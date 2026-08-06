Dernière chance : demain, il sera trop tard pour économiser 250 € sur la Galaxy Watch Ultra 2

L’offre de lancement sur la Galaxy Watch Ultra 2 se termine ce jeudi 6 août à 23h59, et avec elle jusqu’à 250 € d’économie sur la montre la plus aboutie de Samsung. Passé cette heure, aucune garantie de retrouver un tarif aussi bas de sitôt.

Voir l’offre sur le site de Samsung

Samsung a lancé la Galaxy Watch Ultra 2 avec un prix supérieur de 50 € à celui du modèle de 2025. Grâce à son offre de précommande, cette hausse est compensée et même inversé : le tarif actuel de la montre est inférieur de 200 € au prix de lancement de sa devancière. L’offre se termine ce jeudi 6 août à 23h59.

Plus que quelques heures pour acheter la Galaxy Watch Ultra 2 499 € au lieu de 749 €

Samsung propose deux remises cumulables : le code NEWLIVE enlève immédiatement 150 € au panier. Sélectionnez ensuite PayPal au moment du règlement pour retrancher 100 € supplémentaires. La Galaxy Watch Ultra 2 passe ainsi de 749 € à 499 €, soit une remise totale d’environ 33 %.

Ajoutez un appareil Galaxy (smartphone, tablette ou PC portable) dans le même panier, et une remise de 10 % vient encore rogner la facture, jusqu’à 424 €.

Si vous souhaitez céder un ancien appareil, Samsung propose également une offre de reprise. Le paiement en plusieurs fois par Floa ajoute 100 € de bonus à la valeur de reprise. Selon le modèle confié, le montant final peut alors descendre sous les 499 €. Le bonus Floa est incompatible avec le paiement par PayPal.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La précommande donne également droit à 30 % de réduction sur un bracelet supplémentaire, à 60 jours pour essayer la montre et à 60 jours d’accès à Strava Premium. Vous pouvez enfin récupérer jusqu’à 5 % du montant de l’achat en points Samsung Rewards.

Une vraie évolution pour l’autonomie et les sports en extérieur

Le changement le plus concret se trouve dans la batterie. Sa capacité monte à 800 mAh, contre 590 mAh sur la génération précédente. Samsung annonce jusqu’à 60 heures d’utilisation, et la charge rapide permet de retrouver environ 40 % en 30 minutes. Malgré cette batterie plus généreuse, le boîtier de 47 mm en titane est 12 % plus fin que celui du premier modèle lancé en 2024.

L’écran Super AMOLED de 1,52 pouce gagne lui aussi en confort à l’extérieur avec une luminosité maximale de 5 000 nits. La Watch Ultra 2 vise autant les longues sorties que les activités aquatiques. Ses certifications IP69K, 10 ATM et EN13319 lui permettent d’accompagner la natation et la plongée, avec l’affichage de la profondeur, du temps d’immersion et de la température de l’eau.

La montre accueille également un mode Trail suit le dénivelé et la progression en montée. Pour ce qui est du processeur, Samsung mise cette fois sur le Snapdragon Wear Elite qui améliore la fluidité et l’autonomie.

Le suivi santé couvre le sommeil, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang, le stress, mais aussi un score d’énergie et un indice de forme physique. Samsung propose également la charge cardio qui affine la lecture de l’effort. La montre va jusqu’à repérer les signes d’une possible apnée nocturne.