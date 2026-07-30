Galaxy Watch Ultra 2 : l’offre de précommande de Samsung baisse drastiquement son prix

Samsung passe à la vitesse supérieure et baisse encore plus le prix de la Galaxy Watch Ultra 2 alors que la montre connectée n’a même pas encore commencé à être livrée. Elle est en effet toujours en précommande. Grâce à l’offre de lancement, vous pouvez économiser immédiatement 250 €, voire plus avec l’offre de reprise.

Bon plan Galaxy Watch Ultra 2

Dévoilée à l’occasion du dernier Unpacked le 22 juillet, la Galaxy Watch Ultra 2 occupe désormais le sommet de la gamme des montres connectées de Samsung, juste au-dessus de la Galaxy Watch 9. Le constructeur coréen a augmenté le tarif de 50 € par rapport à la génération précédente, mais vous pouvez économiser 250 €, voire plus sur la Watch Ultra 2 grâce à l’offre de précommande en cours.

L’avantage dépasse largement la hausse de prix. La nouvelle montre connectée passe ainsi à 499 € au lieu de 749 €. L’offre se décompose comme suit :

  • 150 € de remise avec le code promo NEWLIVE
  • 100 € de réduction en payant par PayPal.

Samsung ne s’arrête pas là. Plusieurs avantages s’ajoutent aux deux réductions de base, dont une réduction supplémentaire de 10% sur la Galaxy Watch Ultra 2 si vous achetez simultanément un smartphone, une tablette ou un ultrabook Galaxy. Les deux produits doivent figurer ensemble dans le panier.

  • 10 % de réduction en achetant simultanément un appareil Galaxy (un smartphone, une tablette ou un PC portable Samsung).
  • 30 % de remise sur les bracelets supplémentaires.
  • 60 jours d’abonnement Strava offerts.
  • 60 jours d’essai de la Watch Ultra 2, avec possibilité de la retourner et de se faire rembourser.
  • Une offre de reprise avec 100 € de bonus supplémentaire en payant en plusieurs fois par Floa. (Non cummulable avec la réduction PayPal).
  • Samsung Rewards : jusqu’à 5 % du montant de l’achat récupérable en points fidélité.

Au final, la Galaxy Watch Ultra 2 vous reviendra à 499 € au lieu de 749 € ou à 424 € si vous achetez simultanément un appareil Galaxy éligible. En faisant reprendre une ancienne montre, vous pouvez faire davantage baisser le prix.

Toujours aussi résistant, mais encore plus généreuse en autonomie

La Galaxy Watch Ultra 2 conserve son format de 47 mm et sa construction en titane, mais elle est encore plus fine (-12%) que son prédécesseur. Son écran de 1,52 pouce offre une luminosité maximale de 5 000 nits, contre 3 000 nits sur la Watch Ultra de 2025. Ce gain se ressent en plein soleil comme sous l’eau.

Justement, la montre vise directement les pratiquants de sports aquatiques et de plongée : elle profite des certifications IP69K, 10 ATM et EN13319, avec un usage annoncé jusqu’à 40 mètres de profondeur.

Un nouveau mode Trail s’ajoute aux fonctionnalités de suivi en extérieur. Il permet l’import d’un tracé GPX, avec guidage virage après virage et affichage du dénivelé avant chaque montée.

La batterie quant à elle passe de 590 à 800 mAh, soit une hausse de 35 %, pour une utilisation allant jusqu’à 60 heures selon Samsung. La charge rapide permet de retrouver environ 40 % d’autonomie en une trentaine de minutes.

Pour propulser la Galaxy Watch Ultra 2, Samsung mise sur la puce Snapdragon Wear Elite qui optimise à la fois la fluidité et la consommation.

La sécurité n’est pas oubliée, avec une sirène de 86 dB audible jusqu’à 180 mètres, ainsi que la détection de chute couplée à un appel automatique des secours.

Pour ce qui est du suivi santé, la montre permet d’accéder à un score d’énergie, une mesure de la charge cardio et un indice de forme physique. On retrouve également les classiques : suivi de la fréquence cardiaque, SPo2, suivi du stress et du sommeil, avec détection des signes évoquant une apnée nocturne.


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