Zendure dévoile les SolarFlow Mix, unne nouvelle génération de batterie pour un stockage résidentiel surpuissant

On ne présente plus Zendure, l’entreprise internationale qui fait figure de pionnier des systèmes de stockage d’énergie domestique. Après le SolarFlow 2400 AC+ testé ici, voici une toute nouvelle famille de produits, les SolarFlow Mix. Au menu, trois modèles qui entendent répondre aux besoins de chaque profil de foyer.

Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro

Pour ses SolarFlow Mix, Zendure a décidé de répondre aux besoins de différents types de familles et situations pour faciliter la mise en place de ses solutions, bien entendu, mais aussi, et peut-être surtout, pour obtenir un ROI optimal. Le fameux retour sur investissement est évidemment le nerf de la guerre dans un contexte où l’autoconsommation devient plus pertinente que jamais.

En effet, l’État a décidé de baisser encore le prix de rachat de surproduction solaire : il passe en effet de 0,04 à 0,01 € le kW, alors qu’il était à 0,13 € il y a 18 mois encore. Vous l’aurez compris, stocker sa surproduction solaire devient, et de loin, un choix pertinent. En effet, il ne peut pas y avoir adéquation parfaite entre production solaire et consommation. Une installation solaire produit beaucoup en journée, entre 12 h et 16 h souvent, alors que vous n’êtes pas forcément chez vous à ce moment-là. Même en programmant votre gros électroménager, vous ne pourrez tout consommer.

Bonne nouvelle : les systèmes présentés par Zendure permettent de stocker dans des batteries de précieux kilowatts qui seront ensuite réinjectés tout simplement par une prise de courant.

Zendure SolarFlow Mix

SolarFlow 4000 Mix Pro

Ce modèle se destine aux grands foyers (quatre personnes pour une consommation annuelle autour des 7000 kWh et ayant à leur disposition un toit et/ou un balcon pour une installation solaire). Le SolarFlow 4000 Mix Pro prend la forme d’un robuste boîtier métallique monté sur roulettes. Il répond à la norme IP65, les pluies les plus intenses ne lui font donc pas peur, et il peut fonctionner sur une plage de températures allant de – 20 °C à + 55 °C. Vous l’aurez compris, le dispositif peut s’installer en extérieur.

À l’intérieur de l'appareil, nous trouvons un stockage de 8 kWh qui s’appuie sur des cellules de dernière génération données pour conserver 80 % de leur capacité après 10 000 cycles, soit 15 ans d’utilisation ! Le SolarFlow 4000 Mix Pro intègre un MPPT sur lequel vous pourrez brancher directement jusqu’à 8 kWc de panneaux solaires. À cette entrée DC, s’ajoute un connecteur spécifique nommé PV-IN AC qui accepte lui jusqu’à 5 kW en entrée AC, c’est-à-dire directement par le réseau électrique de la maison.

Les deux possibilités se combinent pour une puissance en entrée de 13 kW. La batterie devrait donc se recharger très rapidement. Si le SolarFlow 4000 Mix Pro ne délivre que 800 W sur une prise standard de la maison pour se conformer à la législation, il peut faire beaucoup plus sur une prise dédiée : jusqu’à 4000 W ! De quoi donc alimenter tous les appareils du foyer.

En cas de coupure d’électricité, la batterie peut directement délivrer 3680 W (7200 W en crête) sur sa prise intégrée. Zendure annonce pour le type de foyer évoqué une réduction de la facture d’électricité pouvant atteindre 96 % soit 1850 € d’économie chaque année.

Le SolarFlow 4000 Mix Pro est commercialisé au prix de 2 879 €. Pour aller plus loin, des modules d’expansion seront proposés, pour une capacité maximale de 50 kWh.

Zendure SolarFlow Mix

SolarFlow 4000 Mix AC+

Sur la même base que le SolarFlow 4000 Mix Pro, cette version se passe de MPPT. Elle s’adresse donc aux personnes ayant déjà une installation solaire sur leur toit et plus particulièrement, toujours selon une étude de la marque, pour un foyer de trois personnes consommant environ 5000 kWh par an.

Dans ces conditions, ce serait jusqu’à 91 % de réduction de la facture chaque année, soit 1250 € d’économie. Le SolarFlow 4000 Mix AC+ peut se connecter directement à la plupart des onduleurs solaires directement par son entrée PV-IN AC dans la limite de 5 kW en entrée. En sortie, le système délivre au maximum 4000 W sur une prise renforcée et, lui aussi, peut être étendu jusqu’à 50 kWh de capacité si les 8 kWh de base ne vous suffisent pas. Son prix est de 2 399 €.

Zendure SolarFlow Mix

SolarFlow 3000 Mix AC+

Ce troisième modèle de la série se distingue par sa double vocation : pour les foyers de deux personnes éventuellement en appartement pour une consommation annuelle autour des 3000 kWh d’une part, et, d’autre part, pour les utilisateurs nomades (camping-car, chantiers…).

Également d’une capacité de 8 kWh, le SolarFlow 3000 Mix AC+ dispose d’une connexion AC proposant 3000 W en entrée et 3000 W en sortie. Sa prise secteur est capable de fournir 3680 W (7200 W en crête) pour faire fonctionner tous vos appareils. Pour un foyer de deux personnes, le SolarFlow 3000 Mix AC+ promet jusqu’à 750 € d’économie par an.

Affiché au lancement à 2 039 €, l'appareil ne profite pas d'une capacité extensible.

Zendure SolarFlow Mix

Une véritable plateforme technologique

Derrière ces trois produits se cache toute une technologie logicielle avec notamment HEMS 2.0 et Zenki 2.0 AI Mode pour une gestion encore plus fine de l’énergie domestique. Pour cela, le foyer doit évidemment être équipé d’un module de comptage connecté Shelly ou Zendure qui permet de précisément mesurer en temps réel la consommation de la maison, mais aussi l’éventuel surplus solaire. Plusieurs technologies sont également présentes pour assurer la sécurité des batteries. Réunies sous la bannière ZenGuard, elles proposent entre autres l’aérosol extincteur thermique.

Zendure SolarFlow Mix


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