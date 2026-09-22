One UI 9 : vous devrez finalement attendre un peu plus longtemps que prévu pour installer la mise à jour

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Galaxy S26, Galaxy S25 et Galaxy Z Fold 7/ Flip 7. Samsung a discrètement modifié la date de déploiement officielle de One UI 9 dévoilée la semaine dernière. Ce qui signifie que tout le monde devra attendre un peu plus.

samsung galaxy s26 ultra test

On n’a jamais été aussi près du but et jamais aussi loin à la fois. Après des semaines bêta sur les Galaxy S26, Samsung a fini par déployer une version stable de One UI 9 sur ses derniers flagships la semaine dernière… mais uniquement en Corée du Sud. Qu’à cela ne tienne, il ne faut généralement pas attendre très longtemps avant que la mise à jour n’atteigne le reste de la planète.

Et, de fait, les utilisateurs thaïlandais ont eu la bonne surprise le lendemain d’apprendre que One UI 9 débarquerait ce lundi 21 septembre sur leur Galaxy S26, laissant entendre que les autres régions du globe devraient également recevoir l’update environ à la même date. Or, nous sommes le mardi 22 septembre, et toujours aucun signe de One UI 9, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs dans le monde.

Sur le même sujet — One UI 9 : votre smartphone Samsung Galaxy a-t-il droit à toutes les nouvelles fonctionnalités IA ?

One UI 9 n’arrivera pas tout de suite, encore un peu de patience

Il suffit de regarder le même message publié par Samsung Thaïlande pour découvrir que ce dernier a été discrètement modifié. Alors que le communiqué annonçait autrefois un déploiement le 21 septembre, il déclare désormais que la mise à jour sera disponible le 28 septembre prochain. Bonne nouvelle cependant, la date de déploiement pour les Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 n’a quant à elle pas changé.

En résumé, cela signifie que One UI 9 devrait être déployé, si tout va bien, le lundi 28 septembre prochain sur tous les smartphones cités en Thaïlande. On peut espérer que le reste du monde pourra également en profiter peu de temps après. Quant à savoir ce qui a poussé Samsung à repousser la date de déploiement, mystère et boule de gomme. Le constructeur coréen n’a pour le moment pas souhaité communiquer sur le sujet, ni livrer un calendrier précis de mise à jour.

 


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