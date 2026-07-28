Disney+ supprime la 4K en France, l’abonnement Premium ne sert plus à rien

La définition d’image 4K n’est plus disponible sur Disney+ en France. Le principal argument de vente de l’abonnement Premium ne tient plus, alors que le HDR et le Dolby Vision avaient déjà disparu.

Rien ne va plus pour Disney+. La plateforme est empêtrée depuis des mois dans des démêlés judiciaires, qui causent une dégradation de l’expérience pour les utilisateurs. Disney+ avait déjà supprimé le Dolby Vision, le HDR et la 3D en France et dans plusieurs autres pays européens suite à un litige concernant une violation de brevets. Désormais, c’est même la définition 4K qui est rendue indisponible dans notre pays.

Sans Dolby Vision, HDR, ni 4K, autant dire que l’abonnement à Disney+ Premium n’a plus grand intérêt. Reste l’audio Dolby Atmos, mais tout le monde n’est pas équipé avec du matériel compatible permettant d’en profiter. De nombreux clients sont donc en train de payer leur offre bien trop cher, puisqu’elle ne leur apporte rien de plus que le forfait Standard à 10,99 € (contre 15,99 € pour Premium). Sur son site officiel français, Disney+ a bien supprimé les mentions au Dolby Vision et au HDR, mais indique toujours que la 4K Ultra HD est accessible, alors que ce n’est plus le cas.

Après le Dolby Vision, le HDR et la 3D, Disney+ privé de 4K en France

Sur X (Twitter), un utilisateur explique avoir souscrit à Disney+ Premium et avoir passé 45 minutes sur le chat avec un conseiller après avoir remarqué l’absence de 4K. Il raconte que son interlocuteur lui a fait savoir que la 4K n’est plus activée en France, et que c’est pour cette raison que Disney+ a lancé une campagne promotionnelle ces derniers jours. On comprend mieux pourquoi le Premium est descendu à 10,99 euros (le prix du Standard) pendant deux semaines.

La colère gronde sur les forums, réseaux sociaux et salons Discord. De nombreux clients estiment que la communication de Disney+ est honteuse et trompeuse. “En raison d’une procédure judiciaire devant un tribunal européen des brevets, nous avons dû apporter des modifications techniques qui rendent temporairement indisponibles les formats 4K UHD et HDR sur Disney+ en France”, indique le support quand il est contacté. Mais en public, l’entreprise se montre bien discrète quant au retrait de la 4K.