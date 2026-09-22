Le mode Internet Explorer de Microsoft Edge va disparaître

Microsoft rappelle que le mode Internet Explorer (IE) de son navigateur Edge ne sera bientôt plus supporté. Certains sites web en ont encore besoin pour fonctionner correctement.

Mort Internet Explorer

Microsoft a débranché Internet Explorer, son navigateur culte, en 2022, concentrant alors ses efforts sur Edge, son remplaçant, déjà passé sous le moteur de rendu Chromium à cette époque. Mais il reste possible d’accéder à l’expérience Internet Explorer via le mode IE de Microsoft Edge. Celui-ci permet de naviguer sur des sites qui ne sont pas compatibles avec Edge. Ce peut être le cas de sites anciens, ou encore de portails gouvernementaux dans certains pays. Mais le mode IE d’Edge n’est pas prévu pour durer, rappelle Microsoft.

“Le mode Internet Explorer (IE) dans Microsoft Edge reste pris en charge au moins jusqu’à fin 2029, comme annoncé initialement en 2021. Microsoft diffuse ce rappel afin que les administrateurs puissent planifier la migration des sites web et applications existants qui dépendent encore du mode IE. Les projets de modernisation d’applications peuvent prendre des années, selon le nombre et la complexité des dépendances ; une planification anticipée permet donc de réduire les risques d’interruptions ultérieures”, communique l’éditeur sur une page de support.

Microsoft Edge va perdre son mode IE

Microsoft incite fortement à une mise à jour des sites web concernés, laissant penser que l’entreprise ne compte pas assurer la prise en charge de cette fonctionnalité au-delà de sa promesse de fin 2029. “Microsoft propose une assistance gratuite via App Assure pour résoudre les problèmes de compatibilité”, est-il aussi précisé. Le géant du numérique ajoute qu’il préviendra de la date exacte de fin du service au moins un an à l’avance. Les plateformes qui comptent encore sur Internet Explorer ne seront ainsi pas prises au dépourvu, même s’il est préférable de s’y prendre le plus tôt possible.

Le mode IE de Microsoft Edge permet au navigateur d’utiliser l’ancien moteur Trident. De nombreuses plateformes ont été développées pour Trident sans jamais être mises à jour pour supporter Chromium. Avec les progrès fulgurants de l’IA pour développer des services web simples, il ne devrait pas être trop difficile de procéder à une migration à moindre coût pour les organisations touchées.


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