Disney+ supprime tous les formats HDR de sa plateforme, la qualité de l’image se dégrade

Après avoir déjà retiré le HDR10+ et le Dolby Vision, Disney+ enlève l'ensemble des contenus HDR de son service. Une véritable dégradation de l'expérience vidéo pour les utilisateurs, qui payent pourtant toujours le même prix.

Il y a quelques semaines, nous constations que Disney+ avait supprimé les contenus en HDR10+ et en Dolby Vision de sa plateforme en France et dans d'autres pays. Comme repéré par le compte Ultra-K, le service de streaming vidéo est allé encore plus loin en se débarrassant purement et simplement de tous les formats HDR. Il n'est donc actuellement plus possible de voir une série ou un film sur Disney+ en HDR depuis l'hexagone.

Quand on veut souscrire un abonnement Premium à Disney+, on nous promet désormais une qualité vidéo jusqu'à 4K Ultra HD, contre 4K Ultra HD et HDR jusqu'à présent. Le centre d'aide de la plateforme n'a pour l'instant pas été mis à jour et affiche toujours la mention HDR. Mais il pourrait s'agir d'une question de temps avant qu'elle disparaisse, comme les termes HDR10+ et Dolby Vision, qui ont déjà été retirés plus tôt cette année.

Disney+ privé de toute forme de HDR

Disney+ ne communique pas sur ces changements, espérant sans doute que la majorité des utilisateurs ne s'en rendent pas compte. En attendant, le prix de l'abonnement Premium ne baisse pas malgré cette perte de qualité de l'image : il faut toujours payer 15,99 euros par mois pour y avoir accès. Un tarif qui était déjà élevé, et qui devient encore moins intéressant sans HDR. Il est peut-être temps de résilier son offre et de basculer à un autre service de SVOD, le temps que le HDR revienne sur Disney+.

Sans HDR, la différence entre Disney+ Premium et Standard s'amenuise sérieusement. On obtient la 4K contre le 1 080p, le Dolby Atmos pour l'audio et la lecture sur 4 appareils en simultané au lieu de 2. Pour certains utilisateurs, la formule Standard, qui coûte 10,99 euros mensuels peut suffire maintenant que le HDR s'est fait la malle.

Un conflit juridique avec l'entreprise InterDigital serait à l'origine de la situation. Cette société accuse Disney d'avoir violé des brevets relatifs aux technologies HDR. Espérons que le problème soit bientôt résolu.