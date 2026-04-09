Jackery SolarVault 3 : ce système solaire se branche en 5 minutes et fait baisser votre facture d’électricité dès le premier jour

Branché en 5 minutes sur votre balcon, le nouveau système solaire de Jackery stocke l'énergie le jour et alimente votre maison la nuit, sans travaux, sans électricien, et avec 300 € de réduction jusqu'au 30 avril.

jackery

Vous payez votre électricité de plus en plus cher et vous avez envie de passer à l'énergie solaire, mais sans les travaux d'une installation classique ? Jackery vient de lancer en France sa nouvelle gamme SolarVault 3, un système de stockage solaire plug-and-play qui se branche chez vous en 5 minutes chrono. Trois modèles sont disponibles depuis le 9 avril 2026, avec une promotion à saisir avant fin avril.

Pour moins de 1 100 €, vous pouvez capter l'énergie du soleil sur votre balcon ou votre toit, la stocker dans la journée et l'utiliser le soir pour faire tourner votre lave-linge, votre frigo ou votre clim, et ce, sans modifier votre installation électrique. On vous explique tout ci-dessous sur cette nouvelle gamme Jackery.

Le SolarVault 3 Series : du solaire intelligent, du matin au soir

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Avec cette gamme, Jackery fait une promesse simple : capter le soleil toute la journée et continuer à l'utiliser la nuit. Chaque modèle intègre un système de stockage sur batterie LFP (lithium fer phosphate), une technologie reconnue pour sa durabilité et sa sécurité. L'installation ne demande ni perçage ni électricien : seulement 3 câbles, quelques minutes, et c'est parti.

Côté intelligence, le système analyse en temps réel les prix de l'électricité auprès de plus de 860 fournisseurs européens (dont Tibber et Nordpool) pour charger la batterie quand le kWh est le moins cher, et la décharger quand il est le plus coûteux. Une IA prédit même votre consommation et la production solaire du lendemain pour optimiser tout ça automatiquement, sans que vous ayez à toucher quoi que ce soit. Le système est également compatible avec Home Assistant, ce qui vous permet de visualiser et piloter tous vos flux d'énergie depuis votre écosystème domotique.

Trois modèles pour trois profils

Le SolarVault 3 Pro s'adresse aux appartements et aux foyers dont les besoins sont classiques. Il accepte jusqu'à 4000W d'entrée solaire grâce à 4 trackers MPPT indépendants. Il capte donc efficacement même si vos panneaux ne sont pas tous orientés pareil ou partiellement à l'ombre. Sa sortie on-grid de 1200W suffit pour alimenter vos appareils du quotidien, et il peut stocker jusqu'à 15,12 kWh en ajoutant des batteries supplémentaires.

Le SolarVault 3 Pro Max monte d'un cran avec une sortie on-grid de 2500W : assez pour faire tourner simultanément un lave-linge, un lave-vaisselle ou une climatisation. En cas de coupure, il bascule en moins de 20 ms et délivre jusqu'à 3680W en mode bypass, de quoi maintenir vos appareils essentiels sans interruption. Il peut générer jusqu'à 4 800 kWh par an, de quoi couvrir une bonne partie de la consommation annuelle d'un foyer français moyen. Pour les grandes maisons, vous pouvez connecter jusqu'à trois unités en parallèle pour atteindre 12 kW d'entrée solaire et 45,36 kWh de stockage total. C'est le modèle mis en avant par Jackery pour le marché français.

Le SolarVault 3 Pro Max AC est pensé pour ceux qui ont déjà une installation solaire existante. Son design AC-couplé lui permet de se brancher directement sur votre prise murale pour récupérer l'énergie surplus de votre système actuel, sans rien modifier. Vous maximisez ainsi votre autoconsommation sans repartir de zéro.

Les trois modèles fonctionnent à moins de 30 dB (à peine plus qu'un chuchotement), sont certifiés IP65 contre la pluie et la poussière, et opèrent de -20°C à +55°C. Chaque appareil propose également un système de détection de surchauffe et une suppression d'incendie à aérosol intégrée. Petit plus agréable : une garantie 10 ans pour une durée de vie annoncée de 15 ans.

Offre de lancement jusqu'au 30 avril : jusqu'à 300 € de réduction

bypass power apartment

Pour célébrer ce lancement en France, Jackery propose des tarifs “early bird” valables jusqu'au 30 avril 2026. Pendant tout ce mois, le SolarVault 3 Pro Max est ainsi disponible à 1 079 € au lieu de 1 379 €, soit 300 € d'économie directe.

Découvrir la gamme maintenant

Si vous envisagiez de passer au solaire cette année, c'est le bon moment pour franchir le pas avant que le prix remonte. La hausse des tarifs d'électricité ne devrait en effet pas s'arrêter de sitôt, alors autant en profiter pour prendre les devants.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Jackery.


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