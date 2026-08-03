Disney+ annonce le retour de la 4K pour les abonnés Premium, mais pas encore sur tous les appareils

Disney+ nous informe du retour progressif de la 4K pour les abonnés à l’offre premium. Le format avait récemment disparu de la plateforme suite à un conflit légal.

La semaine dernière, nous vous rapportions que les contenus présents sur Disney+ n’étaient plus disponibles en qualité d’image 4K, principale promesse de l’offre Premium. Comme pour le retrait du Dolby Vision et du HDR10+, la 4K UHD a été retirée de la plateforme dans plusieurs pays européens, dont la France, suite à une plainte de l’entreprise InterDigital pour violation de droits de propriété intellectuelle. Le conflit tourne autour du HDR (High Dynamic Range), de ​​la superposition dynamique de plusieurs flux vidéo, de la diffusion de contenu vidéo sur différents appareils et de technologies de compression liées aux normes HEVC et AVC.

Le grand perdant de ce litige est le consommateur, qui ne peut plus regarder Disney+ en 4K. Même en passant par un VPN et en se connectant à une adresse IP d’un pays où la 4K est accessible, il n’est plus possible d’en bénéficier depuis un compte français. Heureusement, le service de streaming vidéo est en train de rétablir la 4K en Europe, apprend-on.

Définition 4K et HDR de retour progressivement sur Disney+

“À la suite d’une récente décision de justice, nous avons mis en œuvre une technologie alternative qui nous permet de rétablir progressivement l’accès à la 4K UHD sur Disney+ en France”, déclare l’entreprise dans un communiqué envoyé à la rédaction. “La 4K UHD peut toutefois demeurer temporairement indisponible sur certains appareils pendant cette phase de transition”, est-il expliqué. Il s’agit donc de s’armer de patience, on devrait bientôt pouvoir de nouveau visionner Disney+ en 4K sur tous nos dispositifs.

“Nous sommes conscients de la gêne que cela peut représenter pour nos abonnés et mettons tout en œuvre pour élargir rapidement la compatibilité des appareils et rétablir, dès que possible, l’accès à la 4K UHD ainsi qu’au format HDR”, conclut Disney+. Des solutions sont donc aussi à l’œuvre pour réactiver le HDR. Il n’est par contre pas précisé s’il s’agit de toutes les technologies HDR et si le Dolby Vision est donc inclus.