Ouf, le HDR est de retour sur Disney+, voici pourquoi il avait disparu

Ces dernières semaines, les abonnés Disney+ ont eu la mauvaise surprise de constater la disparition progressive du HDR sur la plateforme de streaming. Alors que l'on pensait la sentence définitive, le géant américain a finalement communiqué en annonçant le retour de la technologie.

disney plus augmentation prix
Crédits : 123RF

Au début du mois de février, une très mauvaise nouvelle accueillait les abonnés Disney+ lors de l'ouverture de l'application. Alors que leur abonnement n'avait officiellement pas changé et sans que Disney dise quoi que ce soit, beaucoup ont constaté que le Dolby Vision et le HDR10+ avaient disparu de la plateforme. Une nouvelle difficile à avaler, surtout dans la mesure où le prix, lui, n'avait évidemment pas changé. D'autant que ça n'est pas arrêté là : quelques semaines plus tard, ce sont tous les formats HDR qui ont été supprimés.

Résultat : une image de moins bonne qualité et des couleurs moins profondes et moins saturées, alors que la formule choisie par les abonnés est justement censée donner accès à ces avantages. Difficile de ne pas y voir une nouvelle tentative de merdification de la plateforme, au même titre que l'arrivée de la publicité pour justifier une augmentation des prix. Pourtant (et contre toute attente), il semblerait que cela ne soit pas le cas. À vrai dire, ce ne serait cette fois même pas la faute de Disney.

Sur le même sujet — Disney déclare la guerre à Google : Gemini est accusé de violer ses droits d’auteur en générant des images exploitant ses personnages cultes

Le HDR revient sur Disney+, hourra

Dans un communiqué auprès du média allemand heise, la firme américaine explique ainsi que le départ du Dolby Vision et du HDR est en réalité dû à un litige juridique avec la société InterDigital, elle-même sous le joug d'une injonction du tribunal de Munich à propos des brevets liés au streaming HDR, qui s'est ensuite répercuté sur Disney+. D'abord retiré en Allemagne, la plateforme a sans doute préféré étendre cette mesure à plusieurs autres pays européens par mesure de précaution, en attendant que les choses se résolvent.

Voilà qui est désormais chose faite. « Nous regrettons profondément que cela ait été nécessaire et partageons la frustration de nos clients », écrit Disney.« Nous avons travaillé aussi rapidement que possible à la mise en place de solutions. » Le HDR10 est donc aujourd'hui de retour sur Disney+. Malheureusement, on ne peut toujours pas en dire autant du Dolby Vision et du HDR10+, dont on ne connaît pas encore la date de réactivation sur le service.


