TCL 55P89K : cette TV QLED de 55 pouces avec une dalle 144 Hz est à moins de 400 €

La TCL P89K de 55 pouces est disponible à 399,90 € chez E.Leclerc, soit 200 € de moins que son prix conseillé. Un tarif intéressant pour ce téléviseur polyvalent qui s’adresse à tout le monde, y compris à ceux qui veulent jouer en 4K à 120 images par seconde.

TCL 55 P89k

Vous cherchez une TV pour accompagner votre console sans y consacrer un gros budget ? Ou un modèle pour regarder vos films et séries ou simplement pour suivre le sport à la télé ? La TCL 55P89K est à moins de 400 € en ce moment. Ce modèle embarque une dalle QLED de 55 pouces avec un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz, une caractéristique intéressante pour son prix.

E.Leclerc la propose en ce moment à 399,90 €. Par rapport au prix conseillé de 599,99 €, cela représente 200 € d’économie, soit environ 33 % de réduction.

TCL 55P89K : bien pour jouer, mais pas que

C’est sur le jeu vidéo que cette TV a de bons arguments à faire valoir. Ses entrées HDMI 2.1 permettent de recevoir un signal 4K à 120 Hz, pour profiter des modes à 120 images par seconde dans les titres compatibles. Avec un PC suffisamment puissant, vous pouvez monter jusqu’à 144 Hz en 4K.

Le VRR est également présent. Il adapte la fréquence de l’écran au nombre d’images envoyées par la console ou le PC, ce qui limite les déchirures à l’écran lorsque les performances varient. Quant au mode ALLM, il bascule automatiquement le téléviseur en mode jeu.

Pour les films et les séries, la dalle QLED s’accompagne des formats Dolby Vision et HDR10+. Mais pour moins de 400 €, il faut avoir des attentes raisonnables sur le rendu HDR : avec une luminosité annoncée à 350 nits et un rétroéclairage sans gestion par zones, les scènes très contrastées ne seront pas au niveau du rendu d’un modèle haut de gamme.

Google TV et un système audio Onkyo à bord

Ce téléviseur tourne sous Google TV qui donne accès aux principales applications de streaming : YouTube, Netflix, Prime Video… Vous pouvez aussi diffuser du contenu depuis votre smartphone grâce à Google Cast.

TCL propose une partie sonore composée d’un système Onkyo 2.1 de 35 W. Deux haut-parleurs de 10 W sont accompagnés d’un woofer de 15 W dédié aux basses. La compatibilité Dolby Atmos fait également partie de la fiche technique. La TV est livrée avec des pieds pour la placer sur un meuble, et elle est également compatible avec un support VESA 300 × 300 mm pour une installation au mur.


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