Disney+ désactive le Dolby Vision et la 3D en France, mais pourquoi ?

Les utilisateurs français n'ont plus accès aux contenus en Dolby Vision ou en 3D sur Disney+. La plateforme a dû désactiver ces fonctionnalités à cause d'un contentieux judiciaire.

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Crédits : Adobe Stock

Les problèmes continuent pour Disney+ en France. En début d'année, le service de streaming vidéo supprimait le Dolby Vision et le HDR10+ de sa plateforme. Il aura fallu attendre des semaines pour les voir revenir, la faute à une plainte d'un détenteur de brevet. La situation n'a toutefois pas été réglée définitivement, puisque les abonnés perdent de nouveau l'accès à deux technologies d'image, le Dolby Vision et la 3D, pour les mêmes raisons.

Dans un communiqué de presse, l'entreprise InterDigital annonce avoir obtenu de la Juridiction unifiée du brevet (JUB), une entité qui règle ce type de litiges privés à l'échelle européenne, “une injonction contre Disney pour contrefaçon d'un brevet portant sur certaines techniques d'encodage vidéo liées à la norme HEVC”. Par conséquent, Disney+ a été contraint de retirer le Dolby Vision et la 3D dans 11 pays européens. Ils ne sont pas expressément cités, mais d'après le témoignage d'utilisateurs, la France fait partie des malheureux, tout comme l'Allemagne, l'Italie ou encore le Danemark.

Disney+ perd le Dolby Vision, le HDR10 toujours disponible

“L’industrie du streaming actuelle ne pourrait fonctionner sans les technologies vidéo de pointe développées par les chercheurs d’InterDigital. Nous restons déterminés à conclure un accord à long terme avec Disney, qui reflète une juste valeur pour l’innovation que Disney utilise quotidiennement et qui permette de poursuivre nos investissements dans la recherche afin de développer la technologie vidéo de nouvelle génération”, a déclaré Josh Schmidt, directeur juridique d’InterDigital.

Autrement dit, Disney va devoir passer à la caisse pour être de nouveau autorisé à proposer le Dolby Vision et la 3D à ses clients. À moins que la firme ne préfère tenter sa chance en appel, ce qui pourrait prendre du temps. En attendant, les abonnés sont privés d'une partie des fonctionnalités pour lesquelles ils payent.

Le HDR10 semble épargné, les propriétaires d'une TV Samsung ne sont donc pas touchés. FlatPanelsHD rappelle qu'Amazon a conclu un accord avec InterDigital. il y a quelques jours pour conserver le Dolby Vision sur Prime Video.


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