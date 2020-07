Forfait mobile Free 4G+ illimité à seulement 9,99 € par mois pour les clients Freebox Pop

Free annonce que le prix de son forfait mobile 4G+ illimité passe à 9,99 euros par mois à vie pour les abonnés Freebox Pop. Les clients bénéficient ainsi d’une offre quadruple-play tout illimité pour moins de 50 euros. Le prix pour les autres Box, même la Delta, dont l’abonnement est pourtant plus cher, reste à 16,99 euros.

Lors de sa keynote du mardi 7 juillet 2020, l’opérateur Free a officialisé sa Freebox Pop. Fonctionnant sous Android TV et compatible jusqu’à 5 Gb/s en fibre optique, cette nouvelle box remplacera logiquement la Freebox Mini 4K. Très petite, très complète, très puissante, elle bénéficie également d’une nouvelle interface appelée OQEE et elle est livrée, si vous en avez besoin, d’un répéteur WiFi. Seule petite ombre au tableau, l’absence de WiFI 6.

Le prix de l’abonnement associé à cette box est de 29,99 euros la première année, puis 39,99 euros à partir du 13e mois. La Freebox Pop est donc commercialisée au même prix que la Freebox One. Son abonnement est 5 euros plus élevés que celui de la Freebox Mini 4K, 5 euros moins élevés que celui de la Freebox Revolution et 10 euros moins élevés que la Freebox Delta. Et contrairement cette dernière, dont le lecteur Devialet est payant, tout le matériel est inclut.

Le forfait mobile Free 4G+ illimité à 9,99 euros par mois

Et qu’en est-il de Free mobile ? Vous le savez, tous les abonnés à Freebox bénéficient d’un tarif préférentiel sur les forfaits mobiles de l’opérateur. Notamment, le forfait mobile Free 4G+ illimité, normalement proposé à 19,99 euros par mois, bénéficie d’une belle réduction pour atteindre les 15,99 euros par mois. Et ce, quelle que soit la Freebox de l’abonné : Mini 4K, Revolution, One ou Delta.

Pour la première fois, Free change cette règle immuable depuis 2012. En effet, les abonnés Freebox Pop pourront bénéficier du forfait mobile Free 4G+ illimité à 9,99 euros par mois à vie. Soit l’offre quadruple play à moins de 40 euros la première année et moins de 50 euros à partir du 13e mois, et toujours sans engagement. C’est un prix légèrement inférieur à l’offre quadruple play actuellement la moins chère dans le catalogue de Free (freebox Mini 4K + Free Mobile Illimité) à 51 euros. Voilà donc une offre extrêmement attractive de la part du trublion de l’Internet français.