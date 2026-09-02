Huawei vient de dévoiler l’héritier de la gamme Watch : la série Watch 6. Si les Watch GT 7 et Watch D3 (présentées en même temps) sont davantage spécialisées, les Watch 6 et Watch 6 Pro misent sur une expérience complète. Disponibilité, fonctionnalités, formats… On vous les présente dans cet article.

Huawei est sur tous les fronts pour répondre au maximum de besoins de ses utilisateurs dans le domaine des montres connectées. La marque chinoise a officialisé ce 2 septembre plusieurs gammes et modèles, chacun répondant à des besoins spécifiques.

La série Watch GT 7 est orientée performances et sport en extérieur, la Watch D3 est spécialisée dans le suivi de la santé – et notamment de la pression artérielle – et vient enfin la dernière gamme qui mise cette fois-ci sur la polyvalence : la Watch 6. Après un an d’absence, la voici qui fait son grand retour.

La série Huawei Watch 6 constitue le meilleur des deux mondes en quelques sortes puisqu’elle offre une expérience complète. Si vous souhaitez une montre pour le quotidien, capable de vous accompagner lors de vos exercices et de vous aider à suivre votre santé : elle est un candidat idéal face aux autres modèles davantage spécialisés que la marque a présenté en même temps.

Une montre connectée polyvalente

La gamme Huawei Watch 6 pourra vous accompagner dans toutes les facettes de votre vie. Elle dispose en effet de nombreuses fonctionnalités, qui couvrent divers domaines, du sport à la passant par la santé, en passant par la vie quotidienne.

Elle propose par exemple plus de 100 modes d’entraînement avancés adaptés à toutes les pratiques – avec une exclusivité pour le modèle Pro : l’accès à l’application Expedition pour les amateurs de sport en extérieur,

Pour l’aspect santé, la gamme repense sa gestion et allie suivi avancé, analyse intelligente et adoption d’habitudes saines (notamment avec Health Living et Health Insights) pour un meilleur suivi global, proactif et sur le long terme. Par exemple, Health Glance a été enrichi et prend désormais en charge 11 indicateurs clés, et l’application est accessible d’un simple toucher grâce à la technologie X-TAP améliorée.

Et les options qui paraissent aujourd’hui indispensable au quotidien n’ont pas été négligées. La Huawei Watch 6 Series prend en charge le paiement sans contatc, la navigation, ou encore les appels de manière autonome grâce à la connectivité eSIM. Elle intègre d’ailleurs la fonction Safety Check qui permet de partager en temps réel sa localisation et son état physique avec ses proches. Ses gestes ont aussi été enrichi pour faciliter l’usage à une main.

Un design premium qui ne sacrifie ni le confort, ni la durabilité

La Huawei Watch 6 Series se compose de deux modèles : la version « standard » et la version Pro. Plusieurs formats sont proposés, là encore pour coller au maximum aux besoins des utilisateurs. Mais le fil rouge de ces propositions demeure l’élégance associée au confort.

Le boîtier du modèle « classique » se décline en deux tailles : 42 et 46 mm. Il mise sur un confort optimal tout au long de la journée. La version 42 mm est d’ailleurs la plus légère de l’histoire de la gamme avec ses 38 g et ses 10,2 mm d’épaisseur. Elle est proposée en deux coloris : alliage d’aluminium argenté avec bracelet blanc et alliage d’aluminium doré avec bracelet rose. La version 46 mm offre un boîtier robuste en acier inoxydable noir ou noir avec finition et bracelets bleus.

Le nouveau design Arcglow fait ses premiers pas sur ces modèles, tout comme le nouveau braclet Huawei EasyCross.

Tandis que la version Pro mise sur des matériaux et des finitions haut de gamme. Son boîtier se décline également en deux tailles : 43 et 46 mm. La seconde est proposée en Space Edition et associe lunette en céramique noire et détails dorés. Le premier inaugure la première montre entièrement faite en céramique de la gamme. Une Ceramic Edition avec des détails en or 18 carats et un bracelet composite confortable est aussi proposée.

Disponibilité

La série Huawei Watch 6 sera disponible dès le 29 septembre, aussi bien sur le site officiel de Huawei, que dans son Flagship Store Opéra à Paris, ou que sur Amazon France.

Là encore, acheter une Watch 6 donne accès aux avantages du Huawei MultiPass, comme un abonnement de 3 mois à Huawei Healh+ pour le modèle classique et de 12 mois pour la version Pro ou jusqu’à 90 jours d’accès premium gratuit à des applications partenaires. Un pack Worry-Free Care est également inclus, tout comme un mois d’abonnement Premium aux cadrans de montre