Final Fantasy VII Remake : date de sortie, prix, console, tout savoir

Final Fantasy VII Remake se fait de moins en moins mystérieux. Au fur et à mesure que le lancement de cette revisite de FF VII approche, on parvient à mieux appréhender ce que va nous proposer Square Enix avec ce titre. Qui ne manque pas de particularités, comme vous allez le voir.

On en sait de plus en plus sur Final Fantasy VII Remake. Square Enix a partagé de nombreuses informations sur le titre lors de l’E3 2019 et de nouveaux éléments ont également été dévoilés depuis. Nous récapitulons dans ce dossier tous les éléments importants dont nous avons connaissance pour l’instant.

La date de sortie du jeu

Initialement prévue au 3 mars 2020, Square Enix a décidé de reporter la sortie du Final Fantasy VII Remake au 10 avril 2020. Le producteur Yoshinori Kitase s’est exprimé sur le sujet à travers un communiqué publié le 14 janvier 2020 :

« Nous savons que nombre d’entre vous attendent la sortie de FINAL FANTASY VII REMAKE et ont patiemment attendu de pouvoir explorer le fruit de notre travail. Afin de pouvoir vous offrir un jeu en adéquation avec notre vision, et dont la qualité est à la hauteur des attentes de nos fans, nous avons décidé de repousser la date de sortie au 10 avril 2020.

Nous avons pris cette difficile décision afin de pouvoir profiter de quelques semaines de travail supplémentaires pour apporter les touches finales au jeu et vous proposer la meilleure expérience possible. Je souhaite présenter mes excuses et celles de toute l’équipe à tous nos fans, car je sais que cela signifie que vous devrez encore attendre un petit peu avant de jouer au jeu. Merci de votre patience et de votre soutien », conclut le producteur.

À la sortie du jeu en avril 2020, nous n’aurons à ce moment que la première partie de disponible. L’éditeur a en effet décidé de diviser la longue aventure de FF VII en plusieurs jeux. Il n’a pas encore été précisé le nombre exact d’épisodes auquel on aura droit. Cela va certainement dépendre du succès commercial des premiers.

Cette annonce avait suscité une polémique, car il faudra bien acheter au prix fort chaque partie pour pouvoir profiter de l’expérience complète, faisant craindre un « jeu en kit« . Le développeur japonais s’est défendu en assurant que chaque épisode propose autant de contenu qu’un titre standard. Pour le premier par exemple, nous resterons seulement à Midgar, mais nous allons avoir l’occasion de plonger plus profondément dans les événements que dans FF VII.

Square Enix a tout de même été critiqué pour n’avoir pas ajouté une mention « Épisode 1 » ou similaire sur la jaquette du jeu. Aucune fenêtre de lancement pour le deuxième chapitre de ce Final Fantasy VII Remake n’est connue.

Le prix du jeu

Comme nous vous le disions précédemment, le premier épisode de FF VII Remake sera vendu au prix standard d’un jeu AAA. Comptez donc 69,99 euros pour la version standard. Si vous précommandez, vous obtenez une matéria d’invocation Poussin Chocobo.

On a ensuite la Deluxe Edition à 89,99 euros. En plus du titre bien sûr, ces 20 euros supplémentaires permettent de mettre la main sur un artbook relié, une mini bande originale, un boîtier Steelbook Séphiroth ainsi qu’un contenu téléchargeable matéria d’invocation Pampa.

Enfin, on retrouve l’édition 1ère Classe au tarif de… 299,99 euros ! Pour les collectionneurs et les passionnés de licence seulement. En plus des avantages précédemment décrits, les joueurs qui investissement cette somme reçoivent deux figurines. L’une de Cloud aux dimensions 9,6 cm x 4,8 cm x 26,7 cm et poids 400 g, l’autre bien plus imposante de Hardy-Daytona aux dimensions 15,6 cm x 42,7 cm x 17,5 cm et poids 1500 g.

Une démo du jeu en approche

Le site GameStats, qui recense l’ensemble des fichiers préchargés sur les serveurs du PSN, a détecté une démo jouable de Final Fantay VII Remake. Pas encore disponible en téléchargement, il est possible l’intégralité de cette démo jouable sur Youtube, puisque certains joueurs auraient réussi à se la procurer. Cette démo est similaire à celle présentée lors de l’E3 2019 à Los Angeles, et permettrait aux joueurs de progresser jusqu’au Scorpion Sentinel, le premier boss du jeu.

PS4 et c’est tout ?

On passe à la question du support. Sauf surprise, Final Fantasy VII Remake sera une exclusivité PS4, alors que l’original était disponible sur PS1 et PC. Des rumeurs d’une sortie sur Xbox One ont vite été étouffées. Pas de version PC annoncée non plus pour le moment. A priori, seuls les fidèles de Sony vont ainsi pouvoir accéder au jeu.

On peut tout de même conserver l’espoir que les autres plateformes soient servies à un moment donné. On a longtemps pensé que Death Stranding serait une exclu PS4 par exemple, mais Hideo Kojima et ses équipes ont finalement communiqué une disponibilité sur ordinateur à venir.

Les différences avec Final Fantasy VII

Notons d’abord qu’il s’agit d’un remake et non d’un remaster. C’est à dire qu’on retrouve bien plus de changements que si Square Enix était parti sur le deuxième cas. Les développeurs reprennent l’histoire originelle, mais reprennent le titre de A à Z. Ce n’est pas une simple remise à niveau graphique, loin de là. Le studio parle même d’une « réinterprétation » de son RPG avec ce remake.

On va donc avoir droit à un lore plus profond, des personnages inédits, de nouvelles lignes de dialogue, une bande-son revue, un nouveau moteur de jeu avec des graphismes dignes d’une grosse production de notre époque… L’idée est vraiment de recréer un nouveau titre à partir d’une base scénaristique posée par FF VII. On sait par contre que le titre ne propose pas d’open world.

Côté gameplay, on fait là aussi table rase du passé. Terminé les combats au tour par tour, on passe aux combats dynamiques en temps réel. De quoi bouleverser les habitudes des joueurs. Mais pour ceux qui souhaitent se rapprocher de l’expérience originale, il sera possible d’activer un mode qui reprend la formule utilisée il y a plus de 20 ans, avec l’obligation d’attendre que la jauge ATB se remplisse avant de pouvoir réaliser une action.