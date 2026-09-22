iOS 27 : votre iPhone pourra se verrouiller automatiquement en cas de vol à l’arraché

La bêta 2 d’iOS 27.2 donne des indices quant à une nouvelle fonction permettant le verrouillage automatique de l’iPhone lorsque le système détecte qu’il a été arraché des mains de son propriétaire.

iOS 27 est disponible depuis le 14 septembre dernier sur les iPhone compatibles et apporte bien des nouveautés, même si les utilisateurs européens sont privés de bon nombre d’entre elles relatives à l’IA. Apple est au travail sur les prochaines versions à venir de son système d’exploitation et a tout récemment déployé la bêta 2 d’iOS 27.2, qui est à destination des développeurs.

En étudiant celle-ci, 9To5Mac a repéré des mentions à une fonctionnalité encore en cours de développement. On ne sait pas si elle sera prête pour la version stable d’iOS 27.2 ou pour une prochaine mouture, mais elle devrait être proposée aux utilisateurs dans un futur proche. Cette option est nommée “AutoLock” en interne. Quand elle est activée, elle permet de verrouiller automatiquement un iPhone lorsqu’il est détecté que celui-ci a été arraché des mains de son propriétaire. En cas de vol à l’arraché, l’agresseur n’a ainsi pas accès aux données de l’iPhone.

AutoLock, la nouvelle option anti-vol des iPhone

Pour déterminer si l’iPhone a possiblement été arraché des mains de l’utilisateur sans son consentement, AutoLock se base sur des signaux tels que :

Une accélération brutale compatible avec le fait que le téléphone soit arraché

Une Apple Watch jumelée reste injoignable pendant une certaine période

Perte de connexion à une Apple Watch jumelée

Perte prolongée de connectivité réseau

L’appareil reste déverrouillé au-delà d’un certain temps

La difficulté d’une telle fonctionnalité est qu’il faut absolument éviter les faux positifs réguliers pour la rendre utile et pratique au quotidien. Des mécanismes sont mis en place pour les éviter. Une authentification biométrique réussie confirme par exemple que l’appareil n’a pas pu être volé. Les activités d’applications au premier plan sont aussi prises en compte, tout comme la localisation du mobile. Après plusieurs activations d’AutoLock répétées, la fonction pourra aussi être suspendue.

Apple a souvent été à la pointe pour protéger les iPhone contre les vols, et semble encore passer un cap en la matière.