Notre consommation électrique bientôt limitée pour éviter les coupures de courant, Enedis y songe fortement

Dans la troisième Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, on apprend notamment qu'Enedis réfléchit à limiter la consommation électrique de nos foyers pour éviter les coupures de courant généralisées. Comment, pour combien de temps et pour qui ? On vous explique tout dans cet article.

linky
Crédits : neydt / 123rf

La guerre en Ukraine et l'embargo sur le gaz russe a visiblement laissé des séquelles sur le secteur électrique français. Les autorités ne sont visiblement plus aussi solides sur leurs appuis qu'auparavant pour ce qui est de fournir de l'électricité à la population et craignent très clairement que les coupures de l'hiver 2022 ne se reproduisent. C'est en tout cas ce qui transparaît dans La troisième Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3), aujourd'hui sur le site du gouvernement.

Nos confrères de Frandroid ont en effet repéré un passage qui aborde directement ce problème d'approvisionnement en période de tension sur le réseau. Sur demande de l'exécutif, Enedis s'est penché sur la question et est parvenu à une conclusion : pour éviter les coupures dans des zones entières, l'effort collectif est de mise. Autrement dit, Enedis préconise une limitation imposée de la consommation sur l'ensemble du territoire lorsque nécessaire.

Sur le même sujet — Électricité : les heures creuses changent bientôt, voici comment en profiter pour réduire sa facture

Enedis propose de limiter la puissance de votre compteur Linky pour éviter les coupures

Le gestionnaire du réseau explique ainsi qu'il lui serait possible de limiter à distance la puissance de nos compteurs Linky à 3 kVA, soit environ 3000 watts. Ce plafond dépassé, le disjoncteur saute. Il n'est heureusement pas question ici d'un bridage de longue durée. Enedis estime que 2 heures par jour, aux heures de pointe de la consommation et fonctionnant par roulements entre les foyers, suffiraient à éviter le blackout complet du pays.

3 kVA revient également à couper la poire en deux : les consommateurs pourront continuer de profiter des besoins de première nécessité, tel que leur accès à internet et le chargement de leurs appareils électroniques tout en s'éclairant. En revanche, si le chauffage est allumé, il faudra tirer un trait sur les appareils plus gourmands, tels que  votre four, les plaques de cuisson ou encore un PC de bureau. Enedis annonce avoir déjà effectué des tests concluants dans le Puy-de-Dôme en février 2024. Pour l'heure, on ne sait pas encore si et quand cette mesure entrera en vigueur.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Disney+ : voici la liste des nouveaux films et séries à venir en février 2026

Disney vient de dévoiler la liste détaillée des prochaines séries et films à venir sur Disney+ et sur le catalogue Star. Que nous réserve la programmation de février 2026 ?…

Windows 11 : le bug qui a bloqué Chrome pendant des mois est enfin corrigé

Il ne fallait pas s’attendre à une annonce en grandes pompes pour ce correctif qui a pourtant affecté de nombreux utilisateurs pendant plusieurs mois. Dans un récent rapport, Microsoft annonce…

One UI 9 : Samsung testerait déjà la prochaine version de sa surcouche sur les futurs Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8

Alors que One UI 8.5 n’est même pas encore sortie dans sa version stable, une rumeur affirme que Samsung testerait déjà la prochaine version de sa surcouche sur ses prochains smartphones…

Ils envoyaient des SMS frauduleux en circulant dans les rues de Paris : 8 personnes font face à la justice

Six hommes et deux femmes se retrouvent devant le juge pour une affaire d’arnaque aux SMS. Le groupe utilisait illégalement un IMSI-catcher pour envoyer des messages frauduleux sur les smartphones…

Windows 11 pourrait bientôt permettre de bouger la barre des tâches, après des années à supplier Microsoft

Il se pourrait bien que Microsoft ait fini par plier face aux demandes incessantes des utilisateurs. Selon des informations obtenues pas Windows Central, Windows 11 intégrerait bientôt la possibilité de…

Voici les rendus de l’iPhone 17e, un modèle abordable qui ressemble à un haut de gamme

Une nouvelle fuite révèle le design et les premières infos techniques de l’iPhone 17e. Ce modèle abordable adopte un look haut de gamme et des composants modernes. Apple semble viser…

Flemme de lire ce document Google Docs interminable ? Gemini vous en fait désormais un résumé audio

La firme de Mountain View renforce la présence de Gemini dans Google Docs. Après la génération de résumés, la lecture à voix haute et la transformation des documents en podcast,…

Chrome sur Android accueille enfin cette option pratique de la version PC

Le rapprochement entre Chrome version mobile et version bureau continue. L’application Android du navigateur va gagner cette fonctionnalité bien utile pour pas mal d’utilisateurs. Ça paraît bête à dire, mais…

PS5 : un nouveau God of War, le DLC de Ghost of Yotei, Pragmata se montre encore, toutes les plus grosses annonces du State of Play

Hier soir s’est tenu un très gros State of Play qui, comme à son habitude, a dévoilé les prochaines cartouches de Sony pour sa PS5. La soirée a été très…

GeForce Now est disponible sur les Fire TV d’Amazon, voici les modèles compatibles

Environ un mois après son annonce, Nvidia déploie son service de cloud gaming GeForce Now à certains dispositifs Fire TV d’Amazon. Voyons lesquels y ont droit et pour quel résultat….