure : 408 pixels par pouce, contre 393 pixels par pouce pour l’A71 5G. Dans les deux cas, elle est bien plus haute que celle de l’iPhone SE 2020 et convient parfaitement pour un smartphone milieu de gamme, le QHD+ étant réservé au haut de gamme.

Le OnePlus Nord se distingue tout de même par un taux de rafraîchissement de 90 Hz, contre 60 Hz sur les appareils Apple et Samsung. Les animations sont ainsi plus fluides à l’écran, surtout pour le défilement, le balayage et la navigation en général. Les jeux peuvent aussi en profiter, mais ils ne sont pas tous optimisés pour supporter une telle fréquence.

Vainqueur : OnePlus Nord

Performances

Pour cette partie, nous allons avant tout nous baser sur les informations de la fiche technique. En effet, seul l’iPhone SE 2020 a passé un sérieux test de rapidité de nos propres mains. Le OnePlus Nord doit encore être éprouvé, alors que le Galaxy A71 5G n’est pas encore lancé en France et n'embarque pas la même puce que le Galaxy A71 4G.

Les performances est sans doute le principal point fort de l’iPhone SE 2020, qui permet à prix réduit de profiter de la meilleure puce d’Apple actuellement disponible sur le marché, l’A13 Bionic fabriqué via un procédure de gravure en 7nm+. C’est le même SoC que l’on retrouve dans la série haut de gamme des iPhone 11. D’après les benchmarks et nos propres constatations, l’iPhone SE 2020 n’est pas aussi rapide que les iPhone 11, mais la différence est légère. Le mobile reste un monstre de puissance et l’un des smartphones les plus rapides du marché aujourd’hui. Si la marque à la pomme n’a pas perdu la main sur quelque chose au cours des dernières années, c’est bien la qualité de ses puces.

Le OnePlus Nord embarque quant à lui un SoC Snapdragon 765G de Qualcomm, gravé en 7nm. Il s’agit de la meilleure puce milieu de gamme du moment. Elle offre des performances très satisfaisantes pour la majorité des utilisations, même si elle n’est évidemment pas au niveau d’un Snapdragon 855 ou de l’A13 Bionic. À voir comment OnePlus a réussi à optimiser son Nord, mais sur les benchmarks actuels, le Snapdragon 765G est bien en dessous.

Samsung a misé sur un SoC maison pour équiper son Galaxy A71 5G. Orienté milieu de gamme, l’Exynos 980, gravé en 8nm, se comporte un peu mieux que le Snapdragon 765G du OnePlus Nord, mais les deux puces sont à peu près égales. Le départage entre les deux appareils Android en termes de performances dépendra avant tout de l’optimisation.

Rappelons qu’à l’usage, la majorité des utilisateurs sera pleinement comblée par les performances des OnePlus Nord et Galaxy A71 5G, même si l’iPhone SE 2020 est en théorie plus rapide. Notons également que ce dernier manque de la compatibilité 5G, alors que les mobiles de OnePlus et Samsung la supportent bien. Si vous comptez garder votre téléphone de nombreuses années, c’est un élément à ne pas écarter. Les premiers forfaits 5G arrivent avant fin 2020 en France.

Vainqueur : iPhone SE 2020, mais seulement si vous ne voulez pas de 5G

Mémoire

Apple est réputé pingre en termes de mémoire vive, une tendance qui se confirme avec l’iPhone SE et ses 3 Go de RAM. Il convient tout de même de préciser qu’à l’utilisation, ces 3 Go suffisent. Les iPhone sont toujours optimisés au poil et ont besoin de moins de ressources que sur Android pour tourner dans de bonnes conditions. C’est l’un des avantages à maîtriser de bout en bout les éléments les plus importants de ses smartphones, le système d’exploitation et le SoC. Le travail de développement autour est forcément facilité et plus efficace.

Le Galaxy A71 5G compte quant à lui 8 Go de RAM, une quantité généreuse pour un milieu de gamme. Le OnePlus Nord embarque aussi 8 Go de mémoire vive dans sa version de base, et la variante la plus équipée a droit à 12 Go. Mais ce n’est pas forcément des plus utile, autant vous prévenir.

Pour le stockage, l’iPhone SE 2020 existe en trois configurations : 64, 128 et 256 Go. L’absence de port SD est préjudiciable : elle oblige à investir dans les variantes les plus chères et empêche un stockage au-delà de 256 Go. Apple doit considérer qu’iCloud est un relais suffisant pour le stockage de fichiers. Même constat pour le OnePlus Nord, disponible en 128 Go et 256 Go, mais sans emplacement pour carte SD afin d’étendre la mémoire. Le bon élève est finalement Samsung, dont le Galaxy A71 5G propose 128 Go de stockage et est pourvu d’un slot pour carte microSD permettant d’étendre le stockage jusqu’à 1 To.

Vainqueur : Galaxy A71 5G

Batterie, autonomie et recharge

Les iPhone ont généralement des batteries bien plus petites que leurs concurrents Android. Leur puce est souvent peu énergivore et l’optimisation permet alors de profiter d’une autonomie plus ou moins correcte. Mais avec l’iPhone SE 2020, Apple a fait fort : la capacité de la batterie n’est que de 1810 mAh. Il est vrai qu’avec un écran si petit, une faible définition, une fréquence de rafraîchissement bloquée à 60 Hz et sans 5G, il consomme forcément moins que les autres. Mais alors, quid de la tenue de la batterie dans ces conditions ? Notre test de l’iPhone SE 2020 est formel : l’autonomie du smartphone est famélique. Nous estimons même que « l’iPhone SE 2020 est le smartphone le moins endurant de sa catégorie », ne comptez pas tenir une journée d’utilisation avec.

L’iPhone SE 2020 est compatible avec une recharge filaire rapide de 18W. Malheureusement, Apple justifie une énième fois son image de rapiat en ne fournissant dans la boite qu’un chargeur de 5W. Il faut donc payer un chargeur rapide en plus du smartphone pour bénéficier de la recharge rapide. La firme de Cupertino se rattrape avec une fonctionnalité quasi inexistante sur le milieu de gamme : la recharge sans fil (10W), d’habitude réservée au segment premium. De quoi rattraper les importantes faiblesses mentionnées plus tôt.

Le OnePlus Nord embarque une batterie de 4115 mAh. C’est un tout petit peu moins que sur le OnePlus 8, qui offre une excellente autonomie. Généralement, OnePlus réussit très bien son travail d’optimisation et nous offre des produits qui ne tirent pas trop sur la batterie. Mais OnePlus, c’est aussi l’assurance d’une très bonne recharge. Et le Nord ne fait pas exception à la règle avec la Warp Charge 30T de 30W qui promet de redonner un coup de boost très rapidement à la batterie.

Sans surprise, pas de recharge sans fil ici. OnePlus a longtemps considéré cette fonctionnalité comme gadget, trop peu performante par rapport au prix qu’elle coûte à introduire sur un mobile. Le fabricant a finalement craqué récemment en l’intégrant au OnePlus 8 Pro, mais nous sommes sur une tout autre gamme de prix ici et il est tout à fait logique de constater son absence sur un smartphone de la marque vendu à moins de 500 euros.

Le Galaxy A71 5G est le plus grand des smartphones de cette sélection, c’est aussi celui qui a droit à la batterie la plus imposante : 4500 mAh. Samsung a pris l’habitude de miser gros sur l’autonomie pour rendre ses milieux de gamme plus attrayants, l’A71 5G confirme la règle. Dans notre test du Galaxy A71 4G, nous indiquons d’ailleurs qu’il s’agit d’une force de l’appareil, qui peut offrir une autonomie de deux jours.

Et pour ne rien gâcher, le smartphone bénéficie d’une charge rapide 25W (le chargeur 25W est fourni, coucou Apple) qui permet de passer de 0 à 50% en 30 minutes seulement et de 0 à 100% en moins de 1h30. Une belle performance étant donné la capacité généreuse de la batterie. Pas de charge par induction ici, seuls les Galaxy S et Note plus haut de gamme se voient accordés cet honneur (hors pliable).

Vainqueur : Galaxy A71 5G pour l’autonomie, OnePlus Nord pour la recharge filaire et iPhone SE 2020 pour la recharge sans fil

Appareil photo

Si la fiche technique des capteurs photo nous en dit beaucoup sur ce à quoi on peut s’attendre en termes de qualité photo, rien ne vaut la réalité du terrain pour juger si un appareil est un bon photophone ou non. Nous allons donc parler technologie, mais aussi ressenti puisque nous avons eu les trois smartphones en main.

Comme pour bien d’autres équipements de l’iPhone SE 2020, Apple est retourné dans le passé et a décidé d’intégrer un unique capteur de 12 mégapixels avec objectif grand-angle de 26 mm, ouverture f/1,8, stabilisation optique, flash True Tone LED et zoom numérique x5. Un setup pas bien reluisant à ce niveau tarifaire, mais l’intelligence artificielle et le traitement logiciel permis par la puissante puce A13 Bionic permettent de capturer de beaux clichés de jour quand les conditions de lumière sont bonnes, avec notamment une bonne gestion des contre-jours.

Sans téléobjectif, pas de zoom optique, et sans zoom optique, pas de zoom de qualité. L’iPhone SE 2020 pêche à ce niveau. Il s’en sort par contre mieux pour les portraits grâce aux artificiels logiciels. Les photos de nuit peuvent être qualifiées sans exagérer de médiocres. Le smartphone se comporte à l’inverse très bien en vidéo avec la capacité d’enregistrer en 4K 60 images par seconde avec une stabilisation hybride. Merci une nouvelle fois à l’A13 Bionic. À l’avant, le capteur 7 MP et f/2.2 reste léger pour faire de beaux selfies.

De l’unique module principal de l’iPhone SE 2020, on passe au quadruple capteur du OnePlus Nord. La caméra principale 48 MP f/1.75 est épaulée par un capteur ultra grand-angle 8 MP f/2.25, un macro objectif 2 MP f/2.4 et d’un capteur de profondeur 5 MP f/2.4. Le mobile est aussi bien doté sur la face avant avec la présence de deux capteurs : l’un 32 MP f/2.45 et l’autre ultra grand-angle 105° 8 MP f/2.45. Plus besoin de tenir le smartphone à bout de bras pour que tout le monde entre sur la photo.

Cela promet du bon, surtout que OnePlus s’est amélioré en photo ces dernières années. Mais après une prise en main convaincante du OnePlus Nord, nous attendons de réaliser un test plus poussé de l’appareil pour juger de ses capacités en photo. De ce que nous avons pu apercevoir, il devrait faire mieux que l’iPhone SE 2020 dans bien des situations.

Vient ensuite le Galaxy A71 5G, qui partage la même configuration photo que le Galaxy A71 standard. On retrouve quatre capteurs ainsi distribués : 64 MP f/1.8 + ultra grand-angle 12 MP f/2.2 + macro objectif 5 MP f/2.4 + ToF (profondeur de champ) 5 MP f/2.2. Il s’agit sans doute de l’un des meilleurs photophones du segment milieu de gamme actuellement. Les couleurs, le piqué et le contraste sont très bons. Le smartphone se défend même dans les conditions de basse lumière, une performance à souligner pour un téléphone à ce prix. Le mode portrait est convaincant, tout comme l’ultra-angle. Mais sans téléobjectif dédié, les zooms sont loin de la qualité de ceux des smartphones en disposant.

Le capteur photo frontal de 32 MP pour une ouverture de f/2.2 est performant pour les selfies et le mode autoportrait fait très bien l’affaire. Rien à voir avec ce que propose l’iPhone SE 2020. Sur la vidéo, il est par contre un petit peu moins bien fourni à cause de son processeur moins puissant. Mais il est tout même capable d’enregistrer en 4K et 30 images par seconde ou en slow motion 240 images par seconde en qualité 1080p Full HD. Pas de stabilisation optique, mais le stabilisation numérique se montre assez efficace (mais non disponible en 4K).

Vainqueur : Galaxy A71 5G

Audio

Sur la partie audio, Apple ne s’est pas embarrassé et nous livre un iPhone SE 2020 qui reprend les éléments de l’iPhone 8. Si deux grilles pour haut-parleurs sont disposées sur la tranche inférieure, seule une dispose d’une sortie audio. L’autre n’abrite que le microphone. La qualité audio est bien fade, nous considérons dans notre test « les aigus criards et les basses trop discrètes ». Pour une vidéo YouTube ou écouter un podcast, c’est suffisant, pour l’immersion dans une série, film, jeu vidéo ou pour écouter de la musique, beaucoup moins. Pas de port jack 3.5mm pour brancher un casque en filaire, l’iPhone SE 2020 se content de la prise lightning. Est-ce bien utile de préciser qu’Apple ne fournit pas l’adaptateur lightning vers jack ? Pour les amateurs de technologie sans-fil, le mobile est compatible Bluetooth 5.0. Il supporte les codecs AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC protégé, MP3, PCM linéaire, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E-AC‑3) et Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+).

Comme pour la photo, il va falloir tester plus en profondeur les capacités du OnePlus Nord en matière d’audio pour se faire un avis définitif. Le smartphone n’est pas équipé d’un port jack 3.5mm, il faut donc un adaptateur USB-C vers jack pour se connecter à l’appareil en filaire (il n’est fourni). On retrouve par contre dans la boite des écouteurs USB-C. Comme sur l’iPhone SE, on a droit à un seul haut-parleur, super-linéaire. Le smartphone a droit à une prise en charge de la suppression de bruit. Il est compatible en lecture avec les codecs MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY et en enregistrement avec les formats WAV et AAC.

L’audio est souvent sacrifié sur le milieu de gamme pour réaliser des économies. Il faut dire que ce n’est pas la caractéristique qui fait le plus vendre des smartphones. Comme ses deux concurrents, le Galaxy A71 5G n’est que moyen en la matière, avec là encore un unique haut-parleur pour délivrer le son. Mais il dispose d’un atout de taille : un port jack 3.5mm pourtant en voie de disparition. Samsung est encore attaché à cette prise, et c’est tant mieux pour les audiophiles. Des écouteurs sont inclus dans la boite, mais il s’agit de modèles d’entrée de gamme, pas d’AKG ici comme avec les Galaxy S et Note. Le constructeur sud-coréen ne fait pas pour autant l’impasse sur le sans-fil avec le support du Bluetooth 5.0 LE.

Vainqueur : Galaxy A71 5G

Logiciel

L’iPhone SE 2020 est sous la dernière version d’iOS 13. Grâce à sa puce A13 Bionic, il bénéficie de la plupart des fonctionnalités disponibles sur les iPhone 11, mises à part celles concernant Face ID bien entendu. Le téléphone aura droit à des mises à jour de fonctionnalités et de sécurité des années durant, Apple offre toujours un excellent suivi logiciel à ses iPhone. Et cela commencera en septembre ou octobre 2020 avec le déploiement d’iOS 14.

Chez Samsung et OnePlus, on est bien sûr en présence d’Android, et avec en prime deux des meilleures surcouches du marché. OxygenOS est très populaire au sein de la communauté OnePlus. La marque est à l’écoute et échange avec les utilisateurs régulièrement par l’intermédiaire de ses forums pour en prendre en compte les retours. Le fabricant est aussi réputé pour suivre sur la longueur ses appareils, qui reçoivent très rapidement les mises à jour majeures d’Android. Espérons que cette attention soit aussi apportée au OnePlus Nord.

Le Galaxy A71 5G tourne quant à lui sous One UI 2.1. Samsung Experience était critiqué, son successeur One UI est lui acclamé et il s’agit peut-être aujourd’hui de l’expérience Android la plus complète et la mieux pensée. L’expérience utilisateur est tout bonnement excellente. On peut par contre regretter le fait que Samsung ne soit pas des plus réactifs en termes de suivi logiciel, même s’il s’est quelque peu amélioré en la matière dernièrement. Sur un milieu de gamme, ne vous attendez pas à des mises à jour rapides et dans la durée.

Vainqueur : selon les goûts

Prix

Comparer les qualités intrinsèques des smartphones, c’est bien, prendre en compte leur rapport qualité-prix, c’est mieux pour aider les consommateurs à choisir l’appareil qui leur sied le mieux.

Apple a renoué avec les tarifs abordables en ressuscitant l’iPhone SE, qui reprend la formule gagnante de son prédécesseur : format compact et des sacrifices en photo, mais un processeur dernière génération. Il est commercialisé à 489 euros pour la version 64 Go, 539 euros pour la version 128 Go et 659 euros pour la version 256 Go.

OnePlus aussi a fait son grand retour sur le milieu de gamme avec un vrai « flagship killer » digne des produits qu’il avait l’habitude de nous proposer il y a quelques années, avant son basculement vers le premium et la montée des prix qui va avec. Le OnePlus Nord est disponible à 399 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage et à 499 euros pour bénéficier de 12 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire interne.

Si le Galaxy A71 est officiellement disponible en France et vendu 449 euros, son pendant 5G, compatible avec la nouvelle génération de réseau mobile et bénéficiant au passage de quelques améliorations (plus de RAM, nouveau SoC), n’est pas encore commercialisé chez nous. Il est proposé en précommande aux États-Unis à 479,99 dollars hors-taxe. Il ne serait pas étonnant de le voir débarquer aux alentours des 600 euros dans l’hexagone.

Vainqueur : OnePlus Nord

Conclusion

C’est une constante avec les produits Apple, le prix de l’iPhone SE 2020 semble très élevé par rapport aux prestations proposées. En termes de rapport qualité-prix, il est bien en dessous de ce à quoi on a droit chez Android. Mais si vous êtes amateur de petit écran, accro à iOS et que vous souhaitez recevoir des mises à jour de fonctionnalités de longues années durant, il peut s’agir d’une bonne solution. Extrêmement rapide et fluide, il pêche par contre sur la photo et le visionnage de contenus multimédia de par son écran.

À moins d’être un inconditionnel d’iOS, nous vous conseillons donc de vous tourner soit vers le OnePlus Nord, soit vers le Galaxy A71 5G. Intrinsèquement, ce dernier nous semble légèrement meilleur d’une manière générale, mais il est aussi plus cher. Le choix entre les deux est donc une question de budget, mais aussi de besoin. Avec son port jack 3.5mm et son emplacement pour extension de mémoire SD, le Galaxy A71 5G a des arguments qu’on a de plus en plus de mal à retrouver sur un smartphone aujourd’hui. L’écran est aussi un élément de différenciation entre les deux smartphones : OnePlus mise sur la fluidité avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, alors que Samsung propose une dalle dotée d’une diagonale plus grande de 6,7 pouces. Dressez votre liste de priorités sur ce que vous recherchez pour un smartphone, cela devrait vous aiguiller vers le Galaxy A71 5G ou le OnePlus Nord après lecture de ce comparatif.