Final Fantasy VII Remake : Square Enix reporte la sortie du jeu au 10 avril 2020

Final Fantasy VII Remake voit sa sortie repoussée au 10 avril 2020. Initialement prévue le 3 mars 2020, Square Enix affirme dans un communiqué que ce délai supplémentaire est nécessaire pour apporter « les touches finales au jeu ».

Avis aux fans de Cloud, il faudra attendre un mois supplémentaire avant de pouvoir poser les mains sur Final Fantasy VII Remake. Prévu à l’origine au 3 mars 2020, le titre sortira tout compte fait le 10 avril 2020, comme l’a annoncé le producteur du jeu Yoshinori Kitase via un communiqué publié le 14 janvier.

« Nous savons que nombre d’entre vous attendent la sortie de FINAL FANTASY VII REMAKE et ont patiemment attendu de pouvoir explorer le fruit de notre travail. Afin de pouvoir vous offrir un jeu en adéquation avec notre vision, et dont la qualité est à la hauteur des attentes de nos fans, nous avons décidé de repousser la date de sortie au 10 avril 2020.

Nous avons pris cette difficile décision afin de pouvoir profiter de quelques semaines de travail supplémentaires pour apporter les touches finales au jeu et vous proposer la meilleure expérience possible. Je souhaite présenter mes excuses et celles de toute l’équipe à tous nos fans, car je sais que cela signifie que vous devrez encore attendre un petit peu avant de jouer au jeu. Merci de votre patience et de votre soutien », conclut le producteur.

Un mois très chargé en sortie

Square Enix reporte la sortie de Final Fantasy VII Remake probablement pour de bonnes raisons, mais ce décalage a son lot de mauvaises nouvelles. Avec un lancement initialement prévu le 3 mars, le RPG s’évitait de sérieux concurrents. Des concurrents auxquels il devra malheureusement se frotter en avril 2020, à commencer par un certain Cyberpunk 2077 prévu lui pour le 16 avril 2020, tandis que le 3 avril c’est un autre remake qui fera son entrée sur le marché : Resident Evil 3 Remake.

Le mois de mars n’est pas en reste avec la sortie de Doom Eternel et d’Animal Crossing : New Horizon le 20 mars, puis de Persona 5 Royal le 31 mars 2020. Pour les plus impatients, une démo jouable de FF7 Remake devrait bientôt être disponible sur le PSN.

