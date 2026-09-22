Nothing Phone (3) : près de 50% de réduction sur l’excellent smartphone, il passe à prix sacrifié !

Alors qu’il était affiché à 849 € à sa sortie, le puissant Nothing Phone (3) est actuellement bradé sur Amazon. Grâce à une baisse de prix conséquente de 385 €, vous pouvez vous l’offrir à prix cassé ! On vous explique tout…

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La marque Nothing s’est faite connaître grâce à son design décalé, mais aussi ses smartphones aux caractéristiques avancées qui offrent un excellent rapport qualité-prix. Le Nothing Phone (3) est un modèle haut de gamme qui n’a rien à envier à ses concurrents plus chers. Alors qu’il était lancé à 849 €, le smartphone passe à prix mini avec 385 € de réduction sur Amazon.

En effet, le géant du e-commerce le propose actuellement, à 479€, mais ça n’est pas tout ! Les membres du programme Amazon Prime bénéficient d’un avantage supplémentaire. Avec le code FRPRIME15 qui vous permet d’avoir 15 € de réduction supplémentaire dès 100 € d’achat, son prix chute à seulement 464€. C’est un prix sacrifié pour un tel modèle ! Vous n’êtes pas encore abonné à Amazon Prime ? Cliquez ici pour découvrir les différents services et bénéficier des 30 jours d’essai gratuit.

Quelles sont les caractéristiques du Nothing Phone (3)

Le Nothing Phone (3) conserve ce qui a fait le succès de ses prédécesseurs, en tout apportant des avancées notables. Ce modèle garde donc un design transparent qui laisse entrevoir ses composants internes ainsi qu’une interface Glyph Matrix de 489 micro-LED qui s’activent lorsque vous recevez des appels, des messages ou d’autres notifications.

Sous le capot, le Nothing Phone (3) est doté d’une puissante puce huit cœurs Snapdragon 8S Gen 4 associée à 12 Go de RAM. C’est donc un modèle performant qui ne craint pas les applications gourmandes. On retrouve aussi un espace de stockage confortable de 256 Go.

Côté écran, le Nothing Phone (3) n’est pas en reste. Il est équipé d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2800 x 1260 pixels. Grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz et sa luminosité maximale de 4 500 nits, vous profitez d’images contrastées, fluides, même en plein soleil.

Enfin, la partie photo ne déçoit pas, bien au contraire. Ce modèle embarque trois capteurs de 50 MP à l’arrière, à savoir un grand angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec périscope qui offre un zoom optique 3x. À l’avant, le capteur selfie est également un objectif grand angle de 50 MP.