The Elder Scrolls 6 doit être une exclusivité pour le patron de Xbox

The Elder Scrolls 6 sera-t-il une exclusivité Xbox ou non ? Selon Phil Spencer, le grand patron de la division Xbox, le prochain mastodonte de Bethesda doit être disponible uniquement sur les consoles Xbox et sur PC. À ses yeux, il est essentiel “d'apporter tout ce que nous avons à proposer” pour faire prospérer l'écosystème Xbox.

C'est une question que de nombreux joueurs se posent depuis le rachat historique de Bethesda et Zenimax Media par Microsoft en septembre 2020 : est-ce que les futurs titres des différents studios de l'éditeur deviendront des exclusivités Xbox ? Bien entendu, les inquiétudes des joueurs se portent notamment sur The Elder Scrolls 6, le prochain épisode de la saga culte de Bethesda.

Sur ce sujet, Microsoft a toujours assuré que les futurs jeux Bethesda sortiront d'abord sur Xbox, et ce dans une meilleure qualité. “En premier, mieux ou meilleur” si l'on veut reprendre la formule de l'entreprise américaine. En outre, Phil Spencer s'était montré catégorique peu de temps après le rachat : “certains titres, à l'avenir, seront des exclusivités Xbox et PC”.

Faute d'avoir une liste détaillée des plans de Microsoft pour chaque jeu, il faut se contenter de déclarations au cas par cas pour l'instant. Or, dans une interview accordée à nos confrères du magazine britannique GQ, Phil Spencer a dévoilé ses intentions concernant The Elder Scrolls 6.

The Elder Scrolls doit représenter l'écosystème Xbox

À ses yeux, le prochain titre de Bethesda doit être un exclusivité Xbox et PC. Le jeu doit s'imposer comme un porte-étendard de l’écosystème Xbox, un titre qui pourra exploiter l'ensemble des services et plateformes offerts par Xbox comme le Xbox Cloud Gaming, le Xbox Game Pass, ou encore les consoles Xbox Series X et Series S.

“Il ne s'agit pas de punir les autres plateformes, et je crois profondément que les autres supports peuvent poursuivre leur croissance. Cependant, quand on veut être sur Xbox, je veux que nous soyons capables d'apporter tout ce que nous avons à proposer. C'est vrai quand je pense à The Elder Scrolls 6, et ça l'est aussi quand je pense à n'importe laquelle de nos franchises”, explique le patron de Xbox.

La décision de Phil Spencer n'est pas étonnante. Microsoft a d'ores et déjà fait savoir que Starfield, le prochain mastodonte de Bethesda, sera lui aussi une exclusivité Xbox et PC. Prévu en novembre 2022, ce RPG ambitieux sortira avant The Elder Scrolls 6 si l'on en croit les dernières déclarations de Todd Howard, réalisateur de nombreux jeux Bethesda comme Skyrim, qui vient d'ailleurs de revenir en dans une version spéciale pour son 10e anniversaire.