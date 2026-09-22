Les utilisateurs d’iPhone saturent face à ces publicités d’Apple impossibles à chasser

Apple a longtemps soigné l’image d’un iPhone épuré, loin des sollicitations commerciales. Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs constatent pourtant l’inverse dans l’application Réglages. Certaines bannières refusent obstinément de disparaître.

apple iphone 17e test

Pendant des années, Apple a mis en avant le respect de la vie privée pour se démarquer de Google ou de Meta. L’App Store affiche pourtant des publicités dans ses résultats de recherche depuis 2016. La firme diffuse aussi des annonces sponsorisées dans l’application Plans depuis iOS 26.5, d’abord aux États-Unis et au Canada. À chaque nouvelle étape, les propriétaires d’iPhone rappellent le prix élevé de leur appareil pour dénoncer ces sollicitations.

Apple a lancé mi-septembre le déploiement d’iOS 27 sur les iPhone compatibles, en pleine sortie de ses nouveaux smartphones. Depuis, Reddit et les réseaux sociaux se remplissent de messages exaspérés. Leur colère porte sur des encarts promotionnels installés à un endroit inattendu.

Apple affiche des offres pour iCloud+, Apple Music ou AppleCare+ dans les Réglages de l’iPhone

Comme le rappelle 9to5Mac, Apple se sert régulièrement de l’application Réglages pour promouvoir ses abonnements. Sur iPhone, ces bannières apparaissent tout en haut de l’écran. Elles mettent en avant le stockage payant iCloud+, des essais de ses services de musique et de vidéo, ou encore la garantie étendue AppleCare+. Pour s’en débarrasser, il faut souvent attendre leur expiration, parfois au bout de plusieurs semaines. Souscrire reste l’autre solution. Le bouton de fermeture n’apparaît pas toujours, et certains utilisateurs affirment qu’il ne fonctionne pas. En attendant, un badge rouge demeure sur son icône.

Tous les cas ne relèvent pas forcément d’un calcul de la firme. Sur l’iPhone, une alerte invitant à activer le stockage iCloud s’affiche même chez des abonnés disposant déjà de 2 To d’espace. Un appui renvoie vers l’écran d’achat, et la notification revient après avoir été fermée. Aucune manipulation ne permet pour l’instant de la supprimer. Selon le média américain, il s’agirait d’un simple bug et non d’une manœuvre commerciale. Un correctif pourrait régler ce comportement lors d’une prochaine mise à jour d’Apple.

Les autres bannières relèvent en revanche d’une logique assumée. Face à la stagnation du marché des smartphones, Apple mise davantage sur ses abonnements et ses services pour faire grimper ses revenus, quitte à agacer les propriétaires d’un iPhone payé au prix fort.


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