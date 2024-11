Amazon Prime Video va adapter en série cette saga mythique du jeu vidéo. Les fans sont aux anges

Après Fallout, c’est une autre saga culte du jeu vidéo qui va être adaptée en série par Amazon : Mass Effect. Elle sera chapeautée par Daniel Casey, qui a notamment travaillé sur Fast and Furious 9. Pour l’instant, peu de détails sur ce projet qui est encore embryonnaire.

Et si Mass Effect devenait la prochaine grande série de science-fiction de Prime Video ? Selon le très sérieux Variety, Amazon aurait lancé le projet d’adaptation de cette saga vidéoludique. Après Fallout, c’est donc une autre licence forte ferait son chemin sur la plateforme.

Cette annonce fait l’effet d’une petite surprise. En effet, nous avions déjà entendu parler de la volonté de porter Mass Effect en série il y a de cela deux ans, puis plus rien, comme si le projet était tombé dans les limbes. Il revient finalement d’entre les morts et semble très bien parti.

Mass Effect, la prochaine grosse cartouche d’Amazon

La série Mass Effect sera chapeautée par Daniel Casey, qui agirait en tant que producteur et scénariste. On lui doit notamment le scénario de Fast and Furious 9. Karim Zreik (Marvel Television) et Ari Arad (Borderlands, Iron Man) seront à la production, tout comme Michael Gamble de chez EA, propriétaire de la licence. Pour le moment, aucun détail sur l’intrigue de la série. Reprendra-t-elle l'intrigue des jeux ? Racontera-t-elle une autre histoire dans le même univers (comme l’avait fait Fallout) ou partira-t-elle dans une autre direction ? Mystère.

Pour rappel, Mass Effect est une saga de jeux vidéo de science-fiction qui a débuté en 2007. Il s’agit d’une série de jeu de rôle développés par Bioware, qui a récemment sorti Dragon Age The Veilguard. Trois jeux, un spin-off, des jeux mobiles, des comics, des romans, l’univers de la licence est vaste, très vaste et représente donc un terrain de jeu parfait pour les scénaristes. La trilogie originale est ressortie en 2021 sous le label Legendary Edition.

Mass Effect se déroule à la fin du XXIIe siècle. Alors que l’humanité découvre le voyage spatial, elle se rend compte qu’elle n’est pas seule dans la galaxie. Cette dernière est gérée par un conglomérat composé de plusieurs peuples, qui ne voient pas d’un bon œil l’arrivée de l’espèce humaine, considérée comme primitive et agressive. C’est dans ce contexte que le joueur incarne le Commandant Shepard, un militaire chargé d’enquêter sur une mystérieuse et ancienne menace qui pourrait anéantir toute vie : les moissonneurs. Une histoire prenante, servie par une ambiance unique et une écriture fine.