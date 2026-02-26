Disney+ supprime tous les formats HDR de sa plateforme, la qualité de l’image se dégrade

Après avoir déjà retiré le HDR10+ et le Dolby Vision, Disney+ enlève l'ensemble des contenus HDR de son service. Une véritable dégradation de l'expérience vidéo pour les utilisateurs, qui payent pourtant toujours le même prix.

Disney+
Crédits : 123RF

Il y a quelques semaines, nous constations que Disney+ avait supprimé les contenus en HDR10+ et en Dolby Vision de sa plateforme en France et dans d'autres pays. Comme repéré par le compte Ultra-K, le service de streaming vidéo est allé encore plus loin en se débarrassant purement et simplement de tous les formats HDR. Il n'est donc actuellement plus possible de voir une série ou un film sur Disney+ en HDR depuis l'hexagone.

Quand on veut souscrire un abonnement Premium à Disney+, on nous promet désormais une qualité vidéo jusqu'à 4K Ultra HD, contre 4K Ultra HD et HDR jusqu'à présent. Le centre d'aide de la plateforme n'a pour l'instant pas été mis à jour et affiche toujours la mention HDR. Mais il pourrait s'agir d'une question de temps avant qu'elle disparaisse, comme les termes HDR10+ et Dolby Vision, qui ont déjà été retirés plus tôt cette année.

Disney+ privé de toute forme de HDR

Disney+ ne communique pas sur ces changements, espérant sans doute que la majorité des utilisateurs ne s'en rendent pas compte. En attendant, le prix de l'abonnement Premium ne baisse pas malgré cette perte de qualité de l'image : il faut toujours payer 15,99 euros par mois pour y avoir accès. Un tarif qui était déjà élevé, et qui devient encore moins intéressant sans HDR. Il est peut-être temps de résilier son offre et de basculer à un autre service de SVOD, le temps que le HDR revienne sur Disney+.

Sans HDR, la différence entre Disney+ Premium et Standard s'amenuise sérieusement. On obtient la 4K contre le 1 080p, le Dolby Atmos pour l'audio et la lecture sur 4 appareils en simultané au lieu de 2. Pour certains utilisateurs, la formule Standard, qui coûte 10,99 euros mensuels peut suffire maintenant que le HDR s'est fait la malle.

Un conflit juridique avec l'entreprise InterDigital serait à l'origine de la situation. Cette société accuse Disney d'avoir violé des brevets relatifs aux technologies HDR. Espérons que le problème soit bientôt résolu.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Nothing tease ses Headphone (a) avec de nouveaux coloris et une autonomie record

Nothing revient sur le devant de la scène avec les Headphone (a). La marque promet des couleurs audacieuses et une autonomie jamais vue sur ses produits audio. Ces nouveaux écouteurs…

Samsung lance un nouveau chargeur magnétique sans fil Qi2 pour accompagner les Galaxy S26

Samsung lance un chargeur magnétique sans fil Qi2, mais ses propres appareils ne peuvent pas en profiter au mieux puisqu’ils n’ont pas d’aimants. Samsung a officiellement lancé ses Galaxy S26,…

Instagram va vous alerter si votre ado recherche sur ces sujets sensibles

Les réseaux sociaux cherchent à mieux protéger les adolescents. Les recherches sensibles en ligne inquiètent de plus en plus les parents. Instagram prépare une nouvelle mesure pour les avertir rapidement….

Pourquoi le Galaxy S26 n’a pas de nouveaux capteurs photo ? La réponse de Samsung

Samsung évoque le manque d’améliorations matérielles pour le capteur photo de ses smartphones, alors que les Galaxy S26 ont surtout bénéficié d’évolutions logicielles. Samsung a officialisé ses Galaxy S26, et…

Les nouveaux Samsung Galaxy S26 sont déjà bradés avec ces offres cumulables, vite !

C’est maintenant au tour de la Fnac et de Darty de proposer de belles réductions pour la précommande des nouveaux Samsung Galaxy S26. Les smartphones du géant coréen profitent ainsi…

Spotify lance une urne funéraire avec haut-parleurs intégrés, pour écouter sa musique dans l’au-delà

Spotify vient d’annoncer un partenariat avec la marque Liquid Death sous la forme d’un objet pour le moins incongru : une urne funéraire qui intègre des haut-parleurs Bluetooth.  Depuis son…

Samsung Galaxy S26 : précommandez dès maintenant chez Orange et Sosh avec jusqu’à 480€ de remise

La nouvelle série Galaxy S26 de Samsung débarque chez Orange et Sosh avec des offres de lancement très agressives et des remises jusqu’à 480€ ! Vous voulez profiter du dernier-né…

Ne demandez pas à ChatGPT de générer vos mots de passe

Utiliser un chatbot pour créer vos mots de passe, c’est pratique non ? Peut-être, mais d’après ces experts, vous devriez arrêter de le faire. Il s’avère que l’IA n’est pas…

Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra moins chers : où les acheter au meilleur prix ?

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont disponibles à la précommande. Samsung et ses partenaires proposent une offre de lancement qui permet de les acheter moins cher, pendant quelques…

Vous commandez sur Shein, Aliexpress ou Temu ? Attention : vous allez bientôt payer plus cher

Une taxe souhaitée par le gouvernement va entrer en vigueur dans peu de temps. Elle impacte vos commandes sur Temu, Shein ou Aliexpress et peut rapidement faire grimper la facture…