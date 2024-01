Comment réduire sa facture d’électricité : nos meilleures astuces pour payer moins cher

Alors que le gouvernement vient tout juste d'annoncer une hausse significative du prix de l'électricité dès le 1er février 2024, vous trouverez dans cet article quelques astuces pour réduire votre consommation d'énergie et faire baisser le montant de votre facture.

Comme vous le savez peut-être, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a pris la parole ce lundi 22 janvier 2024 pour annoncer une augmentation significative des prix de l'électricité dès le 1er février 2024. Les chiffres exacts sont d'ores et déjà connus : + 9,8 % sur les tarifs heures pleines et heures creuses, et 8,6 % sur les tarifs de base.

Comme l'a précisé le locataire de Bercy, cette hausse intervient dans le cadre de la levée progressive du fameux bouclier tarifaire instauré par le gouvernement en octobre 2021. Pour rappel, ce dispositif a été mis en place pour limiter la flambée des prix de l'énergie en France, une conséquence inévitable de la guerre en Ukraine.

Jusqu'à maintenant, les finances publiques ont réduit au minimum la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité (TICFE) à un euro le MWh au lieu de 32 euros avant la crise. Au 1er février 2024, cette taxe va donc remonter à 21 € (avant de retrouver son montant d'origine au 1er février 2025).

De combien votre facture va-t-elle augmenter ?

Concrètement, la hausse de votre facture dépendra des contrats souscrits. Dans un effort de transparence, le gouvernement a donné quelques exemples :

Pour une personne en appartement chauffé au gaz (conso de 2,2 MWh par an) : + 4,5 euros par mois

Pour une personne en appartement chauffé à l'électricité (conso de 4,2 MWh par an) : + 8,3 euros par mois

Quatre personnes en maison chauffé au gaz (conso de 3,7 MWh par an) : + 7,6 € par mois

Quatre personnes en maison chauffé à l'électricité (conso de 9 MWh par an) : + 17, 8 € par mois

Les autres cas types concernent les professionnels comme les boulangeries ou les restaurateurs.

Nos astuces pour réduire votre consommation d'énergie

Vous l'aurez compris, face à cette flambée des prix inévitable, économiser son énergie n'a jamais été autant d'actualité. S'il faudra malheureusement s'attendre à payer plus, vous pouvez dès à présent adopter des comportements simples pour limiter au maximum votre consommation et par extension, l'augmentation de votre facture. En voici quelques exemples.

1. Débranchez votre box Internet et TV la nuit

Entre nos smartphones, les plateformes de streaming, les jeux vidéo en ligne, le télétravail, nous avons tendance à laisser notre box internet allumée 24 heures sur 24. Seulement, on a tendance à ignorer qu'une box internet peut consommer en moyenne jusqu'à 200 kWh par an, soit autant qu'un lave-linge. En débranchant sa box la nuit, on peut réduire sa consommation annuelle de 25 %, ce qui est loin d'être négligeable. Rappelons que le coût annuel d'une box Internet est de 16 euros selon les chiffres de l'ADEME.

Il en va de même pour votre décodeur TV. Avec un temps d'utilisation moyen de 19h42 par jour (votre décodeur reste allumé même si vous ne regardez par la TV), la consommation annuelle moyenne d'un décodeur TV grimpe à 97 kWh par an. Soit un coût de 16 euros par an. En le débranchant, vous pourrez économiser quelques euros supplémentaires.

2. Limitez la taille et la luminosité de votre TV

Depuis ces dernières années, la diagonale de nos téléviseurs n'a cessé d'augmenter. Mais qui dit plus écran grand dit forcément consommation plus importante. Pour cause, une TV de 160 cm de diagonale consomme autant que 3 ou 4 téléviseurs de 80 cm ! En activant l'option qui permet d'adapter automatiquement la luminosité de la dalle, vous êtes en mesure de réduire la consommation électrique de votre téléviseur de 25 %.

Par ailleurs, l'ADEME a partagé quelques chiffres supplémentaires. Avec une durée d'utilisation moyenne de 7 heures par jour environ, votre TV peut consommer jusqu'à 187 kWh par an, soit un coût annuel de 32 euros.

3. Éteignez vos appareils plutôt que de les laisser en veille

De nombreux appareils électroniques ou électroménagers ont aujourd'hui un mode Veille (il est d'ailleurs parfois caché sur certains d'entre eux comme les machines à café Expresso par exemple). Même si la législation européenne limite leur puissance à 0,5 W, cette valeur peut monter jusqu'à 2W pour les appareils connectés à Internet ou à des réseaux de données comme :

les consoles de jeu

les PC fixes et portables

les box TV et internet

certains appareils de cuisine connectés

Certains constructeurs ont toutefois fait des efforts pour limiter la consommation de leurs appareils en veille, à l'image de Sony avec la PS5 et Microsoft avec la Xbox Series X.

Néanmoins et comme le précise l'ADEME, débrancher ses appareils plutôt que de les laisser en veille permet d'économiser jusqu'à 15 % sur sa facture d'électricité, soit plus de 100 € par an (hors chauffage et eau chaude). Pour éviter de passer de longues minutes à tout débrancher chaque soir, le mieux est d'utiliser des multiprises à interrupteur pour éteindre vos appareils en même temps.

4. Privilégiez des éclairages LED

Ce n'est pas nouveau, mais opter pour des lampes et ampoules à LED offrent de nombreux avantages. En effet, elles consomment moins d'électricité et affichent une durée de vie nettement supérieure (jusqu'à 40 000 heures), de quoi compenser leur prix de vente plus élevé. Par ailleurs, veillez à choisir une intensité adéquate selon les pièces (entre 15 et 20 W² pour les pièces à vivre et entre 10 et 15 W² pour les couloirs et les chambres par exemple). Avant de passer à la caisse, un rapide coup d'oeil sur l'emballage vous permettra d'obtenir de précieuses informations comme :

la puissance exprimée en watts

l'étiquette énergie (entre A et G)

la durée de vie en heures

la possibilité de l'installer ou non sur un variateur

le flux lumineux exprimé en lumens

Gare toutefois aux LEDs intégrées sur des meubles (une tendance visible depuis quelques années sur les meubles TV par exemple) ou bien sur votre PC qui ne font qu'augmenter votre consommation d'énergie.

5. Rechargez votre voiture électrique durant les heures creuses

Avis aux propriétaires de voitures électriques, si vous possédez une borne à la maison, il existe une méthode simple pour faire des économies sur votre facture : recharger son véhicule durant les heures creuses grâce au planificateur intégré.

Pour aller encore plus loin, il peut être intéressant de souscrire à des offres pensées spécifiquement pour les utilisateurs de VE. Il en existe plusieurs sur le marché comme Vert Electrique Auto d'EDF qui proposent des tarifs préférentiels sur la recharge durant les heures creuses. C'est également le cas chez Elec'Car d'Engie ou encore chez Mobilite Verte de Total Spring. Ce type d'offre dédiée permet d'économiser jusqu'à 50 % sur sa facture d'énergie.

6. Privilégiez les programmes “Eco” sur votre lave-linge et votre lave-vaisselle

Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est bien la montée en température de l'eau qui consomme le plus d'énergie sur votre lave-linge et votre lave-vaisselle. De fait, en optant pour le programme “Eco”, soit un lavage à 50° C, vous pouvez réduire la consommation d'énergie de votre appareil de 45 % maximum. La logique reste la même en diminuant davantage la température (à 30° C, on dépasse les 50 % d'économies d'énergie).

Néanmoins, il faudra de temps en temps consentir à un lavage à haute température, notamment pour éviter l'encrassement du tambour et du tuyau d'évacuation. En outre, prenez le réflexe de faire des lavages à pleine charge. En moyenne, les Français réalisent 200 cycles de lavage par an. Or, en remplissant son tambour au maximum à chaque fois, on peut éviter 30 cycles et donc économiser 15 % d'électricité rien que sur le lavage du linge.

7. Investissez dans un thermostat pour réguler la température intérieure

Les thermostats connectés présentent plusieurs avantages. Tout d'abord, ces appareils vous permettent de réguler la température de votre logement en temps réel, en fonction de la météo ou du moment de la journée. Il permet également d'adapter la température dans chaque pièce. Autre bon point, ces appareils s'accompagnent généralement d'une application mobile, ce qui vous permet de contrôler le dispositif à distance selon les besoins réels.

D'après les dires du gouvernement, un thermostat connecté permet d'économiser en moyenne 15 % sur sa facture d'électricité liée au chauffage. Depuis novembre 2023, sachez que l'Etat a mis en place le Plan Thermostat. Via ce dispositif, propriétaires et locataires détenteurs d'un système de chauffage individuel peuvent bénéficier d'une aide pour acquérir un thermostat connecté. Le montant varie entre 260 et 624 € selon la surface chauffée de votre logement.