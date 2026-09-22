GTA 5 : attention au soi-disant mod DLSS 5, il peut brûler votre carte graphique !

Depuis quelques jours, un mod peu recommandable du DLSS 5 circule sur le web. En voulant le tester sur GTA 5, un utilisateur a eu la très mauvaise surprise de voir sa RTX 5080 rendre l’âme.

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Vous avez certainement vu passer, ces derniers jours, des dizaines et des dizaines de vidéos sur les réseaux sociaux présentant les “miracles” du DLSS 5 sur divers jeux. Que l’on apprécie le rendu de la technologie ou non, difficile de passer à côté de l’engouement que celle-ci génère. Pourtant, il y a un hic. Si Nvidia a bel et bien lancé sa nouvelle génération d’upscaling en début de mois, elle ne l’a fait que pour un seul jeu : NBA 2K27.

Alors comment la technologie se retrouve-t-elle sur d’autres jeux, aussi divers que variés ? Cela est en réalité possible grâce à une build du DLSS 5 ayant fuité il y a quelques semaines, que les joueurs utilisent aujourd’hui via Reshade, une application qui permet d’agir en direct sur les shaders du jeu. Vous l’aurez compris, la combinaison d’une build non officielle d’une technologie encore balbutiante avec des jeux a priori non compatibles ne fait pas très bon ménage. C’est exactement ce qu’a appris un joueur de GTA 5 à ses dépens.

Sur le même sujet — DLSS 5 : Nvidia va finalement apporter sa technologie controversée sur les RTX 4000, youpi

Il brique sa RTX 5080 à cause du DLSS 5

C’est sur Reddit que le malheureux raconte ses déboires. Il explique ainsi avoir voulu tester le DLSS5 sur GTA 5 (une manière comme une autre de combler l’attente pour GTA 6). Au début, tout se passe bien, l’utilisateur soulignant même que le jeu tourne à environ 80 FPS. Mais au bout de 5 petites minutes, tout déraille : son écran commence à scintiller et son PC ne répond plus à aucune commande. Il force alors l’arrêt, ce qu’il regrettera amèrement par la suite. En effet, son PC refuse dès lors de se rallumer correctement.

L’internaute explique avoir rapidement eu l’intuition que le problème provenait de sa carte graphique. En changeant cette dernière par une de rechange, Windows s’est effectivement lancé correctement. Autrement dit, c’est bien le DLSS 5 qui a complètement cassé sa RTX 5080. S’il est possible que la carte graphique souffrait d’un défaut de fabrication de base, on ne peut que vous conseiller d’attendre la version officielle du DLSS 5 sur le jeu de votre choix si vous tenez absolument à l’essayer.


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