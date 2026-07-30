Galaxy Watch 9 : grosse baisse de prix pour son lancement, Samsung sort déjà l’artillerie lourde

Pour le lancement de la Galaxy Watch 9, Samsung propose une série de réductions, dont 150 € de remise immédiate. Si vous l’avez dans le collimateur, c’est maintenant qu’il faut y aller avant le retour au tarif normal.

Voir l’offre chez Samsung

La nouvelle Galaxy Watch 9 est toujours en précommande. Les premières livraisons chez Samsung sont prévues à partir du 7 août 2026. Pour les premiers acheteurs, Samsung propose une offre de lancement qui annule largement l’augmentation de prix par rapport à la Watch 8.

Cette dernière avait en effet été lancée au prix conseillé de 379,99 € dans la version 40 mm Bluetooth. La même version de la Galaxy Watch 9 est aujourd’hui proposée au prix conseillé de 409 €. Mais grâce à la promotion en cours, vous pouvez l’acheter à 259 € en cumulant deux remises pour une réduction totale de 150 €.

Galaxy Watch 9 : l’offre Samsung qui adoucit son prix

La Galaxy Watch 9 est proposée en deux versions : 40 mm et 44 mm. Chacune d’elles se décline en version Bluetooth et Bluetooth + 4G. Toutes sont éligibles à l’offre en cours qui se présente comme suit :

100 € de réduction immédiate au panier avec le code NEWLIVE .

. 50 € de réduction en payant par PayPal.

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La version de base passe ainsi à 259 € au lieu de 409 €. Celle de 44 mm passe à 289 € au lieu de 439 € en cumulant les deux offres. Les versions 4G sont aussi moins chères.

Galaxy Watch9 40 mm Bluetooth : 259 € au lieu de 409 €.

Galaxy Watch9 44 mm Bluetooth : 289 € au lieu de 439 €.

Galaxy Watch9 40 mm 4G : 309 € au lieu de 459 €.

Galaxy Watch9 44 mm 4G : 339 € au lieu de 489 €.

Ces offres sont complétées par d’autres avantages :

30 % de réduction sur un bracelet supplémentaire ajouté au moment de l’achat.

ajouté au moment de l’achat. 60 jours d’essai à Strava Premium , avec renouvellement payant ensuite si l’abonnement n’est pas résilié.

, avec renouvellement payant ensuite si l’abonnement n’est pas résilié. Reprise d’un ancien appareil possible, avec réduction immédiate sur le prix de la Watch 9. Un bonus de reprise de 50 € est également disponible pour les paiements échelonnés par Floa. Attention toutefois : le bonus n’est pas cumulable avec l’offre PayPal.

Enfin, la Galaxy Watch 9 est disponible en trois coloris. La version 40 mm est proposée en crème et graphite, tandis que celle de 44 mm est disponible en graphite et argent.

Une montre plus discrète au poignet, mais plus complète au quotidien

La Galaxy Watch 9 reprend le design des dernières montres Samsung, avec un boîtier plus fin de 8,6 mm et un bracelet Sport plus léger, pensé pour mieux maintenir les capteurs contre le poignet. La marque mise encore une fois sur le suivi santé et sportif, avec une myriade de fonctionnalités de suivi.

Un score d’énergie vous est attribué quotidiennement, ainsi qu’un score de cœur. Un coach sommeil et un coach de running sont également disponibles, avec un nouvel indicateur permettant de suivre la charge cardio. La détection des signes d’apnée du sommeil est aussi présente, à titre d’indicateur de bien-être.

À l’intérieur, Samsung passe au Snapdragon Wear Elite et améliore la batterie du modèle 40 mm, qui a passe à 390 mAh. L’autonomie annoncée monte jusqu’à 40 heures avec l’écran Always-On désactivé.

La montre intègre aussi Google Gemini, accessible d’un simple mouvement du poignet pour lancer une commande vocale ou pour obtenir une information rapidement.