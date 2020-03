La démo de Final Fantasy 7 remake est disponible sur le PlayStation Store

La démo de Final Fantasy 7 remake pour PS4 est disponible ! L’annonce vient de PlayStation France en personne, le téléchargement gratuit de la démo du titre culte pèse 7,5 Go et se fait par le biais du Playstation Store.

D’avance, nous nous excusons si vous lisez cette news au bureau et que vous ne pouvez donc pas allumer votre PS4 avant ce soir. Oui, parce que comme on vient de le découvrir sur le compte Twitter de PlayStation France, la démo du très attendu remake de Final Fantasy VII est disponible.

Cette démo prend la forme d’un téléchargement gratuit de 7,5 Go sur le PS Store, ce qui est peu par rapport aux plus de 100 Go attendus pour le jeu complet. Donc oui, il faudra s’armer quand même d’un peu de patience si votre connexion internet n’est pas le top du top. Selon la description du jeu dans le PlayStation Store, cette démo contient l’opération de sabotage du réacteur mako nº 1.

A en croire Square Enix, « le premier volet de FINAL FANTASY VII REMAKE retrace avec une profondeur nouvelle les événements qui secouent Midgar jusqu’à la fuite des héros hors de la ville ». Le Remake proprement dit est « plus réaliste que jamais » avec « des combats à la fois dynamiques et tactiques mêlant actions en temps réel et commandes classiques ».

Attention toutefois car le listing de la démo précise que les données du jeu ne seront pas transférables vers la version complète. Par ailleurs, « certains détails peuvent différer de la version finale » sans que l’on ne sache vraiment dans quelle mesure ce sera le cas. Enfin, on apprend que si vous téléchargez cette démo avant le 11/05/2020, vous aurez le droit de télécharger « un thème PS4™ exclusif représentant les personnages principaux à partir du 10/04/2020 ».

Alors impatient de jouer ? Avez-vous testé la démo ? Partagez votre retour et impressions dans les commentaires de cet article !

La démo de Final Fantasy VII Remake est disponible sur le PS Store. Revivez l'opération de sabotage du réacteur Mako nº1, maintenant sur PS4 ! — PlayStation France (@PlayStationFR) March 2, 2020

