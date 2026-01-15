L’Oppo A6 Pro 5G débarque en France : moins de 300 euros et une immense batterie

L'Oppo A6 Pro 5G arrive chez nous sur le segment de l'entrée de gamme. Coûtant moins de 300 euros, il promet un écran lumineux, une recharge rapide, une belle autonomie et une certaine durabilité.

Oppo lance ce 15 janvier 2026 son nouveau smartphone A6 Pro 5G en France. Ce modèle mise sur un prix abordable, une autonomie conséquente et une recharge rapide pour séduire les consommateurs. Sa batterie d'une capacité conséquente de 6 500 mAh promet une endurance à toute épreuve. De plus, elle conserve plus de 80 % de sa capacité d’origine après 1 600 cycles de charge, soit plus de cinq ans d’utilisation typique, précise la marque.

Le smartphone compte aussi sur une belle puissance de charge de 80 W, l'un des points forts d'Oppo. Malgré la capacité très élevée de la batterie, celle-ci peut tout de même être chargée à 100 % en moins d'une heure grâce à la technologie SuperVOOC.

L'Oppo A6 Pro 5G est un smartphone à petit prix avec quelques points forts

L'Oppo A6 Pro 5G est équipé d'un écran AMOLED affichant une définition FHD+ (1 080p) et bénéficiant d'une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre les 120 Hz. Mais c'est surtout sa luminosité maximale allant jusqu’à 1 400 nits qui nous interpelle. Une telle caractéristique est encore rare sur un smartphone à ce niveau de prix, et on sait que la luminosité est essentielle pour un bon confort d'utilisation, surtout en extérieur.

Les performances sont confiées à une puce Dimensity 6300 de MediaTek, gravée en 6 nm. La fonction AI LinkBoost 3.0 améliore améliore la stabilité de la connexion et le basculement du réseau pour une connectivité plus fiable. Côté photo, nous avons un capteur principal de 50 MP, associé à un capteur de profondeur de 2 MP, qui sert essentiellement au mode portrait et à l'effet bokeh.

En ce qui concerne le design, Oppo mise sur la durabilité. L’A6 Pro 5G a obtenu une certification IP69 de résistance à l’eau et à la poussière, souvent réservée aux appareils haut de gamme. Le smartphone est aussi résistant aux chocs selon la norme militaire MIL-STD-810H, tandis que le verre AGC DT-Star D+ Crystal Shield offre une protection efficace contre les rayures et les impacts, assure le fabricant.

L'Oppo A6 Pro 5G est disponible dans les coloris Noir Stellaire et Titane Lunaire au prix de 299,90 euros. Une seule configuration de mémoire est proposée : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.