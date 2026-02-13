Notre consommation électrique bientôt limitée pour éviter les coupures de courant, Enedis y songe fortement

Dans la troisième Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, on apprend notamment qu'Enedis réfléchit à limiter la consommation électrique de nos foyers pour éviter les coupures de courant généralisées. Comment, pour combien de temps et pour qui ? On vous explique tout dans cet article.

La guerre en Ukraine et l'embargo sur le gaz russe a visiblement laissé des séquelles sur le secteur électrique français. Les autorités ne sont visiblement plus aussi solides sur leurs appuis qu'auparavant pour ce qui est de fournir de l'électricité à la population et craignent très clairement que les coupures de l'hiver 2022 ne se reproduisent. C'est en tout cas ce qui transparaît dans La troisième Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3), aujourd'hui sur le site du gouvernement.

Nos confrères de Frandroid ont en effet repéré un passage qui aborde directement ce problème d'approvisionnement en période de tension sur le réseau. Sur demande de l'exécutif, Enedis s'est penché sur la question et est parvenu à une conclusion : pour éviter les coupures dans des zones entières, l'effort collectif est de mise. Autrement dit, Enedis préconise une limitation imposée de la consommation sur l'ensemble du territoire lorsque nécessaire.

Enedis propose de limiter la puissance de votre compteur Linky pour éviter les coupures

Le gestionnaire du réseau explique ainsi qu'il lui serait possible de limiter à distance la puissance de nos compteurs Linky à 3 kVA, soit environ 3000 watts. Ce plafond dépassé, le disjoncteur saute. Il n'est heureusement pas question ici d'un bridage de longue durée. Enedis estime que 2 heures par jour, aux heures de pointe de la consommation et fonctionnant par roulements entre les foyers, suffiraient à éviter le blackout complet du pays.

3 kVA revient également à couper la poire en deux : les consommateurs pourront continuer de profiter des besoins de première nécessité, tel que leur accès à internet et le chargement de leurs appareils électroniques tout en s'éclairant. En revanche, si le chauffage est allumé, il faudra tirer un trait sur les appareils plus gourmands, tels que votre four, les plaques de cuisson ou encore un PC de bureau. Enedis annonce avoir déjà effectué des tests concluants dans le Puy-de-Dôme en février 2024. Pour l'heure, on ne sait pas encore si et quand cette mesure entrera en vigueur.