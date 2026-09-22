Google Messages s’apprête à faire peau neuve et à introduire une expérience de recherche repensée

La firme de Mountain View prépare une refonte de Google Messages. L’épinglage des conversations n’est pas le seul domaine concerné au sein de la célèbre application de messagerie : l’expérience de Recherche va, elle aussi, être revisitée avec la future mise à jour.

Depuis quelque temps, le géant de Mountain View dissémine des indices à propos de la refonte de Google Messages au sein des versions bêta de son application de messagerie. Il y a un mois, on vous annonçait par exemple que l’entreprise s’apprêtait à rendre l’épinglage des conversations beaucoup plus pratique. Mais ce n’est pas le seul changement qu’elle s’apprête à opérer.

La refonte de l’interface s’accompagnera également d’une expérience de recherche modernisée. C’est en tout cas ce que suggèrent les différentes modifications repérées par Android Authority dans la dernière version de Google Messages. En voici un premier aperçu.

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Google modernise l’expérience de Recherche au sein de Messages

Cela risque de perturber votre mémoire musculaire, mais Google concocte actuellement une modernisation de l’expérience de recherche au sein de son application Messages. Certains des boutons les plus importants ont en effet été déplacés au sein de l’interface revisitée. Comme vous le verrez sur les images ci-dessous, Gemini a été déporté en haut de la page d’accueil, tandis que l’icône de Recherche a été repositionnée en bas de l’écran, à côté du bouton Nouveau chat qui a été décalé pour être davantage central.

Mais cette nouvelle disposition n’est pas le seul changement notable. Google a aussi modifié le comportement des boutons Nouveau chat et Rechercher afin qu’ils s’adaptent intuitivement aux besoins de l’utilisateur. En ouvrant l’application, c’est le premier qui est « déployé ». Mais si vous faites défiler les discussions, il se réduit afin que le bouton Rechercher puisse s’étendre.

Ainsi, en plus de faciliter l’accès à l’icône Rechercher, Google la met en avant lorsqu’elle est la plus pertinente. Mais ce n’est pas le seul changement concernant l’expérience de Recherche. L’entreprise réorganise aussi la page dédiée avec des aperçus agrandis pour les images, les vidéos et les liens.

Cette refonte n’a pas encore été publiée et on ignore encore si Google la déploiera telle quelle – ni même s’il finira par la déployer. Mais les images partagées par nos confrères constituent un bon aperçu de ce que nous pouvons en attendre.