Pour la sortie de la Galaxy Watch 9, Samsung fait chuter son prix de 25 %, mais pas pour longtemps

La Galaxy Watch 9 vient à peine d’être présentée que son prix est déjà en forte baisse. Chez Samsung, une double remise fait chuter son prix de 25%. Il s’agit d’une réduction immédiate, sans reprise ni produit à ajouter au panier.

Voir l'offre chez Samsung

Samsung a présenté la nouvelle Galaxy Watch 9 à l’occasion de l’édition 2026 de sa traditionnelle conférence estivale. La montre connectée ne fait pas du surplace, puisqu’elle embarque un processeur beaucoup plus performant : le Snapdragon Wear Elite, ainsi qu’un écran et une batterie améliorés.

Et comme à son habitude, Samsung propose une offre de lancement séduisante qui fait baisser le prix de la montre. Il est possible en ce moment de cumuler plusieurs remises, dont 100 € de réduction immédiate. Et plusieurs autres cadeaux viennent rendre l’offre plus attractive.

100 € de moins sur le prix de la Galaxy Watch 9, et plus encore

La manœuvre pour profiter de la remise tient en deux étapes : le code promo LIVE applique 50 € de réduction immédiate, puis le paiement via PayPal en retire 50 de plus. La Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth passe ainsi à 309 € au lieu de 409 €. Le code promo expire le 25 juillet 2026 à 23h59, et les premières montres seront livrées à partir du 3 août.

Le code promo LIVE fait baisser le prix de 50 € jusqu’au 25 juillet à 23h59.

fait baisser le prix de 50 € jusqu’au 25 juillet à 23h59. En choisissant PayPal au moment du paiement, vous économisez encore 50 €.

Aucun besoin de sacrifier votre ancienne montre pour profiter de ces réductions. Voici le prix de chacune des versions de la montre connectée après les remises :

Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth : 309 € au lieu de 409 € .

. Galaxy Watch 9 40 mm 4G : 359 € au lieu de 459 €.

Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth : 339 € au lieu de 439 €.

Galaxy Watch 9 44 mm 4G : 389 € au lieu de 489 €.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Et si vous souhaitez mettre une ancienne montre connectée dans la balance, par exemple la Galaxy Watch 8 ou la Watch 7, Samsung propose également une offre de reprise. Le prix estimé de la montre vient directement alléger la facture. Et en payant votre commande par Floa, un bonus de reprise de 50 € est appliqué systématiquement.

D’autres avantages accompagnent également la sortie de la Galawy Watch 9 pendant sa période de précommande :

10 % de réduction supplémentaire pour l'achat simultané d'un smartphone, d’une tablette ou d’un ultrabook Samsung.

30 % de remise sur les bracelets additionnels.

60 jours d'abonnement Strava offerts.

Jusqu'à 5 % du montant récupérable en points Samsung Rewards.

Reste à trancher entre les formats. Le boîtier 40 mm s'adresse aux poignets qui préfèrent la discrétion, tandis que le 44 mm mise sur une lecture plus confortable de l'écran. Les versions 4G quant à elles permettent de garder une connexion mobile active sans dépendre en permanence de votre smartphone.

Un écran plus lumineux et une puce inédite pour la gamme

Samsung intègre pour la première fois une puce Qualcomm dans la Galaxy Watch : le Snapdragon Wear Elite. Il est logé dans un boîtier en aluminium de 8,6 mm. Ses cinq cœurs cadencés à 2,1 GHz offrent une meilleure fluidité au quotidien, avec des lancements d’applications et une navigation plus rapides dans Wear OS.

L’écran de la Galaxy Watch 9 évolue également. La dalle Super AMOLED offre une luminosité qui montre jusqu'à 3000 nits, un niveau qui permet de garder l'écran net même à midi en terrasse. La taille de l’écran est aussi plus grande. Elle est de 1,34 pouce sur le boîtier 40 mm et de 1,47 pouce sur le 44 mm. La dalle est protégée par du verre saphir.

Samsung a également donné un petit coup de fouet à l’autonomie. La batterie passe de 325 à 390 mAh pour la version 40 mm, ce qui représente un gain de 20 % face à la Watch 8. Le modèle de 44 mm passe à une capacité de 445 mAh. Les deux boîtiers partagent 2 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Le suivi santé s’enrichit avec l’analyse des signes vitaux pendant le sommeil, le score d’énergie chaque matin, la détection de l’apnée du sommeil, ou encore un coach pour la course à pied. La mesure de la tension artérielle au poignet reste disponible selon les régions. Google Gemini est aussi intégré à la montre : il suffit de lever le poignet pour le solliciter, sans prononcer de mot-clé.