Galaxy S27 : on sait combien de RAM les prochains flagships de Samsung embarqueront et on a peur pour noter portefeuille

Une récente fuite a dévoilé la quantité de RAM et de stockage qui devrait être disponible sur les Galaxy S27. Si la rumeur dit vrai, deux choses devraient augmenter significativement par rapport aux modèles de cette année : les performances… et les prix.

samsung galaxy s26 ultra test

Comme à son habitude, le Galaxy S27 commence déjà à fuiter bien avant sa date de sortie attendue, en février 2027. Plusieurs informations nous sont déjà parvenues à son sujet et, dans l’ensemble, il semblerait que Samsungn ait cette fois décidé d’améliorer plusieurs éléments de sa fiche technique. Il a notamment déjà été question de sa batterie, qui va enfin avoir droit à un petit boost sur le modèle Ultra après des années d’attente.

Mais celle-ci n’est pas la seule. Une des grandes questions qui secoue depuis plusieurs mois  les utilisateurs en attente d’un nouvel appareil est bien entendu celle de la RAM. À cause de la crise en cours, qui dit plus de RAM dit nécessaire prix qui grimpent en flèche. Or, à en croire une récente fuite, c’est précisément ce qu’il risque de se passer pour le Galaxy S27.

Sur le même sujet — Cette fuite dévoile le design des Samsung Galaxy S27 au complet, la gamme se coupe en deux

Le Galaxy S27 pourrait voir son prix exploser à cause de cet élément

Une récente fuite repérée par nos confrères d’Android Authority révèle en effet l’ensemble des configurations RAM + stockage pour les futurs Galaxy S27. Voici donc les versions qui devraient être commercialisées :

Galaxy S27 :

  • 12 Go de RAM + 256 G0 de stockage
  • 12 Go de RAM + 512 G0 de stockage

Galaxy S27 + :

  • 12 Go de RAM + 256 G0 de stockage
  • 12 Go de RAM + 512 G0 de stockage

Galaxy S27 Pro :

  • 12 Go de RAM + 256 G0 de stockage
  • 12 Go de RAM + 512 G0 de stockage
  • 12 Go de RAM + 1 T0 de stockage

Galaxy S27 Ultra :

  • 12 Go de RAM + 256 G0 de stockage
  • 12 Go de RAM + 512 G0 de stockage
  • 16 Go de RAM + 1 T0 de stockage

La fuite confirme également ce que de précédentes rumeurs évoquaient à propos des différents types de RAM utilisés par Samsung. Sans surprise, les modèles Pro et Ultra seraient les seuls à profiter de la RAM LPDDR6, tandis que les autres resteraient sur de la LPDDR5X.


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