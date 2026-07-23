Samsung lance la Galaxy Watch Ultra 2 avec 200 € de remise, mais l’offre se termine bientôt

Samsung vient de lancer la Galaxy Watch Ultra 2, sa montre connectée la plus avancée à ce jour. Pour cette sortie, le constructeur propose une réduction exceptionnelle de 27% pendant quelques jours.

Voir l'offre sur le site de Samsung

La Galaxy Watch Ultra 2 fait officiellement ses débuts, avec une offre de lancement qui la rend beaucoup plus abordable. Si son prix conseillé augmente de 50 € par rapport à la version précédente, cette offre de précommande compense largement cette hausse et rend même la montre 150 € moins chère que la version de 2025 à son lancement.

Au lieu de son prix conseillé de 749 €, la Galaxy Watch Ultra 2 passe ainsi à 549 € sur le site officiel de Samsung, soit une réduction de 200 € (-27%). Cette offre se décompose en deux remises :

100 € d’économie avec le code promo LIVE à saisir au panier, valable jusqu’au 25 juillet 2026 à 23h59.

à saisir au panier, valable jusqu’au 25 juillet 2026 à 23h59. 100 € de remise supplémentaire en choisissant PayPal comme moyen de paiement.

Samsung ne s’arrête pas là et propose plusieurs autres avantages qui viennent s’ajouter à ces offres de précommande :

10 % de réduction en achetant simultanément un smartphone, une tablette ou un PC portable Galaxy.

30 % de remise sur les bracelets supplémentaires.

60 jours d'abonnement Strava offerts.

60 jours d'essai de la Watch Ultra 2, avec possibilité de retour et remboursement.

Jusqu'à 5 % du montant de l'achat récupérable en points Samsung Rewards.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Comme souvent, Samsung vous permet de faire baisser encore plus la facture grâce à une offre de reprise. En cédant une ancienne montre connectée ou un autre appareil éligible, le montant estimé de la reprise est soustrait du prix de la Galaxy Watch Ultra 2.

Un bonus de reprise de 50 € vous est également offert si vous payez en plusieurs fois par Floa, mais cette offre est moins intéressante que les 100 € de remise via PayPal.

Nouvelle puce et une batterie en hausse de 35%

La capacité de la batterie passe de 590 à 800 mAh, soit une hausse de 35 %. C’est une amélioration notable qui permet à la montre d’offrir jusqu’à 60 heures d’utilisation selon Samsung. La charge rapide quant à elle permet de retrouver environ 40 % d’autonomie en une trentaine de minutes.

La plateforme technique évolue elle aussi avec l’arrivée du Snapdragon Wear Elite. Cette nouvelle puce rend la montre plus fluide tout en optimisant l’autonomie. Malgré ces changements internes, Samsung a réussi à réduire l’épaisseur du boîtier de 12 % par rapport à la première génération.

La Galaxy Watch Ultra 2 conserve néanmoins un format généreux de 47 mm et une construction en titane. Son écran de 1,52 pouce peut désormais atteindre une luminosité de 5 000 nits, contre 3 000 nits auparavant.

Parce qu’elle est conçue pour le sport et les activités en extérieur, la montre cumule les certifications : IP69K, 10 ATM et EN13319, avec une utilisation prévue pour la natation et la plongée jusqu’à 40 mètres. Elle dispose également d’un mode Trail pour les adeptes de randonnée et de course en pleine nature. Ce mode permet d’importer un itinéraire GPX, d’être guidé virage après virage et de consulter la pente ainsi que le dénivelé avant chaque montée.

Des rappels d’hydratation sont également de la partie. Ils vous indiquent quand boire et quelle quantité d’eau prévoir pendant les efforts prolongés. En cas de problème, la montre dispose également d’une sirène de 86 dB, annoncée comme audible jusqu’à 180 mètres. La détection des chutes avec appel automatique des secours est aussi de retour.

Enfin, les fonctions santé s’enrichissent, avec la disponibilité d’un score d’énergie, de la charge cardio et d’un indice de forme physique. On retrouve également le suivi de la fréquence cardiaque, du stress et de la qualité du sommeil, avec un programme de coaching et la détection de signes pouvant correspondre à une apnée du sommeil.